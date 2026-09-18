Phân bón Cà Mau: 15 năm gieo điểm tựa cho cộng đồng

Mười lăm năm đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân cũng là chừng ấy thời gian Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên Petrovietnam, bền bỉ dành nguồn lực cho cộng đồng. Tính đến năm 2026, hơn 800 tỷ đồng đã được doanh nghiệp dành cho các chương trình an sinh xã hội trên nhiều địa bàn cả nước.

Nhà máy Đạm Cà Mau - công trình trọng điểm quốc gia, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Phân bón Cà Mau.

Từ những mái nhà Đại đoàn kết, trường học, cây cầu, công trình văn hóa đến học bổng, hỗ trợ thiên tai và sinh kế, mỗi chương trình giải quyết một nhu cầu khác nhau. Nhìn trên một hành trình dài, nguồn lực an sinh được đặt vào những nhu cầu thiết thực trước mắt, đồng thời tạo thêm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và mở rộng cơ hội phát triển về lâu dài.

TỪ MỘT MÁI NHÀ ĐẾN MỘT ĐIỂM TỰA ĐỂ ĐI TIẾP

Với một gia đình còn khó khăn, chuyện an cư chỉ đơn giản là có một mái nhà đủ vững chãi để không phải thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão đến.

Bởi vậy, hỗ trợ nhà ở luôn là một phần trong các chương trình an sinh xã hội được Phân bón Cà Mau duy trì tại nhiều địa phương. Trong năm 2026, những mái nhà mới tiếp tục được xây dựng tại Sơn La và Cà Mau, mỗi địa phương 5 tỷ đồng. Cùng thời điểm đó, những công trình được triển khai từ nguồn lực của năm 2025 lần lượt hoàn thành và đưa vào sử dụng: 12 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người khó khăn tại Yên Bái và 3,3 tỷ đồng xây dựng Nhà Đại đoàn kết tại xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ.

Những con số cho thấy quy mô của chương trình. Nhưng phải bước vào từng căn nhà mới thấy hết ý nghĩa của nguồn lực ấy.

Như gia đình ông Lê Văn Ba ở xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ. Ông bị cụt chân, vợ khuyết tật ở tay, hằng ngày bán vé số. Nguồn sống của gia đình chủ yếu dựa vào trợ cấp cùng khoản thu nhập ít ỏi của người vợ khoảng 30 nghìn đồng/ngày. Nhiều năm không có điều kiện tạo lập chỗ ở ổn định, ông sống nhờ trên phần đất của người quen. Căn nhà cũ không đủ che chắn mỗi khi mưa lớn, nguy cơ đổ sập luôn thường trực. Với gia đình ông, căn nhà mới trước hết giúp khép lại nỗi lo về chỗ ở đã kéo dài nhiều năm.

Đối với các hộ khó khăn, căn nhà xuống cấp đồng nghĩa với những khoản chi sửa chữa có thể phát sinh. Khi chỗ ở được bảo đảm, một phần gánh nặng được tháo gỡ, gia đình có thêm điều kiện chăm lo sinh hoạt, sức khỏe và việc học của con cái.

Nhìn rộng hơn, đó cũng là ý nghĩa của các chương trình Tết cho người nghèo, nước sạch, vệ sinh, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn mà Phân bón Cà Mau đã và đang triển khai. Muốn một gia đình vươn lên, trước hết phải giúp họ củng cố những điều kiện căn bản của cuộc sống.

Một mái nhà vì thế không giải quyết mọi khó khăn. Nhưng có thể là điểm tựa đầu tiên để người dân bắt đầu giải quyết những khó khăn còn lại.

KỊP THỜI SẺ CHIA KHI NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN

Thiên tai có thể đi qua trong vài ngày, nhưng những khó khăn để lại thường kéo dài qua nhiều tháng, thậm chí nhiều mùa vụ. Nhà cửa hư hỏng, nguồn nước sinh hoạt thiếu hụt, ruộng vườn bị ảnh hưởng; với người nông dân, vốn liếng dành dụm cho sản xuất cũng có thể hao hụt chỉ sau một trận bão, một đợt lũ.

