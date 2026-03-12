Chênh lệch giá mua, bán USD tại ngân hàng giảm mạnh
Tính đến hôm nay (12/3) so với đầu tháng, chênh lệch giữa giá mua và bán USD tại các ngân hàng thu hẹp từ 410 đồng xuống 270 đồng/USD, giảm hơn 34%, cho thấy mức độ rủi ro giảm sâu, tâm lý thị trường ổn định…
Ngày
12/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.061, tăng 2
đồng so với ngày 11/3. Tỷ giá trần USD/VND được xác định ở
mức 26.314, tương ứng với biên độ +/- 5% so với tỷ giá
trung tâm.
Trước biến động toàn cầu và căng thẳng tại Trung Đông, từ đầu tháng 3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm dao động trong biên độ rất hẹp, quanh mức 25.059–25.062 đồng. Nhờ đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì ổn định.
Hôm nay, tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại ở mức 26.314 VND/USD, tăng 3 đồng so với
ngày 11/3 và gần sát mức tỷ giá trần do Ngân hàng Nhà
nước
quy định.
So
với đầu tháng 3, tỷ giá bán USD tại
các ngân hàng thương mại ngày 12/3 chỉ tăng 5 đồng.
Ở chiều ngược lại, giá mua USD tại các ngân hàng thương mại
biến động tăng – giảm đan xen. Sau khi tăng mạnh vào ngày 9/3, tỷ giá mua giảm
trong ngày 10/3 và phục hồi trở lại trong các ngày sau đó, đạt 26.044 VND/USD vào ngày 12/3, tăng 45 đến 50 đồng so với đầu tháng 3, tuỳ ngân hàng.
Chênh lệch giá mua (26.044) – bán (26.314) USD tại các ngân hàng thương mại
ngày 12/3 quanh mức 270 đồng mỗi USD, giảm mạnh so với mức 410 – 500 đồng hồi đầu
tháng.
Cùng ngày, trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.273, tăng nhẹ 0,05% so với ngày trước đó và 0,18% so với tuần trước, nhưng giảm 0,08% so với đầu năm.
Từ
đầu năm 2026 đến nay, diễn biến các đồng
tiền châu Á so với USD khá phân hóa. VND của Việt Nam, SGD của Singapore và CNY của Trung Quốc
nhìn chung ổn định, lần lượt tăng khoảng 0,08%, 0,75%
và 1,63% so với USD.
Ngược
lại, một số đồng tiền trong khu vực mất giá so với USD, trong đó KRW của Hàn Quốc
giảm mạnh nhất, khoảng 2,77%. THB của Thái Lan, IDR của Indonesia và PHP của
Philippines cũng giảm nhẹ khoảng 1,3%.
Nhìn
chung, VND vẫn là một trong những đồng tiền ổn định nhất khu vực từ đầu năm, với
mức biến động rất nhỏ so với USD.
Hôm nay, tỷ giá trên thị trường tự do giảm 40 đồng chiều mua và 50 đồng chiều
bán so với 11/3, xuống
khoảng 27.150 – 27.190 VND/USD (mua vào – bán ra).
Từ đầu tháng 3 đến nay, tỷ giá USD/VND tự do tăng mạnh sau khi chiến sự giữa Iran với Isarel và Mỹ bùng nổ, đặc biệt tăng khoảng 300 đồng vào ngày 9/3, sau đó đi ngang hoặc giảm
nhẹ.
Đến hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do cao hơn tỷ giá tại ngân hàng thương mại khoảng 876 đồng chiều bán và 1.106 đồng chiều mua.
Áp lực lạm phát tại Mỹ kéo dài khiến USD mạnh lên
Văn phòng Thống kê Mỹ cho biết CPI toàn
phần và CPI lõi trong tháng 2 lần lượt tăng 0,3% và 0,2% so với tháng trước, sau mức tăng 0,2% và 0,3% của tháng 1, phù hợp với dự
báo thị trường. So với cùng kỳ năm 2025, CPI
toàn phần tăng 2,4%, không thay đổi so với tháng trước và cũng khớp
với kỳ vọng.
Các số liệu này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức tương đối cao,
và có thể tiếp tục gia tăng do căng thẳng
tại Iran và khu vực Trung Đông. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột sẽ sớm kết
thúc và đà tăng của giá dầu chỉ mang tính ngắn hạn, nhiều chuyên gia nhận định thời điểm chấm dứt xung đột vẫn khó dự đoán.
Giá dầu dù đã giảm từ đỉnh gần 120
USD/thùng nhưng vẫn duy trì ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên kinh tế
toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, kỳ vọng nới lỏng chính sách
tiền tệ của Fed đang thu hẹp.
Theo kịch bản dự báo chiếm ưu thế của CME,
Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất chính
sách một lần vào tháng 9 năm nay, thay vì 2 lần như kỳ vọng cách đây 2 ngày. Thị trường hiện chờ cuộc họp
Fed ngày 17–18/3 để có thêm tín hiệu về triển vọng chính sách.
Phản ánh kỳ vọng này, chỉ số USD Index (DXY) lúc 12h ngày 12/3 đạt 99,47, tăng 0,24% so với phiên trước và 0,15% so với
tuần trước. Tính từ đầu năm, DXY
tăng 1,16%, dù vẫn thấp hơn khoảng 4,86% so với mức đỉnh 52 tuần. Đồng USD mạnh lên có thể tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá tại nhiều
nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy
