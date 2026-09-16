Đà Nẵng kết nối “ba nhà” thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu khoa học

Hội thảo kết nối "ba nhà" tại Đà Nẵng là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Thông qua các hoạt động kết nối, phản biện và hỗ trợ sau nghiên cứu, Đà Nẵng hướng tới hình thành dòng chảy liên tục từ nghiên cứu đến thương mại hóa, qua đó nâng cao giá trị của các kết quả khoa học và mở rộng cơ hội hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đồng chủ trì hội thảo. Ảnh TT Hỗ trợ KNĐMST Đà Nẵng.

Chiều 16/9, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo kết nối giữa nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp, với mục tiêu đưa các kết quả nghiên cứu và dự án khởi nghiệp từ môi trường học thuật tiếp cận gần hơn với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, quỹ đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các nhóm nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối giữa nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp trong việc đưa tri thức và công nghệ vào thực tiễn. Thông qua các hoạt động kết nối, phản biện và hỗ trợ sau nghiên cứu, Đà Nẵng hướng tới hình thành dòng chảy liên tục từ nghiên cứu đến thương mại hóa, qua đó nâng cao giá trị của các kết quả khoa học và mở rộng cơ hội hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, đã giới thiệu các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà thành phố đang triển khai. Ông Toàn cho biết Đà Nẵng hiện có hơn 200 startup được ươm tạo và tổ chức khoảng 50 sự kiện mỗi năm. Đặc biệt, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố đã tăng 342 bậc, xếp hạng 554 trên thế giới vào năm 2026.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh TT Hỗ trợ KNĐMST Đà Nẵng.

Thành phố đã ban hành 17 chính sách trọng tâm nhằm hỗ trợ toàn diện cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chính sách này bao gồm hỗ trợ kinh phí không hoàn lại cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi miễn thuế cho một số lĩnh vực, và hỗ trợ chi phí thuê hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

Tại hội thảo, các nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN đã giới thiệu nhiều đề tài, dự án có định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, giáo dục, logistics và hỗ trợ cộng đồng. Nổi bật là nghiên cứu của ông Trần Hoàng Vũ về nền tảng Digital Twin tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý Carbon và mục tiêu Net Zero cho thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, các dự án khác như hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất và giáo dục, giải pháp logistics thông minh và bền vững, và kính thực tế ảo tăng cường hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính cũng được trình bày.

Phiên thảo luận đã tạo cơ hội cho đại diện doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng trao đổi về khả năng ứng dụng, hoàn thiện và phát triển các sản phẩm nghiên cứu. Những ý kiến phản biện từ thực tiễn thị trường giúp các nhóm nghiên cứu xác định rõ hơn nhu cầu khách hàng và mô hình thương mại hóa.

Ông Toàn cam kết, trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và các quỹ đầu tư, tạo thêm cơ hội để các đề tài, dự án tiềm năng tiếp cận nguồn lực và từng bước đưa sản phẩm khoa học, công nghệ vào thực tiễn.