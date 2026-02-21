Giao dịch stablecoin phi pháp lên tới 141 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm

Hoạt động sử dụng stablecoin cho mục đích bất hợp pháp được ghi nhận khoảng 141 tỷ USD trong năm 2025. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, theo báo cáo mới công bố của TRM Labs.

Công ty này cho biết điều này không phản ánh xu hướng tội phạm tiền điện tử bùng nổ trên diện rộng, mà cho thấy stablecoin đang được sử dụng ngày càng nhiều trong những lĩnh vực phi pháp cụ thể nhằm đảm bảo tốc độ, tính ổn định giá và khả năng luân chuyển xuyên biên giới trong giao dịch.

Theo báo cáo, các hoạt động liên quan đến né tránh trừng phạt chiếm tới 86% tổng dòng tiền điện tử bất hợp pháp trong năm 2025. Trong khi đó, với các loại tội phạm như lừa đảo, tấn công mạng hoặc tống tiền bằng mã độc, stablecoin thường không phải lựa chọn đầu tiên.

Các nhóm này có xu hướng sử dụng Bitcoin hoặc những tài sản tiền điện tử khác ở giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang stablecoin trong quá trình rửa tiền nhằm tận dụng tính ổn định và thanh khoản cao.

Trốn tránh các lệnh trừng phạt chiếm phần lớn việc sử dụng stablecoin bất hợp pháp - Nguồn:TRM Labs.



Báo cáo cũng ghi nhận stablecoin gần như là phương tiện thanh toán chủ đạo cho buôn bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp pháp và buôn người.

Khối lượng giao dịch trên các thị trường bảo lãnh như Huione đã vượt 17 tỷ USD vào cuối năm 2025, phần lớn được thực hiện bằng stablecoin. Theo TRM, việc khoảng 99% khối lượng giao dịch tại đây được định danh bằng stablecoin cho thấy các nền tảng này đóng vai trò như cơ sở hạ tầng rửa tiền, thay vì là nơi đầu cơ tài sản số.

Trước đó, Chainalysis cho biết dòng tiền điện tử chảy vào các mạng lưới nghi ngờ liên quan đến buôn người đã tăng 85% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025, trong đó stablecoin là phương tiện thanh toán gần như duy nhất.

TRM Labs ước tính tổng khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu trong năm 2025 nhiều thời điểm vượt 1.000 tỷ USD mỗi tháng. Tính theo năm, con số này có thể đạt khoảng 12.000 tỷ USD, đồng nghĩa giao dịch bất hợp pháp chiếm xấp xỉ 1% tổng khối lượng.

So với ước tính của Liên Hợp Quốc rằng hoạt động rửa tiền toàn cầu tương đương 2–5% GDP thế giới mỗi năm (khoảng 800 tỷ đến 2.000 tỷ USD), quy mô giao dịch stablecoin phi pháp dù lớn nhưng vẫn chỉ là một phần trong bức tranh rộng hơn của dòng tiền ngầm toàn cầu.