Chênh lệch giá mua, bán USD tại ngân hàng giảm mạnh

Tính đến hôm nay (12/3) so với đầu tháng, chênh lệch giữa giá mua và bán USD tại các ngân hàng thu hẹp từ 410 đồng xuống 270 đồng/USD, giảm hơn 34%, cho thấy mức độ rủi ro giảm sâu, tâm lý thị trường ổn định…

Ngày 12/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.061, tăng 2 đồng so với ngày 11/3. Tỷ giá trần USD/VND được xác định ở mức 26.314, tương ứng với biên độ +/- 5% so với tỷ giá trung tâm.

Trước biến động toàn cầu và căng thẳng tại Trung Đông, từ đầu tháng 3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm dao động trong biên độ rất hẹp, quanh mức 25.059–25.062 đồng. Nhờ đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì ổn định.

Diễn biến tỷ giá USD/VND tại ngân hàng từ 2023 đến 12/3/2026 (Nguồn: WiGroup)

Hôm nay, tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại ở mức 26.314 VND/USD, tăng 3 đồng so với ngày 11/3 và gần sát mức tỷ giá trần do Ngân hàng Nhà nước quy định.

So với đầu tháng 3, tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại ngày 12/3 chỉ tăng 5 đồng.

Ở chiều ngược lại, giá mua USD tại các ngân hàng thương mại biến động tăng – giảm đan xen. Sau khi tăng mạnh vào ngày 9/3, tỷ giá mua giảm trong ngày 10/3 và phục hồi trở lại trong các ngày sau đó, đạt 26.044 VND/USD vào ngày 12/3, tăng 45 đến 50 đồng so với đầu tháng 3, tuỳ ngân hàng.

Chênh lệch giá mua (26.044) – bán (26.314) USD tại các ngân hàng thương mại ngày 12/3 quanh mức 270 đồng mỗi USD, giảm mạnh so với mức 410 – 500 đồng hồi đầu tháng.

Diễn biến tỷ giá USD/VND tự do từ 2023 đến 12/3/2026 (Nguồn: WiGroup)

Cùng ngày, trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.273, tăng nhẹ 0,05% so với ngày trước đó và 0,18% so với tuần trước, nhưng giảm 0,08% so với đầu năm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, diễn biến các đồng tiền châu Á so với USD khá phân hóa. VND của Việt Nam, SGD của Singapore và CNY của Trung Quốc nhìn chung ổn định, lần lượt tăng khoảng 0,08%, 0,75% và 1,63% so với USD. Ngược lại, một số đồng tiền trong khu vực mất giá so với USD, trong đó KRW của Hàn Quốc giảm mạnh nhất, khoảng 2,77%. THB của Thái Lan, IDR của Indonesia và PHP của Philippines cũng giảm nhẹ khoảng 1,3%. Nhìn chung, VND vẫn là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực từ đầu năm, với mức biến động rất nhỏ so với USD.

Hôm nay, tỷ giá trên thị trường tự do giảm 40 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán so với 11/3, xuống khoảng 27.150 – 27.190 VND/USD (mua vào – bán ra).

Từ đầu tháng 3 đến nay, tỷ giá USD/VND tự do tăng mạnh sau khi chiến sự giữa Iran với Isarel và Mỹ bùng nổ, đặc biệt tăng khoảng 300 đồng vào ngày 9/3, sau đó đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng và tự do từ 2023 đến 12/3/2026 (Nguồn: WiGroup)

Đến hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do cao hơn tỷ giá tại ngân hàng thương mại khoảng 876 đồng chiều bán và 1.106 đồng chiều mua.