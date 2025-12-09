Nộp thuế trực tuyến đạt hơn 17 triệu giao dịch, thu ngân sách trên 26.500 tỷ đồng

Sau gần 4 năm triển khai, ứng dụng eTax Mobile đã ghi nhận hơn 13 triệu lượt tải, xử lý 17,2 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền trên 26.500 tỷ đồng. Riêng năm 2025, có hơn 7 triệu đăng ký mới, 13,3 triệu giao dịch và gần 18.000 tỷ đồng được nộp qua hệ thống…

Sáng 9/12, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trực tuyến và trực tiếp trên toàn quốc để hướng dẫn sử dụng các tính năng của ứng dụng eTax Mobile; đồng thời triển khai công cụ trợ lý ảo (Chatbot) hỗ trợ người nộp thuế. Đây là một bước bổ sung về mặt công nghệ trong quá trình số hóa hoạt động quản lý thuế.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, sau gần 4 năm triển khai, ứng dụng eTax Mobile đã được nâng cấp toàn diện theo mô hình “một cửa – một điểm chạm”.

Hiện nay, ứng dụng tích hợp đầy đủ các chức năng thiết yếu như: đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế (kể cả nộp thay), tra cứu nghĩa vụ thuế, đăng ký và điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử, tra cứu và phản hồi thông tin liên quan đến hộ kinh doanh. Ngoài ra, người dùng có thể đăng nhập thông qua hệ thống định danh VNeID. Các cải tiến này nhằm mục tiêu giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi.

Ông Mai Sơn cho biết, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể cả về số lượng người dùng lẫn quy mô giao dịch.

“Tính từ tháng 3/2022 đến nay, eTax Mobile đã có hơn 13 triệu lượt tải, xử lý hơn 17,2 triệu giao dịch nộp thuế, với tổng số tiền nộp vào ngân sách vượt 26.500 tỷ đồng”, lãnh đạo Cục Thuế thông tin.

Riêng trong năm 2025, số lượt đăng ký mới trên eTax Mobile đạt hơn 7 triệu – cao gấp 1,2 lần tổng ba năm trước cộng lại. Tổng số giao dịch đạt 13,3 triệu lượt, tăng 3,36 lần so với giai đoạn trước. Số tiền nộp thuế qua ứng dụng đạt gần 18.000 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,1 lần so với ba năm trước cộng dồn.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính. “Việc ứng dụng vươn lên vị trí số 1 nhóm “Kinh doanh” trên App Store Việt Nam là minh chứng khẳng định, phản ánh mức độ quan tâm, cho thấy eTax Mobile đã thực sự đi vào đời sống, trở thành phương tiện, ứng dụng hỗ trợ các thủ tục về thuế tin cậy, tin dùng rộng rãi và thuận tiện cho hàng triệu người nộp thuế.”

Một cải tiến kỹ thuật đáng chú ý là việc tích hợp eTax Mobile với nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID), cho phép người dùng xác thực danh tính khi đăng nhập. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản và ngược lại, giúp tăng khả năng tiếp cận đối với người dùng gặp khó khăn khi sử dụng văn bản.

Trong quá trình vận hành, hệ thống Chatbot cho phép người dùng đánh giá chất lượng câu trả lời để cải thiện thuật toán và độ chính xác của phản hồi. Đây là cơ chế học máy được tích hợp để Chatbot có thể tự điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của người dùng. Tuy nhiên, khả năng trả lời chính xác vẫn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào.

Lãnh đạo ngành thuế lưu ý rằng nếu dữ liệu quản lý thuế không được cập nhật chính xác, Chatbot có thể đưa ra câu trả lời sai lệch, gây hiểu nhầm cho người sử dụng. Do đó, yêu cầu đặt ra là các đơn vị thuế địa phương phải liên tục rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu của người nộp thuế, đảm bảo tính đúng đắn và đồng bộ giữa các hệ thống.

Việc triển khai Chatbot và nâng cấp eTax Mobile được thực hiện theo mô hình quản lý tập trung. Các bộ phận chuyên môn và kỹ thuật có trách nhiệm phối hợp trong đào tạo, hỗ trợ xử lý sự cố, cũng như cập nhật hệ thống theo từng giai đoạn. Mỗi đơn vị thuế cấp tỉnh, thành phố cần cử đầu mối cụ thể để tiếp nhận và xử lý phản ánh từ cơ sở.

Tuy không thay thế hoàn toàn sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ thuế, Chatbot là một công cụ hỗ trợ bổ sung, đặc biệt hữu ích trong các tình huống cần phản hồi nhanh, không phụ thuộc vào giờ hành chính. Người nộp thuế có thể chủ động tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế mà không cần trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc chờ điện thoại kết nối tổng đài.

Việc áp dụng công nghệ tự động như Chatbot phù hợp với xu hướng số hóa trong ngành tài chính công, giúp giảm tải khối lượng công việc thủ công và tăng hiệu quả xử lý thông tin. Tuy nhiên, việc phát huy hiệu quả công cụ này vẫn cần thời gian để hoàn thiện, đặc biệt ở khía cạnh độ chính xác, tính liên thông và khả năng xử lý các câu hỏi mang tính nghiệp vụ chuyên sâu.