Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ
21/02/2026, 21:54
Trong khuôn khổ tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo ngoại giao UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ và phối hợp tái thiết Gaza.
Ngày 19 – 20/2, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giaoLê Hoài Trung đã lần lượt gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hoàng thân Abdullah bin Zayed Al-Nahyan; Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.
Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc hai nước triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện, trong đó nổi bật là dự án phát triển trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa Tập đoàn G42 và liên danh đầu tư Việt Nam với tổng vốn trên 1 tỷ USD.
Phía UAE cho biết đã cử Bộ trưởng Đầu tư làm đầu mối thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp nhận thêm lao động Việt Nam.
Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác về kinh tế, du lịch, khoa học – công nghệ và phối hợp trong quá trình tham gia tái thiết Dải Gaza.
Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường (tháng 8/2025) và các nội hàm Đối tác Toàn diện song phương, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại.
Hai Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, nông nghiệp, khoa học – công nghệ, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn; đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu tiền khả thi, tiến tới khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương và tăng cường kết nối doanh nghiệp.
Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên khẳng định coi trọng phát triển quan hệ song phương, nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và nghiên cứu nâng cấp khuôn khổ quan hệ trong thời gian tới.
Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp tại các diễn đàn đa phương và trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người dân tại Dải Gaza.
