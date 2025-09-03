Rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục hải quan và tăng cường số hoá

Theo Quyết định 1848/QĐ-TTg ban hành ngày 27/8/2025, nhiều thủ tục rườm rà, giấy tờ không cần thiết về hải quan sẽ được cắt giảm, quy trình chuyển sang trực tuyến nên thời gian xử lý giảm tới 50%. Nhờ đó, đẩy nhanh tiến độ thông quan, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hoà Bình vừa ban hành Quyết định 1848/QĐ-TTg liên quan đến việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Quyết định này là việc rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cụ thể, Quyết định nêu rõ thời gian kiểm tra hồ sơ giảm từ 2 giờ xuống còn 1,4 giờ, trong khi thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa rút từ 8 giờ xuống còn 5,6 giờ. (Quyết định 1848/QĐ-TTg về thủ tục hải quan)

Đối với thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan, doanh nghiệp cũng được đơn giản hóa đáng kể khi cắt giảm bớt yêu cầu chứng từ. Song song với đó, quy trình cũng được số hóa hoàn toàn, thay vì vừa nộp hồ sơ giấy vừa nộp điện tử như trước, nay doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến.

Thứ hai, Quyết định 1848/QĐ-TTg cũng điều chỉnh lại thủ tục kiểm tra thực tế điều kiện giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất, bao gồm cả dự án đầu tư mới và mở rộng. Theo đó, quy trình được thực hiện đơn giản hóa theo hướng quy định thành một quy trình của thủ tục thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu.

Trước đây, doanh nghiệp phải thực hiện song song hai thủ tục: thông báo cơ sở sản xuất và thông báo đáp ứng điều kiện giám sát hải quan. Tuy nhiên, hiện nay cả hai được tích hợp thành một, giúp giảm giấy tờ và đơn giản hóa quy trình.

Đáng chú ý, nhiều thủ tục vốn gây chồng chéo đã được bãi bỏ hoàn toàn như: kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất; thủ tục với nhà đầu tư đăng ký doanh nghiệp chế xuất cũng sẽ được bãi bỏ hoàn toàn. Bởi lẽ, căn cứ vào Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, trong đó không yêu cầu cơ quan hải quan tham gia khi cấp giấy chứng nhận đầu tư. Như vậy, thủ tục trên được xem là không cần thiết khi cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Quyết định 1848/QĐ-TTg

Bên cạnh đó, một số quy định như kiểm tra điều kiện thực tế, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện hay công nhận kho bãi, địa điểm trong cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cảng thủy nội địa và ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết cũng được bãi bỏ. Nguyên nhân là do trên thực tế các điều kiện này đã được bảo đảm từ trước thời điểm Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.

Thứ ba, nhóm thủ tục liên quan đến quản lý kho ngoại quan; kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ, kho hàng không kéo dài và địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan cũng được tinh giản mạnh

Theo đó, Quyết định yêu cầu tiến hành cắt giảm tới 50% số bước thực hiện, kéo theo rút ngắn thời gian xử lý từ 15 ngày xuống chỉ còn 7 ngày. Bên cạnh đó, hồ sơ giấy được thay thế bằng hình thức đăng ký trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công.

Đáng chú ý, nhiều thẩm quyền trước đây tập trung tại Tổng cục Hải quan nay được phân cấp về Chi cục Hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và xử lý thủ tục.

Song song với đó, các điều kiện kinh doanh bất hợp lý trước đây cũng được loại bỏ như: yêu cầu phần mềm quản lý riêng, hệ thống camera giám sát, hàng rào cách ly hay kim ngạch xuất khẩu tối thiểu. Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng, mà còn phù hợp với xu thế quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu.

Thứ tư, Quyết định 1848/QĐ-TTg cũng quy định bãi bỏ một số thủ tục hải quan liên quan đến hoàn thuế và ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô.

Nguyên nhân là do chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô hiện nay cho phép miễn thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dùng để sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành ô tô.

Thay vì duy trì các thủ tục riêng lẻ, cơ quan quản lý đề xuất nghiên cứu sửa đổi Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với trường này để đơn giản hóa thủ tục thực hiện cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan.