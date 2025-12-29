Nghệ An: Đối thoại tháo gỡ vướng mắc thủ tục đất đai cho doanh nghiệp

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 29/12/2025
Nguyễn Thuấn
29/12/2025, 11:47
Trực tiếp lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp và người dân, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm thống nhất, thông suốt khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành...
UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các quy định mới của Luật Đất đai 2024, các nghị định hướng dẫn thi hành và Bộ thủ tục hành chính liên quan; đồng thời trực tiếp tiếp nhận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở.
Theo UBND tỉnh Nghệ An, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai có số lượng lớn, liên quan đến nhiều cơ quan. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, công bố Bộ thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu triển khai đồng bộ. Đến nay, toàn bộ thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn đã được ban hành đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận, thực hiện, đồng thời là căn cứ để chính quyền địa phương hai cấp giải quyết theo thẩm quyền.
Tuy nhiên, thực tiễn triển khai, nhất là từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cho thấy vẫn phát sinh không ít khó khăn. Qua làm việc với địa phương và phản ánh của doanh nghiệp, một số thủ tục còn lúng túng trong áp dụng, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chuyên sâu về nhiều nhóm thủ tục hành chính quan trọng, gồm: giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư; thuê đất ngắn hạn; xác định giá đất, xây dựng bảng giá đất; việc tổ chức, doanh nghiệp bán tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm theo phân cấp, phân quyền.
Nhiều ý kiến cho rằng, các nội dung liên quan đến thời hạn, hạn mức cho thuê đất, cũng như việc xác định giá đất còn tác động trực tiếp đến kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Một số đại biểu đề nghị cần có hướng dẫn rõ ràng, thống nhất giữa các cấp để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp đã nêu nhiều kiến nghị cụ thể. Ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm sản Nghệ An, đề nghị sớm ban hành giá thuê đất đối với các thửa đất đã được UBND tỉnh gia hạn cho thuê, tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp yên tâm hoạt động.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An, đề nghị làm rõ hơn về thời hạn, diện tích cho thuê đất để triển khai dự án; đồng thời trong bảng giá đất cần quy định cụ thể giá theo từng vùng, từng địa phương. Bên cạnh đó, vấn đề thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân cũng được nhiều đại biểu quan tâm.
Liên quan đến hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, ông Thái Đại Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Phong, phản ánh khó khăn phát sinh do trước đây chưa có quy hoạch chi tiết, đề nghị cơ quan quản lý sớm có giải pháp tháo gỡ.
Giải đáp các kiến nghị, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Duy Hùng đã làm rõ về thời hạn, hạn mức cho thuê đất tại các dự án; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân theo quy định hiện hành. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng trao đổi thêm về quản lý tài sản công liên quan đến đất đai tại các phường, xã; việc xử lý các vấn đề đất đai đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổng hợp các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, tham mưu UBND tỉnh và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