Trong những thời điểm như vậy, sự hỗ trợ trước hết cần đúng lúc và sát với điều người dân đang cần.

Mùa khô năm 2024, trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt tại Đồng bằng sông Cửu Long, Phân bón Cà Mau trao 1.400 bồn chứa nước dung tích 1.000 lít, thời gian sử dụng lên tới 10 năm, giúp người dân chủ động tích trữ nước ngọt trong mùa hạn. Cũng trong năm ấy, sau bão số 3 (Yagi) và mưa lũ tại miền Bắc, chương trình “Kỹ thuật trao tay - Vượt khó khăn ngay” được triển khai tại 13 tỉnh, thành phố, hỗ trợ phân bón gắn với hướng dẫn kỹ thuật để bà con khôi phục sản xuất. Đồng thời, đơn vị cùng với Petrovietnam góp sức tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng (Lào Cai).

Đến cuối năm 2025, trước thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên, chương trình “Phân bón Cà Mau - Cùng nhau san sẻ” dành hơn 10 tỷ đồng cho các địa phương chịu ảnh hưởng, từ hỗ trợ tái thiết, trao nhu yếu phẩm, xây dựng Nhà Đại đoàn kết đến hỗ trợ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật phục hồi sản xuất.

Mạch sẻ chia ấy tiếp tục trong năm 2026, khi 20 tấn NPK Cà Mau trị giá 300 triệu đồng được đưa đến các xã vùng III của Sơn La, san sẻ một phần chi phí đầu vào cho bà con trước mùa vụ mới.

Từ bồn nước giữa mùa hạn mặn đến mái nhà sau mưa lũ, từ nhu yếu phẩm trước mắt đến phân bón, kỹ thuật phục hồi sản xuất, mỗi hoàn cảnh cần một cách sẻ chia phù hợp. Sự hỗ trợ đi từ khắc phục hậu quả đến ổn định đời sống, phục hồi sinh kế, giúp người dân từng bước đứng vững sau thiên tai.

KHI HẠ TẦNG MỞ RA NHỮNG KẾT NỐI

Hạ tầng là một trong những điều kiện thiết yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng. Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, một cây cầu, tuyến đường được chiếu sáng hay nhà văn hóa đều gắn trực tiếp với việc đi học, đi làm, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Mới đây, Phân bón Cà Mau đã khánh thành ba công trình “Thắp sáng đường quê” tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, nâng số công trình đã thực hiện lên 8. Trong năm 2026, chương trình dự kiến tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tuyến đường được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời tại xã Tà Lài, TP. Đồng Nai từ chương trình “Phân bón Cà Mau - Thắp sáng đường quê”.

Tại vùng trồng thanh long Hàm Thuận, hơn 127 bộ đèn năng lượng mặt trời được lắp trên tuyến đường dân sinh. Tuyến đường được thắp sáng giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, đồng thời phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất tại vùng chuyên canh thanh long.

Cũng từ yêu cầu kết nối, trong năm đánh dấu chặng đường 15 năm, Phân bón Cà Mau triển khai chương trình “Cầu mở lối - Triệu kết nối”, hướng nguồn lực tới các cây cầu dân sinh ở khu vực Tây Nam Bộ, nơi hệ thống sông, kênh, rạch vừa là đặc trưng của đời sống, vừa tạo ra không ít cách trở trong đi lại. Phía sau những nhịp cầu là đường đến trường của trẻ em, đường ra chợ của người dân, đường vận chuyển vật tư, nông sản và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Bên cạnh những kết nối về giao thông là sự gắn kết trong đời sống cộng đồng. Tại nhiều địa phương, trong đó có các địa bàn còn khó khăn ở Tây Bắc, Phân bón Cà Mau đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa, công trình văn hóa phục vụ bà con. Đây là nơi người dân hội họp, sinh hoạt văn hóa, trao đổi công việc chung; qua đó góp phần củng cố đời sống tinh thần và sự gắn kết ngay từ cơ sở.

Công trình nhà văn hóa thôn Seng Sui do Phân bón Cà Mau tài trợ xây dựng tại khu vực Tây Bắc.

Nhìn từ các công trình ấy, hạ tầng là một trong những điều kiện nền tảng cho phát triển. Giao thông thuận lợi giúp hàng hóa lưu thông, người dân tiếp cận trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu dễ dàng hơn; những khu vực còn cách trở cũng từng bước được nối vào dòng chảy kinh tế - xã hội. Từ một nhịp cầu, một tuyến đường được thắp sáng, những kết nối được mở ra, đưa người dân đến gần hơn với thị trường, dịch vụ và cơ hội phát triển.

ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC LÀ ĐẦU TƯ CHO KHẢ NĂNG THAY ĐỔI TƯƠNG LAI

Trong hành trình an sinh của Phân bón Cà Mau, giáo dục là một trong những lĩnh vực được dành nguồn lực bền bỉ qua nhiều năm. Từ những ngôi trường, phòng học, nhà đa năng được xây dựng tại nhiều địa phương đến học bổng, phòng học STEM, nguồn lực được đặt vào cả điều kiện học tập và cơ hội tiếp cận tri thức của người trẻ.

Đáng chú ý, đến nay Phân bón Cà Mau đã tài trợ 11 phòng học STEM, với mức đầu tư gần 3 tỷ đồng/phòng. Đây là những không gian học tập được trang bị để học sinh tiếp cận khoa học, công nghệ, tăng cường thực hành và rèn luyện tư duy. Cùng với đó là nhiều công trình trường học, phòng học, nhà đa năng được xây dựng tại các địa phương trên cả nước, trong đó có những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, chương trình học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” được Phân bón Cà Mau duy trì từ năm 2013. Chỉ tính riêng năm học 2026-2027, đơn vị tiếp tục dành 2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên. Với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, học bổng san sẻ một phần chi phí, góp phần giữ cơ hội học tập cho con em.

Bên cạnh đó, hoạt động đồng hành với giáo dục được mở rộng thêm qua hướng nghiệp, tham quan, trải nghiệm thực tế, giúp người trẻ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp và định hình con đường phía trước.

Nhìn toàn cảnh, trường lớp tạo điều kiện học tập; học bổng tiếp sức cho hành trình đến trường; những phương thức giáo dục mới mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và rèn luyện kỹ năng. Nguồn lực dành cho giáo dục hôm nay, qua thời gian, từng bước được chuyển hóa thành tri thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp của người trẻ.

Khi ngày càng nhiều người trẻ có điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành, những giá trị ấy góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong những nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Nhìn lại hành trình 15 năm, hơn 800 tỷ đồng cho thấy quy mô nguồn lực Phân bón Cà Mau đã dành cho cộng đồng. Giá trị của hành trình ấy còn được nhìn từ những thay đổi sau mỗi chương trình: một gia đình có nơi ở ổn định; người dân vùng thiên tai có thêm điều kiện phục hồi cuộc sống, sản xuất; một vùng dân cư được kết nối thuận lợi hơn; người trẻ có thêm cơ hội học tập và trưởng thành.

Không một chương trình riêng lẻ nào có thể giải quyết mọi khó khăn của xã hội. Nhưng khi nguồn lực được đặt đúng vào những nơi còn thiếu, các chương trình có thể bổ trợ cho nhau: an cư tạo điểm tựa; hạ tầng mở kết nối; tri thức mở cơ hội; sinh kế tạo khả năng tự chủ.

Theo cách ấy, những “điểm tựa” được gieo xuống vẫn tiếp tục tạo ra giá trị trong đời sống cộng đồng sau khi mỗi chương trình khép lại.