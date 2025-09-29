Thứ Ba, 30/09/2025

Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh 3

Nguyễn Thuấn

29/09/2025, 22:00

Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND, chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Mái kè biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng
Mái kè biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng

Theo quyết định, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), tại khu vực xã Hải Thịnh đã xảy ra gió mạnh, sóng lớn kết hợp với mưa kéo dài. Tại vị trí K25+570, mái kè biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng, nhiều cấu kiện kè bị hất văng, tạo ra hố khoét hàm ếch ăn sâu vào bên trong khoảng 20x15m. Tình hình hiện tại được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm khi sóng lớn tiếp tục gây sạt lở, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của người dân và tài sản khu vực lân cận.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo khẩn trương áp dụng các biện pháp cấp bách, trong đó yêu cầu UBND xã Hải Thịnh theo dõi sát tình hình, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó. Các lực lượng tại chỗ được huy động tối đa về nhân lực, phương tiện, vật tư, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản người dân.

Huy động 30 xe tải, 15 máy cẩu, cùng lượng lớn cát, đá, bê tông từ các doanh nghiệp để gia cố. Khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an được điều động trực tiếp xuống hiện trường để hỗ trợ xử lý.
Huy động 30 xe tải, 15 máy cẩu, cùng lượng lớn cát, đá, bê tông từ các doanh nghiệp để gia cố. Khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an được điều động trực tiếp xuống hiện trường để hỗ trợ xử lý.

Đồng thời, quyết định cũng yêu cầu thông tin kịp thời, rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm mọi phương tiện qua lại khu vực sự cố. Về lâu dài, tỉnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí để triển khai giải pháp xử lý căn cơ, đảm bảo ổn định tuyến đê.

Trưa cùng ngày, ngay sau khi dự cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 10 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra công tác khắc phục sự cố tại tuyến đê biển Thịnh Long (xã Hải Ninh, Ninh Bình).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long

Theo báo cáo tại hiện trường, từ chiều 28/9, các lực lượng đã khẩn trương gia cố những điểm có nguy cơ sạt lở trên đê biển Thịnh Long. Công tác xử lý tạm thời được hoàn thành lúc 21h30 cùng ngày. Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh, sáng 29/9 chân đê tiếp tục bị sạt lở thêm khoảng 75m. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời ra khỏi khu vực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải tính toán giải pháp lâu dài, bảo đảm an toàn bền vững cho tuyến đê 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải tính toán giải pháp lâu dài, bảo đảm an toàn bền vững cho tuyến đê 

Theo kế hoạch, công tác khắc phục cơ bản sẽ được hoàn thành trong đêm 29/9. Song song với đó, tỉnh cũng triển khai phương án dự phòng, trong đó có việc đắp đê cát để khoanh vùng, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng lan rộng đến các xã Hải Ninh và Hải Hòa.

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Không để gián đoạn khám chữa bệnh trong mưa lũ sau bão số 10

an toàn Bão số 10 Hải Thịnh ninh bình sạt lở

1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

