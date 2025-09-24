OECD: Fed có dư địa để giảm lãi suất thêm 3 lần

OECD cho rằng lãi suất chính sách của Mỹ sẽ được điều chỉnh xuống còn 3,25-3,5% vào mùa xuân năm sau...

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 3 lần nữa, mặc dù lạm phát ở Mỹ vẫn đang ở mức cao hơn mục tiêu.

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại, với tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này được OECD dự báo sẽ giảm từ 2,8% trong năm 2024 xuống còn 1,8% trong năm 2025 và tiếp tục giảm xuống 1,5% vào năm 2026.

OECD cho rằng lãi suất chính sách của Mỹ sẽ được điều chỉnh xuống còn 3,25-3,5% vào mùa xuân năm sau, đồng nghĩa sẽ có thêm 3 đợt giảm nữa trong thời gian từ nay đến lúc đó, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm. Theo OECD, nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh lãi suất này là do thuế quan cao đang làm giảm động lực tăng trưởng kinh tế của Mỹ.

Dù vậy, báo cáo của OECD - tổ chức có trụ sở ở Paris, Pháp - cho rằng tăng trưởng của Mỹ vẫn sẽ cao hơn so với các nước G7 khác trong năm nay. Kinh tế Anh được dự báo sẽ có mức tăng trưởng 1,4%, còn các nền kinh tế phát triển lớn khác như Đức, Pháp và Italy lại có mức tăng trưởng dự báo chỉ dưới 1%.

Trong cuộc họp diễn ra vào trung tuần tháng 9, Fed đã hạ mức lãi suất quỹ liên bang xuống 4%-4,25%, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. Quyết định này được đưa ra sau khi các dữ liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt, mà chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa làm tăng lạm phát một cách đáng kể.

Dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ mà OECD đưa ra cho năm nay trong lần cập nhật này cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó vào tháng 6, trong khi triển vọng cho năm 2026 không thay đổi. Tuy nhiên, báo cáo nói rằng tỷ lệ thất nghiệp nhích lên và số lượng việc làm giảm cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu yếu đi, mở đường cho các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed.

Ông Alvaro Pereira, nhà kinh tế trưởng của OECD, phát biểu: “Thị trường lao động của Mỹ không còn tốt như trước đây”. Ông cũng dự báo Fed có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay và có thể là hai lần vào đầu năm sau.

OECD cũng cảnh báo rằng Fed đang phải đối mặt với áp lực lớn từ Tổng thống Trump đòi hỏi giảm lãi suất một cách mạnh mẽ, và điều này có thể làm suy yếu khả năng của Fed trong việc kiểm soát lạm phát. Việc duy trì độc lập của ngân hàng trung ương là cần thiết để bảo vệ uy tín chính sách và chống lại sự dai dẳng của lạm phát, theo OECD.

Báo cáo của OECD nhận định lạm phát của Mỹ trong năm nay và năm tới sẽ cao hơn một chút so với mức 2,5% của năm 2024, tăng lên mức 2,7% trong 2025 và 3% trong năm 2026, vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà Fed đề ra.

Dự báo mới nhất của OECD về tăng trưởng các nền kinh tế lớn trên thế giới trong năm 2025 và 2026 - Nguồn: OCEC/FT.

Ngoài ra, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại từ 3,4% trong năm 2024 xuống còn 3,2% trong năm 2025 và 2,9% vào năm 2026. Sự giảm tốc này được cho là sẽ xảy ra thuế quan cao và sự bất định do thuế quan gây ra làm giảm đầu tư và thương mại.

Triển vọng tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã OECD được nâng nhẹ, với mức tăng trưởng dự báo đạt 4,9% vào năm 2025 và 4,4% vào năm 2026. Ấn Độ được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ với 6,7% trong năm nay và 6,2% vào năm sau.