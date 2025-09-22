Đang căng thẳng với Mỹ, Canada và Mexico xích lại gần nhau

Giữa lúc các mối quan hệ Canada - Mỹ và Mexico - Mỹ đang căng thẳng vì thuế quan, Canada và Mexico có những cử chỉ xích lại gần nhau...

Hôm 18/9, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có chuyến thăm Mexico, trong đó ông và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã cam kết tăng cường mối quan hệ kinh tế và an ninh giữa hai nước, đồng thời củng cố hiệp định thương mại tự do mà hai nước có với Mỹ.

Chuyến thăm Mexico của ông Carney diễn ra trong bối cảnh Canada, Mexico và Mỹ đang tiến hành các cuộc tham vấn công khai trước khi rà soát lại lại hiệp định thương mại tự do giữa ba nước, thỏa thuận USMCA, vào năm tới.

Trong chuyến thăm ông Carney bày tỏ tin tưởng rằng hai nước có thể tìm ra những điều chỉnh cần thiết để củng cố sự cạnh tranh và khả năng cạnh tranh trong khu vực. Ông cũng nhấn mạnh Mexico và Canada là hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, trong khi Mỹ lại là đối tác thương mại số một của cả hai nước này.

Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của một thủ tướng Canada tới Mexico trong vòng 8 năm qua. Trước chuyên thăm, giới chức Canada đã mô tả mối quan hệ giữa hai nước là xuất sắc nhưng cũng thừa nhận rằng hai nước có thể trở nên gần gũi hơn.

“Các cuộc gặp gỡ ở cấp cao nhất đã diễn ra không thường xuyên, vì vậy đây là cơ hội để chúng tôi khẳng định lại sự tham gia ở cấp lãnh đạo”, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Canada nói với báo giới trước khi ông Carney lên đường sang Mexico.

Trong cuộc họp báo chung ngày 18/9 sau hội đàm tại dinh tổng thống Mexico, ông Carney và bà Sheinbaum đã bày tỏ sự quan tâm trong việc chia sẻ kiến thức về việc chống lại các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và cải thiện an ninh biên giới. Họ cũng cho biết có khả năng mở rộng thỏa thuận USMCA để bao gồm cả các nội dung an ninh và quốc phòng.

Khi được hỏi liệu Canada có xem xét việc tách rời Mexico để đạt được một thỏa thuận thương mại tốt hơn với Mỹ hay không, ông Carney đã khẳng định rằng hai nước sẽ tiến lên cùng nhau. Bà Sheinbaum cũng bày tỏ sự lạc quan rằng các quốc gia sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau với sự tôn trọng lẫn nhau.

Mối quan hệ song phương giữa Canada và Mexico đã trở nên căng thẳng trong năm qua, khi các chính trị gia Canada cao cấp gợi ý rằng họ có thể sẽ tốt hơn nếu đàm phán một thỏa thuận thương mại riêng với chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Carney có thể cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Ông Brian Clow, một cựu trợ lý cấp cao của Thủ tướng Justin Trudeau - người tiền nhiệm của ông Carney - cho rằng hai quốc gia cần có sự giao tiếp rõ ràng và tin tưởng lẫn nhau. Ông nói rằng không có lợi ích nào cho cả Canada và Mexico nếu họ chống lại nhau, vì họ có cùng mục tiêu là chống lại mối đe dọa thương mại từ Mỹ.

Trong thời gian ở Mexico, Thủ tướng Carney cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm các thị trường mới cho Canada.

Thương mại hàng hóa song phương với Mexico trong năm 2024 chỉ đạt 55,4 tỷ đôla Canada (40,2 tỷ USD), so với 924,4 tỷ đôla Canada với Mỹ. Ông cho rằng: “Chúng tôi kỳ vọng rằng lượng thương mại và đầu tư giữa Mexico và Canada sẽ tăng lên nhiều hơn trong 30 năm tới so với 30 năm qua, vì các nền kinh tế của hai nước ngày càng gần gũi hơn, các giá trị của hai nước trở nên đồng nhất, và tham vọng của hai nước ngày càng lớn hơn”.