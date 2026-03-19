Phân cấp quản trị trong kỷ nguyên số

Trong làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, mô hình quản trị nhà nước đang chuyển dịch mạnh từ quản lý tập trung sang quản trị phân quyền linh hoạt. Khi công nghệ số và dữ liệu lớn cho phép xử lý thông tin theo thời gian thực, các cấp chính quyền địa phương có điều kiện tiếp cận thông tin nhanh hơn, ra quyết định sát thực tiễn hơn và cung cấp dịch vụ công hiệu quả hơn...
Ngày 18/03, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh phối hợp cùng Đại sứ quán các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần
Lan) tổ chứchội thảo quốc tế với chủ đề: “Thực hiện phân cấp thành công trong
kỷ nguyên số – Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu”.
Chủ đề tọa đàm lần này bám sát việc thực hiện các quyết sách
chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, đặc biệt là Nghị quyết 57 về
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết 66 về hoàn
thiện thể chế, phân cấp, phân quyền.
Các thảo luận xoay quanh xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện
đại, tối ưu hóa hệ thống thuế và khai thác chuyển đổi số nhằm bảo đảm dịch vụ
công hiệu quả, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.
Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà hoạch định
chính sách, học giả và chuyên gia quốc tế trong bối cảnh phân cấp đang trở
thành xu hướng tất yếu của quản trị hiện đại.
Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh, khẳng định phân cấp trong kỷ nguyên số không đơn thuần là chuyển giao thẩm
quyền hành chính. Đây là quá trình tái cấu trúc hệ thống dựa trên nền tảng dữ
liệu lớn (Big Data) và công nghệ thời gian thực.
“Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế để xây dựng chính
quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả. Cốt lõi của phân cấp là thiết kế được một
hệ thống bảo đảm sự cân bằng giữa kiểm soát quyền lực và phát huy tính chủ động,
sáng tạo của địa phương”, PGS.TS Lê Hải Bình nhấn mạnh.
Kinh nghiệm từ các quốc gia Bắc Âu cho thấy thành công của
các quốc gia này dựa trên mô hình phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương, đi
kèm với hạ tầng dữ liệu quốc gia và cơ chế quản trị minh bạch.
Trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và
quản lý thuế, chính quyền địa phương tại các quốc gia này đóng vai trò trực tiếp
trong cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là các quyết định địa
phương được hỗ trợ bởi hệ thống dữ liệu liên thông toàn quốc, giúp giảm thiểu
thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng chính sách. Các quốc gia này không chỉ
dẫn đầu về chuyển đổi số mà còn xây dựng thành công mô hình “phúc lợi số”.
Bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, cho biết số
hóa đã góp phần hiện đại hóa nhà nước phúc lợi, giúp các dịch vụ của Na Uy trở
nên dễ tiếp cận hơn và tăng hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.
Trong khi đó, Phần Lan tập trung vào con người với chiến lược
kỹ năng số toàn dân. Hiện 82% dân số Phần Lan sở hữu kỹ năng số cơ bản, tạo nền
tảng vững chắc để triển khai dịch vụ công trực tuyến.
Cũng tại hội thảo, các đại biểu dành thời gian thảo luận về
lộ trình của Việt Nam, đặc biệt là việc hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW
(ban hành cuối năm 2024) về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số, thực
tiễn của phân cấp trong quản trị nhà nước hiện đại, phân tích thực trạng phân cấp
ở Việt Nam, các quan điểm, chính sách, các thành tựu, và những thách thức…
Theo đó, trong thời gian tới, không chỉ dừng ở trao đổi kinh
nghiệm, mà các quốc gia Bắc Âu có thể tiến tới chuyển giao mô hình, công nghệ
và phương pháp quản trị, đặc biệt trong các lĩnh vực dữ liệu dân cư, thuế số và
phúc lợi xã hội.
Sẽ phân cấp về địa phương cấp phép liên vận quốc tế
09:42, 15/10/2025
TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công
16:40, 27/12/2025
Tháo gỡ các “điểm nghẽn” để triển khai phân cấp, phân quyền trong ngành Công thương hiệu quả hơn
Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem, xét quyết định mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trong năm 2026 trên cơ sở dự báo về mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2026 (từ 4 – 4,5%), nhằm nâng cao mức sống của người nghỉ hưu...
Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo
Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, tạo chuyển biến rõ ràng, thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV.
AI và Big Data mở ra bước đột phá quan trọng trong cảnh báo thiên tai
Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) cùng các mô hình dự báo độ phân giải cao được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.
Phú Thọ: Tâm điểm kết nối miền di sản và trải nghiệm đa sắc thái
Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, địa phương này hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng các loại hình du lịch hiện đại, bền vững.
"Shark Bình" bị cáo buộc rửa tiền cho Phó Đức Nam
Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: