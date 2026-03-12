Thứ Năm, 12/03/2026

Quy trình sàng lọc ứng cử viên bầu cử được thực hiện sớm, chặt chẽ và minh bạch

Đỗ Mến

12/03/2026, 14:38

Quy trình lựa chọn, sàng lọc người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được triển khai sớm, chặt chẽ, đúng pháp luật, với nhiều điểm điều chỉnh so với nhiệm kỳ trước.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại họp báo sáng 12/3, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã chia sẻ về quy trình lựa chọn, sàng lọc ứng cử viên.

Theo bà Tạ Thị Yên, tại cuộc bầu cử lần này, về cơ bản thì quy trình lựa chọn và sàng lọc người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn được thực hiện theo quy định của Hiến pháp cũng như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn của Trung ương; bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Tuy nhiên, so với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này có một số điểm điều chỉnh đáng chú ý.  

Bà Tạ Thị Yên cho biết công tác nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được triển khai rất sớm, chặt chẽ, đúng quy định. Quá trình giới thiệu, lựa chọn người ứng cử thông qua quy trình hiệp thương 3 bước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì kết hợp với việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu được bầu là 500 đại biểu với 864 người ứng cử. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2552 đại biểu với 4.217 người ứng cử.

Quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan tổ chức và địa phương đều đặc biệt chú trọng kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu. Theo đó, bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín… của người ứng cử, cơ cấu đại biểu tiếp tục chú trọng đến đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu là người ngoài đảng, đại biểu tái cử…

Ngoài ra, nhiệm kỳ này chú trọng tăng cường giới thiệu các nhân sự có trình độ, chuyên môn cao, các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ tới”.

Bà Tạ Thị Yên cho biết thêm công tác nhân sự lần này được thực hiện bài bản, chặt chẽ, dân chủ, với mục tiêu lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Theo báo cáo, về công tác bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại tố cáo, các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử trên phạm vi toàn quốc, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, trong đó có 27 đơn trùng lặp. Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn thư này đã được phân loại và chuyển tới Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ở địa phương, các ủy ban bầu cử đã tiếp nhận 96 đơn thư chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Các vụ việc cơ bản đã được giải quyết kịp thời theo quy định. 

