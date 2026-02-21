Giá vàng nhảy 110 USD/, giá bạc tăng gần 8% sau số liệu GDP Mỹ
Điệp Vũ
21/02/2026, 08:59
Với phiên tăng này, giá vàng tái lập mốc chủ chốt 5.100 USD/oz và hoàn tất một tuần đi lên...
Giá kim loại quý đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/2), sau khi Mỹ công bố dữ liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) yếu hơn dự báo và Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế quan toàn cầu mới. Với phiên tăng này, giá vàng tái lập mốc chủ chốt 5.100 USD/oz và hoàn tất một tuần đi lên.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tăng 110,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 2,22%, đạt 5.107,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay tăng 6,1 USD/oz, tương đương tăng 7,77%, chốt ở mức 84,77 USD/oz.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 1,7%, chốt ở mức 5.080,9 USD/oz.
Động lực cho phiên bứt phá này của giá vàng là nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng do biến động trong chính sách thuế quan của Mỹ.
Ông Trump tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh hành pháp áp mức thuế quan toàn cầu mới 10%. Động thái này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan đối ứng mà ông đã áp dụng trước đó.
“Rất khó có chuyện Tổng thống sẽ dừng lại. Ông ấy sẽ tìm cách áp thuế quan bằng cách khác và sự biến động sẽ tiếp diễn”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters. Cũng theo ông Wong, xu hướng biến động mạnh của giá vàng trong trung hạn sẽ không làm nản lòng các nhà đầu cơ giá lên trên thị trường kim loại quý.
Số liệu thống kê do Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của nước này trong quý 4/2025 chỉ đạt 1,4%, một sự giảm tốc mạnh so với quý trước đó và thấp hơn nhiều so với con số dự báo 3% mà các nhà kinh tế đưa ra. Nguyên nhân của sự giảm tốc này là vụ đóng cửa chính phủ Mỹ và tiêu dùng yếu đi.
Một báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa chuộng - tăng 0,4% trong tháng 12 so với tháng trước, cao hơn dự báo là tăng 0,3%.
Lạm phát nóng hơn kỳ vọng làm suy giảm khả năng Fed sớm hạ lãi suất, nhưng GDP tăng yếu hơn dự báo lại làm gia tăng sự cần thiết của chính sách tiền tệ nới lỏng.
Những số liệu này “cho thấy một nền kinh tế vẫn chưa đi tới một bước ngoặt. Vẫn còn nhiều điều chưa thể đoán định về nền kinh tế và điều đó có lợi cho giá vàng” - theo chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures.
Các nhà giao dịch hiện vẫn đang kỳ vọng Fed có hai lần giảm lãi suất trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 6.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 1.078,8 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã mua ròng 1,8 tấn vàng, sau khi mua ròng 0,9 tấn vàng trong tuần trước.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,14% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt ở mức 97,79 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Cả tuần, chỉ số tăng 0,9%.
Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương gần 161 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với mức chốt của tuần trước.
Cả tuần, giá vàng giao ngay tăng gần 1,3% và giá bạc giao ngay tăng gần 9,3%.
Báo giá USD trên website của ngân hàng Vietcombank kết thúc tuần ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), không thay đổi so với tuần trước.
