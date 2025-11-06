Phân bón Cà Mau: Doanh nghiệp vì cộng đồng 4 năm liên tiếp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Với nhiều nỗ lực không ngừng trong thực thi trách nhiệm xã hội và kiên định con đường phát triển xanh, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân Bón Cà Mau – PVCFC) tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2025 do The Saigon Times thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 5/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.
Đây là lần thứ tư liên tiếp Phân Bón Cà Mau được trao tặng danh hiệu này, ghi dấu một hành trình bền bỉ, nhất quán trong việc kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường – ba trụ cột tạo nên thương hiệu của một doanh nghiệp tiên phong vì cộng đồng.
Ra đời từ năm 2019, chương trình Saigon Times CSR đã trở thành diễn đàn uy tín tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp thiết thực cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, Phân Bón Cà Mau được đánh giá cao với chiến lược ESG được triển khai bài bản, gắn liền với mục tiêu Net Zero 2050 mà Việt Nam cam kết.
Suốt gần 15 năm qua, Phân Bón Cà Mau không ngừng đầu tư và hành động vì một nền nông nghiệp bền vững. Từ sáng kiến tái sử dụng CO₂ trong sản xuất CO₂ thực phẩm – bước tiến tiên phong trong mô hình kinh tế tuần hoàn, đến việc phát triển các dòng sản phẩm Urea Bio, vi sinh, hữu cơ khoáng, doanh nghiệp đang từng ngày cụ thể hóa cam kết phát triển bền vững bằng những kết quả rõ rệt: giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, tái tạo sinh thái và lan tỏa tư duy sản xuất xanh đến từng người nông dân.
Tại vùng nông nghiệp, “người bạn đồng hành” Phân Bón Cà Mau không chỉ hiện diện qua từng bao sản phẩm, mà còn qua những chương trình “Mùa vàng thắng lớn”, “Bí kíp vàng”, “Chọn Phân Bón Cà Mau – Chọn đối tác bền lâu”, hay nền tảng số 2Nông với hơn 200.000 lượt tải – nơi nông dân được tư vấn kỹ thuật, dự báo thời tiết và kết nối tri thức nông nghiệp hiện đại. Mỗi đổi mới đều xuất phát từ mong muốn giúp bà con canh tác hiệu quả hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.
Song hành cùng phát triển kinh tế là hành trình phụng sự xã hội không gián đoạn. Hơn 700 tỷ đồng đã được Phân Bón Cà Mau dành cho các hoạt động an sinh cộng đồng, từ xây trường, cầu GTNT, xây nhà đại đoàn kết đến học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng”. Mỗi công trình, mỗi suất học bổng là một “hạt mầm yêu thương” được gieo xuống, vun đắp nên niềm tin của hàng trăm nghìn người dân trên khắp cả nước.
Không chỉ hướng ra cộng đồng, doanh nghiệp còn chú trọng chăm lo phát triển nội lực nhân sự, xem con người là tài sản quý giá nhất. Mỗi năm, PVCFC đảm bảo 94,3 tỷ đồng đóng BHXH, 25 giờ đào tạo bình quân/người, cùng môi trường làm việc an toàn, sáng tạo và nhân văn – nơi mỗi người lao động đều được khích lệ để cùng lớn lên trong trách nhiệm.
Với tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển bền vững xuyên suốt, Phân Bón Cà Mau đang khẳng định hình ảnh doanh nghiệp kiểu mẫu trong chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, nơi mọi thành công kinh tế đều gắn liền với trách nhiệm xã hội và niềm tin cộng đồng.
Bốn năm liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” là lời khẳng định cho những đóng góp của Phân Bón Cà Mau dành cho xã hội, đồng thời cũng thể hiện hành trình phát triển bền vững của một thương hiệu Việt: Khởi đầu từ niềm tin, trưởng thành bằng trách nhiệm, và lan tỏa bằng hành động thiết thực vì con người, vì môi trường.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: