Thứ Bảy, 21/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Bạch Dương

21/02/2026, 14:41

Truyền thông Hàn Quốc cho biết 320 Bitcoin, từng bị đánh cắp khỏi ví do cơ quan chức năng Hàn Quốc quản lý, bất ngờ được hoàn trả...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Văn phòng Công tố quận Gwangju cho biết đã thu hồi 320,88 Bitcoin, tương đương khoảng 21,3 triệu USD theo giá tại thời điểm ghi nhận, theo thông tin từ nhật báo The Chosun Daily. 

Sau khi tiếp nhận lại tài sản, cơ quan công tố đã chuyển toàn bộ số Bitcoin lên một sàn giao dịch trong nước cũng thuộc quyền quản lý của cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục điều tra nhằm truy tìm thủ phạm.

Tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Công tố quận Gwangju phát hiện số Bitcoin bị tịch thu trong một cuộc triệt phá nền tảng cờ bạc trực tuyến đã biến mất.

Kết quả điều tra nội bộ cho thấy vụ việc xảy ra từ tháng 8, khi điều tra viên truy cập nhầm một trang web giả mạo và nhập cụm từ khôi phục ví (seed phrase), tạo điều kiện để tin tặc chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công tố đã gửi công văn đề nghị các sàn giao dịch nội địa phối hợp phong tỏa địa chỉ ví liên quan, hạn chế khả năng tẩu tán tài sản. Nhà chức trách cũng chưa lý giải vì sao hacker lại tự nguyện hoàn trả số Bitcoin đã đánh cắp. Danh tính đối tượng đến nay cũng chưa được xác định.

Các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra bổ sung về các nhà điều hành trang web lừa đảo và các tên miền độc hại liên quan đến vụ việc.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực truy bắt nghi phạm, bất kể việc tài sản đã được thu hồi hay chưa”, đại diện Văn phòng Công tố quận Gwangju khẳng định với truyền thông địa phương.

Vụ việc diễn ra chỉ khoảng một tuần sau khi cảnh sát Seoul phát hiện thêm 22 Bitcoin khác trị giá khoảng 1,5 triệu USD tại thời điểm đó bị chuyển ra khỏi một ví lạnh do cơ quan chức năng quản lý. Điều này làm dấy lên lo ngại về năng lực bảo mật đối với tiền số bị tịch thu.

Hiện Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeonggi đã mở cuộc điều tra riêng nhằm truy tìm những cá nhân liên quan. 22 Bitcoin nói trên vốn được tự nguyện giao nộp cho nhà chức trách trong một vụ điều tra từ tháng 11/2021.

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

10:54, 20/02/2026

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Giá Bitcoin có thể sẽ ngừng phụ thuộc vào “chính sách nới lỏng”

20:59, 08/02/2026

Giá Bitcoin có thể sẽ ngừng phụ thuộc vào “chính sách nới lỏng”

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

09:12, 06/02/2026

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Từ khóa:

kinh tế số tài sản mã hoá tài sản số tiền điện tử vụ mất Bitcoin Hàn Quốc

Đọc thêm

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Ước tính tổng khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu năm 2025 có thể đạt khoảng 12.000 tỷ USD, trong đó giao dịch bất hợp pháp chiếm khoảng 1% tổng khối lượng...

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam – điểm đến chiến lược trong chuỗi đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ, chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, trao đổi về các định hướng phát triển lớn và hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Đề xuất bổ sung 5G vào Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Đề xuất bổ sung 5G vào Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Dự thảo Thông tư quy định 5 nhóm dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định qua modem cáp truyền hình; dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; dịch vụ truy nhập Internet 4G; và dịch vụ truy nhập Internet 5G...

Gen Z bước vào hàng ngũ khoa học trưởng ngành AI Trung Quốc

Gen Z bước vào hàng ngũ khoa học trưởng ngành AI Trung Quốc

Thế hệ nhà khoa học trẻ đang trở thành động lực dẫn dắt quyền lực công nghệ của Trung Quốc...

Hơn 80% doanh nghiệp chưa thấy năng suất cải thiện nhờ AI

Hơn 80% doanh nghiệp chưa thấy năng suất cải thiện nhờ AI

Khảo sát do Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Hoa Kỳ) thực hiện và được tạp chí Fortune dẫn lại, dựa trên ý kiến của hơn 6.000 giám đốc điều hành tại châu Âu và Mỹ, cho thấy phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa ghi nhận tác động rõ rệt từ AI...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Kinh tế số

2

Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp

Thế giới

3

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Kinh tế số

4

UOB: Vàng cần thêm thời gian ổn định sau làn sóng đầu cơ để về trạng thái mới

Chứng khoán

5

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy