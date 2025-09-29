Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh 3
Nguyễn Thuấn
29/09/2025, 22:00
Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND, chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.
Theo quyết định, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), tại
khu vực xã Hải Thịnh đã xảy ra gió mạnh, sóng lớn kết hợp với mưa kéo dài. Tại
vị trí K25+570, mái kè biển Hải Thịnh 3 bị sóng đánh hư hỏng nghiêm trọng, nhiều
cấu kiện kè bị hất văng, tạo ra hố khoét hàm ếch ăn sâu vào bên trong khoảng
20x15m.
Tình hình hiện tại được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm khi sóng lớn tiếp tục
gây sạt lở, uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của người dân và tài sản khu vực
lân cận.
Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo khẩn
trương áp dụng các biện pháp cấp bách, trong đó yêu cầu UBND xã Hải Thịnh theo
dõi sát tình hình, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó. Các
lực lượng tại chỗ được huy động tối đa về nhân lực, phương tiện, vật tư, nhằm bảo
vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản người dân.
Đồng thời, quyết định cũng yêu cầu thông tin kịp thời, rộng
rãi trên các phương tiện truyền thông, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm mọi phương
tiện qua lại khu vực sự cố. Về lâu dài, tỉnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem
xét, hỗ trợ kinh phí để triển khai giải pháp xử lý căn cơ, đảm bảo ổn định tuyến
đê.
Trưa cùng ngày, ngay sau khi dự cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền
phương ứng phó bão số 10 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An), Phó Thủ tướng Trần
Hồng Hà đã đến kiểm tra công tác khắc phục sự cố tại tuyến đê biển Thịnh Long
(xã Hải Ninh, Ninh Bình).
Theo báo cáo tại hiện trường, từ chiều 28/9, các lực lượng
đã khẩn trương gia cố những điểm có nguy cơ sạt lở trên đê biển Thịnh Long.
Công tác xử lý tạm thời được hoàn thành lúc 21h30 cùng ngày. Tuy nhiên, do sóng
to, gió mạnh, sáng 29/9 chân đê tiếp tục bị sạt lở thêm khoảng 75m. Để đảm bảo
an toàn, toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời ra khỏi khu vực.
Theo kế hoạch, công tác khắc phục cơ bản sẽ được hoàn thành
trong đêm 29/9. Song song với đó, tỉnh cũng triển khai phương án dự phòng,
trong đó có việc đắp đê cát để khoanh vùng, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng lan rộng
đến các xã Hải Ninh và Hải Hòa.
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá
16:00, 29/09/2025
Không để gián đoạn khám chữa bệnh trong mưa lũ sau bão số 10
TP.HCM: Miễn 5 loại lệ phí khi làm thủ tục hành chính trực tuyến
TP.HCM vừa thông qua loạt chính sách mới, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 5 loại lệ phí được áp dụng mức 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả…
Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng việc quy định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc là giải pháp tốt để bảo đảm công bằng, phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhưng cần bổ sung tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...
Thu tiền của người lao động trái phép, một doanh nghiệp bị phạt 180 triệu
Với hành vi tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động trái phép, doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, công ty buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái pháp luật từ người lao động, kèm theo khoản tiền lãi theo quy định...
Không để gián đoạn khám chữa bệnh trong mưa lũ sau bão số 10
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ. Đặc biệt, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn...
Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026
Lương tối thiểu dự kiến tăng thêm từ 250.000 - 350.000 đồng tùy từng vùng lương, chạm mốc cao nhất đạt 5,31 triệu đồng/tháng ở vùng I. Nhiều địa bàn áp dụng cũng được điều chỉnh tăng từ vùng II lên vùng I, vùng III lên vùng II, đồng nghĩa người lao động được tăng lương với mức cao hơn...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: