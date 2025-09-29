Thứ Hai, 29/09/2025

Không để gián đoạn khám chữa bệnh trong mưa lũ sau bão số 10

Nhật Dương

29/09/2025, 16:50

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ. Đặc biệt, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/9, Bộ Y tế đã gửi văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Văn bản trên cũng được Bộ Y tế gửi đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung.

Theo Bộ Y tế, sáng ngày 29/9, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với gió giật mạnh, mưa lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 30/9 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai…

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khu vực miền Bắc, miền Trung thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ.

Có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống;

Đặc biệt, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn; ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh. Có phương án chuẩn bị máy phát điện dự phòng và nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực, các vị trí sử dụng máy thở và các thiết bị thiết yếu khác.

Các đơn vị nêu trên cũng cần chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị.

Đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh trong và sau bão, mưa lũ theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

Cùng với đó, chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, đảm bảo nước sạch cho người dân. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát sau bão, mưa lũ.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ, Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Từ khóa:

Bão số 10 Bộ Y tế khám chữa bệnh Mưa lũ

