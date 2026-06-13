Nhượng quyền thương hiệu ngành QSR: Cơ hội tăng trưởng bền vững cho nhà đầu tư
Thu Hà
13/06/2026, 09:58
Ngành Quick Service Restaurant (QSR) tiếp tục là phân khúc thu hút đầu tư nhờ khả năng tăng trưởng ổn định, nhu cầu tiêu dùng bền vững và mô hình vận hành chuẩn hóa.
Theo báo cáo Thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam 2025 của iPOS.vn và Nestlé Professional, tổng doanh thu ngành F&B đạt khoảng 726.500 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước, trong đó mảng đồ ăn chiếm khoảng 600.000 tỷ đồng.
Bên cạnh nhu cầu ổn định, QSR còn hấp dẫn nhà đầu tư nhờ mô hình vận hành có tính chuẩn hóa cao, từ sản phẩm, quy trình phục vụ đến quản lý chuỗi cung ứng, giúp tối ưu hiệu quả và dễ mở rộng quy mô. Tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng quy mô gần 70% dân số thuộc độ tuổi lao động theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tiếp tục tạo dư địa tăng trưởng cho thị trường QSR trong những năm gần đây.
THỊ TRƯỜNG NHƯỢNG QUYỀN CHUYỂN TỪ “MỞ RỘNG NHANH” SANG CHÚ TRỌNG GIÁ TRỊ VẬN HÀNH
Cùng với sự phát triển của ngành F&B nói chung và QSR nói riêng, thị trường nhượng quyền tại Việt Nam cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh rõ nét hơn. Theo bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia về nhượng quyền thương mại (franchising) và phát triển kinh doanh quốc tế, cho biết thị trường nhượng quyền F&B tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn mở rộng nhanh sang tăng trưởng có chọn lọc hơn. Bà cho rằng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của nhóm khách hàng trẻ cùng sự phát triển của giao hàng đang tạo điều kiện để các mô hình QSR phát triển bài bản và linh hoạt hơn. Ở góc độ thị trường, việc nhiều thương hiệu lớn bắt đầu mở nhượng quyền sau thời gian dài đầu tư vào vận hành cũng cho thấy thị trường đang dần ưu tiên chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ mở rộng số lượng cửa hàng.
Trong bối cảnh đó, các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của các chuỗi QSR. Ngày 12/5, theo Euromonitor International, công ty về nghiên cứu thị trường, chiến lược tiêu dùng và phân tích dữ liệu kinh doanh, Jollibee Việt Nam được ghi nhận là chuỗi QSR có doanh thu cao nhất Việt Nam năm 2025, giữ 24,6% thị phần doanh thu toàn ngành và được xếp hạng là thương hiệu QSR số 1 Việt Nam.
Cùng thời điểm, nhà máy của Jollibee Việt Nam đạt chứng nhận FSSC 22000, tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tính đến tháng 5/2026, thương hiệu đã phát triển 260 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời duy trì việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Jollibee Việt Nam cũng được Vietnam Report xếp hạng trong nhóm Top 5 Công ty dịch vụ ăn uống uy tín và nhận giải thưởng “Đối tác/Nhà hàng của năm 2025” từ Grab Việt Nam.
Với nhà đầu tư, sức hấp dẫn của một thương hiệu nhượng quyền không còn nằm ở số lượng cửa hàng, mà tập trung vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn, đến từ khả năng vận hành ổn định và độ nhận diện thương hiệu nổi bật. Những yếu tố này cũng được xem là lợi thế chỉ các thương hiệu dẫn đầu thị trường có thể sở hữu, khi đã xây dựng được nền tảng vận hành chuẩn hóa và hệ thống kiểm soát đồng nhất trên toàn chuỗi.
JOLLIBEE MỞ NHƯỢNG QUYỀN SAU HƠN HAI THẬP KỶ ĐẦU TƯ NỀN TẢNG VẬN HÀNH TẠI VIỆT NAM
Mới đây, Jollibee chính thức triển khai mô hình nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam sau hơn hai thập kỷ phát triển hệ thống trong nước. Trên thế giới, Jollibee đã triển khai mô hình nhượng quyền tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Malaysia và nhiều quốc gia thuộc khu vực EMEA (Europe, Middle East & Asia).
Việc nhượng quyền tại Việt Nam được xem là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng của thương hiệu tại khu vực. Bà Nguyễn Phi Vân nhận định, trong ngành F&B, franchising thường chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng quản trị đủ vững cùng khả năng kiểm soát chất lượng ở quy mô lớn.
Việc Jollibee Việt Nam triển khai nhượng quyền ở giai đoạn hiện tại phần nào phản ánh mức độ hoàn thiện của hệ thống sau nhiều năm đầu tư vào quy trình, tiêu chuẩn và năng lực quản lý.
* Các đối tác và nhà đầu tư quan tâm đến cơ hội nhượng quyền, liên hệ qua email: franchising@jollibee.com.vn.
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