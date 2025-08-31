Nutifood tại Triển lãm A80: Hành trình 25 năm kiến tạo dinh dưỡng và khát vọng vươn tầm thế giới

Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), sự kiện trọng điểm “Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” đã chính thức diễn ra.

Với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, triển lãm quy tụ hơn 230 gian hàng đến từ 34 tỉnh thành, 28 bộ ngành và hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu, phản ánh bức tranh phát triển toàn diện của đất nước qua tám thập kỷ.

Trong không gian triển lãm rộng lớn, Nutifood tự hào là một trong những doanh nghiệp được lựa chọn góp mặt tại phân khu “Khởi Nghiệp Kiến Quốc” - nơi tôn vinh những đơn vị tiên phong, có đóng góp nổi bật vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Với chủ đề “Kiến tạo dinh dưỡng - Vươn tầm thế giới”, gian hàng của Nutifood không chỉ là điểm nhấn thị giác mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn xa của một thương hiệu Việt.

Tại triển lãm A80, gian hàng của Nutifood nổi bật với sắc xanh chủ đạo, mang đến cảm giác tươi mới, hiện đại nhưng vẫn gần gũi. Chính diện gian hàng là mô hình cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn - một công trình biểu tượng mới của TP.HCM do Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng. Đây không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn là minh chứng cho tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Khu vực triển lãm tái hiện hành trình 25 năm của Nutifood bằng công nghệ trình chiếu hiện đại.

Bên trong gian hàng, khu vực phòng triển lãm tái hiện hành trình 25 năm phát triển của Nutifood bằng công nghệ trình chiếu hiện đại, giúp người tham quan trải nghiệm trực quan và cảm nhận sâu sắc về những giá trị mà thương hiệu đã và đang theo đuổi. Khách tham quan còn được trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm dinh dưỡng đa dạng như GrowPLUS+, NuVi, Varna, NutiMilk, Cà phê Ông Bầu, kem Celano, Merino… - những thương hiệu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng triệu người Việt.

Với tầm nhìn dài hạn trở thành công ty danh tiếng thế giới về khoa học dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Nutifood đang tiếp bước vào giai đoạn đồng kiến tạo toàn cầu - nơi doanh nghiệp Việt làm chủ, đồng sáng lập và đồng vận hành thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu. Nutifood là doanh nghiệp tiên phong đầu tư liên doanh quốc tế, đặt dấu ấn tại Úc - cái nôi của dinh dưỡng toàn cầu, với 2 thương hiệu cao cấp chuẩn bị ra mắt: GippsNature và Nutifood Australia. Đây không chỉ là bước tiến về mặt thương mại, mà còn là sự khẳng định vị thế của trí tuệ Việt trong ngành dinh dưỡng thế giới.

Là thương hiệu đồng sáng lập giữa Nutifood và ViPlus Dairy (Úc), GippsNature hứa hẹn mang đến những sản phẩm cao cấp, đạt chuẩn quốc tế, phục vụ người tiêu dùng toàn cầu.

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực dinh dưỡng, Nutifood đã vươn lên trở thành Thương hiệu quốc gia, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều bằng khen và giải thưởng danh giá. Quan trọng hơn, Nutifood đã góp phần nâng cao thể chất người Việt, cải thiện chất lượng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về một tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc.

Trong suốt 25 năm qua, Nutifood đã không ngừng đổi mới, sáng tạo và mở rộng quy mô, trở thành một trong những thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, được người tiêu dùng tin yêu và các tổ chức uy tín trong nước ghi nhận.

Việc Nutifood được có mặt tại triển lãm A80 không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp của doanh nghiệp trong suốt 25 năm qua, mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn chiến lược và năng lực hội nhập quốc tế. Trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam, Nutifood là một điểm sáng về sự đổi mới, sáng tạo và cam kết phát triển bền vững.

Đây là dịp để Nutifood nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời khẳng định quyết tâm cho những bước đi sắp tới. Với tinh thần “Kiến tạo dinh dưỡng - Vươn tầm thế giới”, Nutifood không chỉ góp phần vào hành trình phát triển của đất nước, mà còn mang theo khát vọng đưa trí tuệ Việt ra thế giới - một cách bền vững, nhân văn và đầy cảm hứng. Dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 sắp tới, GippsNature - thương hiệu đồng sáng lập giữa Nutifood và đối tác Úc sẽ là bước đi chiến lược tiếp theo của Nutifood, đánh dấu khát vọng vươn tầm toàn cầu của một doanh nghiệp Việt tiên phong trong ngành dinh dưỡng.