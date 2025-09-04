Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Tài chính

Nới rộng ưu đãi về phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Phương Linh

04/09/2025, 15:37

Thông tư số 86/2025/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định hàng viện trợ, quà tặng, hàng hóa của cư dân biên giới và một số phương tiện vận tải sẽ không phải nộp phí, lệ phí hải quan nhằm tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu và bảo đảm minh bạch ngân sách…

Nới rộng ưu đãi phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
Nới rộng ưu đãi phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Cụ thể, Quy định tại Điều 3 Thông tư 86/2025/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí đối với hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh nêu rõ, 3 nhóm đối tượng sẽ không phải nộp phí, lệ phí hải quan:

Thứ nhất, hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, cũng như quà tặng dành cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và cá nhân trong phạm vi định mức miễn thuế đều thuộc diện được miễn phí, lệ phí hải quan.

Chính sách này cũng áp dụng cho quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện, cũng như đồ dùng của tổ chức và cá nhân nước ngoài được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao. Ngoài ra, hành lý cá nhân mang theo người trong những trường hợp phù hợp với quy định cũng được đưa vào diện miễn phí và lệ phí.  

Các trường hợp không thuộc diện phải nộp phí, lệ phí hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh bao gồm: (i) hàng viện trợ nhân đạo; quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện, (ii) hàng hóa và phương tiện vận tảicủa cư dân tại khu vực biên giới và (iii) hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh

Thứ hai, đối với khu vực biên giới, Thông tư nêu rõ hàng hóa của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế sẽ không phải nộp phí và lệ phí hải quan. Đồng thời, phương tiện vận tải của cư dân biên giới cũng được áp dụng phương thức quản lý linh hoạt hơn, chỉ cần mở sổ theo dõi thay vì phải sử dụng tờ khai hải quan.

Thứ ba, các loại hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh cũng nằm trong diện miễn phí, lệ phí theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo cam kết của Chính phủ.

Bên cạnh các quy định về các trường hợp được miễn nộp phí, lệ phí hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh, Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm tài chính đối với các trường hợp phải nộp phí và lệ phí.

Theo đó, Điều 5 Thông tư này quy định, người nộp phí, lệ phí có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đăng ký tờ khai đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc khi phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Cùng với đó, hàng hóa tạm xuất, tái nhập theo quy định tại Nghị định số 64/2020/NĐ-CP cũng nằm trong phạm vi áp dụng khi tổ chức, cá nhân được cấp sổ ATA.

Ngoài ra, đối với các trường hợp nộp đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng thủ tục hải quan với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm, người nộp đơn cũng phải thực hiện nghĩa vụ phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Theo đó, phí hải quan sẽ được nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước, trong khi lệ phí nộp trực tiếp vào ngân sách.

Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 86/2025/TT-BTC

Về phương thức nộp, Thông tư cho phép người nộp lựa chọn hình thức nộp bằng tiền mặt hoặc thanh toán không dùng tiền mặt cho tổ chức được cơ quan hải quan uỷ nhiệm thu phí hải quan và lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh theo quy định.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện thủ tục, Thông tư quy định trường hợp đăng ký tờ khai nhiều lần trong tháng thì nghĩa vụ nộp phí, lệ phí có thể được tổng hợp và hoàn thành chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo, căn cứ vào danh sách tờ khai do cơ quan Hải quan thông báo.

Một nội dung quan trọng khác là việc ủy nhiệm thu phí, lệ phí. Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, cơ quan Hải quan có thể ủy nhiệm cho các tổ chức thực hiện thu hộ. Các tổ chức này có trách nhiệm nộp toàn bộ lệ phí vào ngân sách nhà nước, đồng thời nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước. Quy định này nhằm bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng và tránh thất thoát trong quá trình thu nộp ngân sách.

Rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục hải quan và tăng cường số hoá

19:07, 03/09/2025

Rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục hải quan và tăng cường số hoá

Ngành hải quan nộp ngân sách gần 540 tỷ đồng từ xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm trong 7 tháng đầu năm

13:47, 09/08/2025

Ngành hải quan nộp ngân sách gần 540 tỷ đồng từ xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm trong 7 tháng đầu năm

Giải quyết hơn 50 nghìn tờ khai hải quan trong ngày đầu chuyển đổi mô hình bộ máy

10:55, 02/07/2025

Giải quyết hơn 50 nghìn tờ khai hải quan trong ngày đầu chuyển đổi mô hình bộ máy

Từ khóa:

cư dân biên giới hàng viện trợ lệ phí hải quan ngân sách Nhà nước phí hải quan phương tiện vận tải quà tặng nhân đạo tài chính thủ tục hải quan ủy nhiệm thu Vneconomy

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng SJC

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng SJC

Trong phiên sáng ngày 4/9, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh tăng từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi mức tăng phổ biến của giá vàng miếng SJC là 500 nghìn đồng/lượng…

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Dữ liệu việc làm yếu đã nâng mức đặt cược của nhà đầu tư trên thị trường lãi suất tương lai về khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 lên 98%...

Chuyên gia kinh tế Singapore: "Đà Nẵng cần dám khác biệt để IFC thành công"

Chuyên gia kinh tế Singapore: "Đà Nẵng cần dám khác biệt để IFC thành công"

Không chỉ là một công trình biểu tượng, IFC Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế mang dấu ấn khác biệt. Để làm được điều này, Đà Nẵng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép...

Ngăn chặn hoạt động bán nợ lòng vòng trong hệ sinh thái ngân hàng

Ngăn chặn hoạt động bán nợ lòng vòng trong hệ sinh thái ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ra quy định cấm các AMC mua bán nợ lòng vòng của ngân hàng mẹ, tránh tình trạng thiếu minh bạch và che giấu nợ xấu...

