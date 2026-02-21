Chủ Nhật, 22/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ

Minh Hiếu

21/02/2026, 21:54

Trong khuôn khổ tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo ngoại giao UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ và phối hợp tái thiết Gaza.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Hoàng thân Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Hoàng thân Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Ảnh: TTXVN

Ngày 19 – 20/2, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã lần lượt gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hoàng thân Abdullah bin Zayed Al-Nahyan; Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty. Ảnh: TTXVN 
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty. Ảnh: TTXVN 

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc hai nước triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện, trong đó nổi bật là dự án phát triển trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa Tập đoàn G42 và liên danh đầu tư Việt Nam với tổng vốn trên 1 tỷ USD.

Phía UAE cho biết đã cử Bộ trưởng Đầu tư làm đầu mối thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp nhận thêm lao động Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác về kinh tế, du lịch, khoa học – công nghệ và phối hợp trong quá trình tham gia tái thiết Dải Gaza.

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường (tháng 8/2025) và các nội hàm Đối tác Toàn diện song phương, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại.

Hai Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, nông nghiệp, khoa học – công nghệ, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn; đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu tiền khả thi, tiến tới khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương và tăng cường kết nối doanh nghiệp.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: TTXVN 
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: TTXVN 

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên khẳng định coi trọng phát triển quan hệ song phương, nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và nghiên cứu nâng cấp khuôn khổ quan hệ trong thời gian tới.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp tại các diễn đàn đa phương và trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người dân tại Dải Gaza.

Kết quả quan trọng chuyến tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư

10:59, 21/02/2026

10:59, 21/02/2026

Kết quả quan trọng chuyến tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

10:55, 21/02/2026

10:55, 21/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

10:01, 21/02/2026

10:01, 21/02/2026

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung Hội đồng Hòa bình Dải Gaza tái thiết Dải Gaza

Tết trồng cây : Gắn phong trào truyền thống với định hướng phát triển đô thị xanh

Tết trồng cây : Gắn phong trào truyền thống với định hướng phát triển đô thị xanh

Sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố, gắn phong trào trồng cây với yêu cầu phát triển bền vững, đô thị xanh và bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, siết kỷ luật thi công

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: Tăng tốc giải phóng mặt bằng, siết kỷ luật thi công

Kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ cân đối, bố trí vốn xây lắp phù hợp cho dự án.

Kết quả quan trọng chuyến tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư

Kết quả quan trọng chuyến tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Việt Nam ở cấp cao sau Đại hội XIV. Chuyến đi thể hiện rõ đường lối đối ngoại chủ động, trách nhiệm và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Chiều 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm rời sân bay quân sự Andrews, kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), diễn ra từ ngày 18–20/2 theo lời mời của Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới "Đổi mới 2"

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: "Phép thử" cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

1

Lãnh đạo VDS muốn giảm sở hữu cổ phiếu trước đại hội cổ đông

Doanh nghiệp niêm yết

2

Lỗ 5 năm liên tiếp, SCD lên kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3

Doanh nghiệp niêm yết

3

Công ty chứng khoán nhận định cơ hội sau kỳ nghỉ Tết

Chứng khoán

4

Tháng 1/2026: Giá trị giao dịch trên UPCoM tăng mạnh 96,69% so với tháng trước

Chứng khoán

5

Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Kinh tế số

