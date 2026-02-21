Thứ Bảy, 21/02/2026

Trang chủ Thế giới

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Bình Minh

21/02/2026, 14:44

Thông tin này được một số đối tác thương mại lớn của Mỹ đón nhận một cách lạc quan thận trọng, trong khi một số tổ chức hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về sự bất định thuế quan kéo dài...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 20/2 đã bác bỏ phần lớn chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của ông.

Theo hãng tin CNBC, thông tin này được một số đối tác thương mại lớn của Mỹ đón nhận một cách lạc quan thận trọng, trong khi một số tổ chức hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về sự bất định thuế quan kéo dài.

Sau khi ông Trump công bố thuế quan đối ứng vào đầu tháng 4 năm ngoái, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ để được giảm thuế quan, trong khi một số khác hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Giới phân tích cho rằng việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan đối ứng - biện pháp chủ đạo trong chính sách thuế quan của ông Trump trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai - có thể đặt các thỏa thuận thương mại đã có vào vị thế bấp bênh và làm cho quá trình đàm phán đang diễn ra trở nên phức tạp hơn.

Phát ngôn viên của Chính phủ Anh - một quốc gia đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ - cho biết nước này sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ để hiểu rõ hơn về tác động của phán quyết trên đối với thuế quan đối với hàng hóa Anh và phần còn lại thế giới khi vào thị trường Mỹ.

"Đây là vấn đề của Mỹ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Anh trong lúc chờ thêm thông tin chi tiết. Anh được hưởng mức thuế quan đối ứng thấp nhất toàn cầu, và trong bất kỳ kịch bản nào, chúng tôi kỳ vọng vị thế thương mại ưu đãi đó sẽ duy trì”, người phát ngôn này nói.

Thỏa thuận thương mại có phạm vi rộng giữa Anh và Mỹ được ký kết vào tháng 5 năm ngoái đã áp mức thuế 10% đối với nhiều mặt hàng, nhưng cũng bao gồm một số ngoại lệ đối với thép, nhôm, ô tô và dược phẩm - những sản phẩm được áp thuế quan riêng theo ngành.

Vụ kiện tại Tòa án Tối cao Mỹ chủ yếu tập trung vào thuế quan đối ứng, và phán quyết được đưa ra không ảnh hưởng đến phần lớn thỏa thuận thương mại của Anh với Mỹ, bao gồm các thuế quan theo ngành ở mức ưu đãi đối với thép, nhôm, dược phẩm và ô tô.

Tuy nhiên, Hội đồng Thương mại Anh (BCC) cho rằng quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ làm gia tăng sự bất ổn về thuế quan. Ông William Bain, trưởng bộ phận chính sách thương mại tại BCC, cho biết động thái này "không làm rõ được tình hình" đối với doanh nghiệp Anh, đồng thời cảnh báo rằng Tổng thống Trump vẫn có "các lựa chọn khác" để duy trì chế độ thuế hiện tại đối với thép và nhôm.

"Quyết định của tòa án cũng đặt ra câu hỏi về cách các nhà nhập khẩu Mỹ có thể đòi lại các khoản thuế đã nộp và liệu các nhà xuất khẩu Anh có thể nhận được một phần hoàn thuế tùy thuộc vào các điều khoản thương mại hay không. Đối với Anh, ưu tiên vẫn là giảm thuế ở bất cứ đâu có thể”, ông Bain nói trong một tuyên bố.

Ông Olof Gill, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) về thương mại và an ninh kinh tế, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp ở cả hai bờ Đại Tây Dương đều phụ thuộc vào "sự ổn định và khả năng có thể đoán định".

"Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền Mỹ để được biết rõ về các bước họ dự định thực thi để đáp ứng phán quyết này. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ mức thuế quan thấp và nỗ lực để thuế quan giảm bớt”, ông Gill nói.

Trong khi đó, ông Dominic LeBlanc - bộ trưởng phụ trách quan hệ thương mại Mỹ-Canada - cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ "củng cố quan điểm của Canada rằng thuế quan đối ứng của Mỹ là không có cơ sở”.

Swissmem, hiệp hội công nghiệp công nghệ của Thụy Sỹ hoan nghênh phán quyết này, nhưng cảnh báo rằng chính quyền ông Trump có thể viện dẫn các luật khác để "hợp pháp hóa thuế quan", đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Thụy Sỹ tăng cường khả năng cạnh tranh của đất nước thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do mới.

"Từ góc độ lĩnh vực xuất khẩu của Thụy Sĩ, phán quyết này là một tin tốt. Các mức thuế cao đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghệ. Tuy nhiên, phán quyết ngày hôm nay chưa mang lại chiến thắng nào. Việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng đảm bảo mối quan hệ với Mỹ thông qua một thỏa thuận thương mại mang tính ràng buộc”, Swissmem nói trong một tuyên bố.

Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) - tổ chức có trụ sở ở Paris, Pháp và đại diện cho hàng trăm nghìn công ty thành viên ở hơn 130 quốc gia - lưu ý rằng nhiều doanh nghiệp sẽ hoan nghênh phán quyết này sau khi "áp lực đáng kể" đã đè nặng lên bảng cân đối kế toán của các công ty trong những tháng gần đây.

"Nhưng các công ty không nên mong đợi một quy trình đơn giản: cấu trúc của các thủ tục nhập khẩu Mỹ có nghĩa là các yêu cầu đòi bồi hoàn thuế quan có khả năng sẽ rất phức tạp về mặt hành chính. Phán quyết hôm nay đáng lo ngại vì không đưa ra thông tin cụ thể về vấn đề này. Một hướng dẫn rõ ràng từ Tòa án Thương mại Quốc tế và các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ sẽ là cần thiết để giảm thiểu chi phí không đáng có và ngăn ngừa rủi ro kiện tụng”, tuyên bố của ICC nhận định.

Từ khóa:

Mỹ thế giới Thuế đối ứng thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

