Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

OECD: Fed có dư địa để giảm lãi suất thêm 3 lần

Bình Minh

24/09/2025, 09:20

OECD cho rằng lãi suất chính sách của Mỹ sẽ được điều chỉnh xuống còn 3,25-3,5% vào mùa xuân năm sau...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 3 lần nữa, mặc dù lạm phát ở Mỹ vẫn đang ở mức cao hơn mục tiêu.

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại, với tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này được OECD dự báo sẽ giảm từ 2,8% trong năm 2024 xuống còn 1,8% trong năm 2025 và tiếp tục giảm xuống 1,5% vào năm 2026.

OECD cho rằng lãi suất chính sách của Mỹ sẽ được điều chỉnh xuống còn 3,25-3,5% vào mùa xuân năm sau, đồng nghĩa sẽ có thêm 3 đợt giảm nữa trong thời gian từ nay đến lúc đó, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm. Theo OECD, nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh lãi suất này là do thuế quan cao đang làm giảm động lực tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Dù vậy, báo cáo của OECD - tổ chức có trụ sở ở Paris, Pháp - cho rằng tăng trưởng của Mỹ vẫn sẽ cao hơn so với các nước G7 khác trong năm nay. Kinh tế Anh được dự báo sẽ có mức tăng trưởng 1,4%, còn các nền kinh tế phát triển lớn khác như Đức, Pháp và Italy lại có mức tăng trưởng dự báo chỉ dưới 1%.

Trong cuộc họp diễn ra vào trung tuần tháng 9, Fed đã hạ mức lãi suất quỹ liên bang xuống 4%-4,25%, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. Quyết định này được đưa ra sau khi các dữ liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, mà chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa làm tăng lạm phát một cách đáng kể.

Dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ mà OECD đưa ra cho năm nay trong lần cập nhật này cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó vào tháng 6, trong khi triển vọng cho năm 2026 không thay đổi. Tuy nhiên, báo cáo nói rằng tỷ lệ thất nghiệp nhích lên và số lượng việc làm giảm cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu yếu đi, mở đường cho các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed.

Ông Alvaro Pereira, nhà kinh tế trưởng của OECD, phát biểu: “Thị trường lao động của Mỹ không còn tốt như trước đây”. Ông cũng dự báo Fed có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay và có thể là hai lần vào đầu năm sau.

OECD cũng cảnh báo rằng Fed đang phải đối mặt với áp lực lớn từ Tổng thống Trump đòi hỏi giảm lãi suất một cách mạnh mẽ, và điều này có thể làm suy yếu khả năng của Fed trong việc kiểm soát lạm phát. Việc duy trì độc lập của ngân hàng trung ương là cần thiết để bảo vệ uy tín chính sách và chống lại sự dai dẳng của lạm phát, theo OECD.

Báo cáo của OECD nhận định lạm phát của Mỹ trong năm nay và năm tới sẽ cao hơn một chút so với mức 2,5% của năm 2024, tăng lên mức 2,7% trong 2025 và 3% trong năm 2026, vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà Fed đề ra.

Dự báo mới nhất của OECD về tăng trưởng các nền kinh tế lớn trên thế giới trong năm 2025 và 2026 - Nguồn: OCEC/FT.
Dự báo mới nhất của OECD về tăng trưởng các nền kinh tế lớn trên thế giới trong năm 2025 và 2026 - Nguồn: OCEC/FT.

Ngoài ra, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại từ 3,4% trong năm 2024 xuống còn 3,2% trong năm 2025 và 2,9% vào năm 2026. Sự giảm tốc này được cho là sẽ xảy ra thuế quan cao và sự bất định do thuế quan gây ra làm giảm đầu tư và thương mại.

Triển vọng tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã OECD được nâng nhẹ, với mức tăng trưởng dự báo đạt 4,9% vào năm 2025 và 4,4% vào năm 2026. Ấn Độ được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ với 6,7% trong năm nay và 6,2% vào năm sau.

Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, phát tín hiệu tiếp tục giảm

07:04, 18/09/2025

Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025, phát tín hiệu tiếp tục giảm

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

16:58, 23/09/2025

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

09:03, 22/09/2025

Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

Đọc thêm

Chứng khoán Mỹ tuột khỏi kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ tuột khỏi kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9), khi nhà đầu tư trở nên hoài nghi về sự bền vững của xu hướng thị trường giá lên dựa vào cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...

Giá vàng lập kỷ lục mới sau phát biểu của Chủ tịch Fed rồi quay đầu giảm

Giá vàng lập kỷ lục mới sau phát biểu của Chủ tịch Fed rồi quay đầu giảm

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới của mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9) nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất...

Khủng hoảng ngành đậu tương Mỹ

Khủng hoảng ngành đậu tương Mỹ

Việc Trung Quốc ngừng đặt hàng từ tháng 2 đến nay đẩy nông dân trồng đậu tương Mỹ đến bờ vực khủng hoảng...

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Dù thị trường vàng xuất hiện một số tín hiệu bong bóng giá khi lập kỷ lục lần thứ 36 năm nay vào phiên giao dịch ngày 22/9, nhưng một số nhà phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn chưa tăng giá quá mức...

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc đã cho thấy sức mạnh không thể cản được trong 5 tháng nước này bị Mỹ áp thuế quan cao...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Kinh tế số

2

Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ

Du lịch

3

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Bất động sản

4

VIB ra mắt Privilege Banking - Đặc quyền toàn diện dành cho khách hàng ưu tiên

Tài chính

5

Âu Cơ Park City - "Đô thị 10 phút" đầu tiên tại Phú Thọ

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy