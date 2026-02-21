Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc cho biết 320 Bitcoin, từng bị đánh cắp khỏi ví do cơ quan chức năng Hàn Quốc quản lý, bất ngờ được hoàn trả...

Văn phòng Công tố quận Gwangju cho biết đã thu hồi 320,88 Bitcoin, tương đương khoảng 21,3 triệu USD theo giá tại thời điểm ghi nhận, theo thông tin từ nhật báo The Chosun Daily.

Sau khi tiếp nhận lại tài sản, cơ quan công tố đã chuyển toàn bộ số Bitcoin lên một sàn giao dịch trong nước cũng thuộc quyền quản lý của cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục điều tra nhằm truy tìm thủ phạm.

Tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Công tố quận Gwangju phát hiện số Bitcoin bị tịch thu trong một cuộc triệt phá nền tảng cờ bạc trực tuyến đã biến mất.

Kết quả điều tra nội bộ cho thấy vụ việc xảy ra từ tháng 8, khi điều tra viên truy cập nhầm một trang web giả mạo và nhập cụm từ khôi phục ví (seed phrase), tạo điều kiện để tin tặc chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công tố đã gửi công văn đề nghị các sàn giao dịch nội địa phối hợp phong tỏa địa chỉ ví liên quan, hạn chế khả năng tẩu tán tài sản. Nhà chức trách cũng chưa lý giải vì sao hacker lại tự nguyện hoàn trả số Bitcoin đã đánh cắp. Danh tính đối tượng đến nay cũng chưa được xác định.

Các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra bổ sung về các nhà điều hành trang web lừa đảo và các tên miền độc hại liên quan đến vụ việc.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực truy bắt nghi phạm, bất kể việc tài sản đã được thu hồi hay chưa”, đại diện Văn phòng Công tố quận Gwangju khẳng định với truyền thông địa phương.

Vụ việc diễn ra chỉ khoảng một tuần sau khi cảnh sát Seoul phát hiện thêm 22 Bitcoin khác trị giá khoảng 1,5 triệu USD tại thời điểm đó bị chuyển ra khỏi một ví lạnh do cơ quan chức năng quản lý. Điều này làm dấy lên lo ngại về năng lực bảo mật đối với tiền số bị tịch thu.

Hiện Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeonggi đã mở cuộc điều tra riêng nhằm truy tìm những cá nhân liên quan. 22 Bitcoin nói trên vốn được tự nguyện giao nộp cho nhà chức trách trong một vụ điều tra từ tháng 11/2021.