Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế khai màn ấn tượng, hút khách du lịch

Nguyễn Thuấn
14/06/2026, 14:33
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang gửi lời cảm ơn đến các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước, các đơn vị đồng hành và các đoàn nghệ thuật quốc tế đã tham gia sự kiện. Đồng thời nhấn mạnh, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế tiếp tục khẳng định vai trò của Huế là trung tâm văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và giao thoa các giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Là một trong những hoạt động nổi bật thuộc Festival Huế 2026, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế diễn ra từ ngày 13 đến 18/6 với sự góp mặt của 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều nghệ sĩ khách mời. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện sẽ có 15 suất diễn phục vụ công chúng.
Không gian tổ chức tại sân khấu bờ sông Hương trước Trường Quốc Học Huế được lựa chọn nhằm tạo nên một điểm hẹn văn hóa mở, nơi người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận các chương trình nghệ thuật chất lượng cao. Đây cũng là nơi các giá trị di sản văn hóa truyền thống được kết nối với những xu hướng nghệ thuật đương đại trong không gian sáng tạo và gần gũi với cộng đồng.
Ngay sau lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Những tiết mục nghệ thuật cung đình Huế hòa quyện cùng các tác phẩm được phát triển từ chất liệu múa truyền thống Hàn Quốc kết hợp ngôn ngữ biểu đạt đương đại đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.
Các nghệ sĩ đến từ tỉnh Chungnam (Hàn Quốc) gây ấn tượng với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa như nghệ thuật nhạc cụ gõ Samulnori, dân ca truyền thống, nghệ thuật kể hát Pansori cùng những giai điệu K-Pop trẻ trung, sôi động.
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Nhật Bản Kawanishi Natsuki mang đến những màn trình diễn nhẹ nhàng, sâu lắng qua các ca khúc ballad và pop, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.
Từ những tiết mục sôi động dành cho giới trẻ đến các chương trình giàu chiều sâu văn hóa, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 không chỉ là điểm hẹn nghệ thuật hấp dẫn trong mùa lễ hội mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá hình ảnh Huế năng động, sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị di sản đặc sắc.
Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục khẳng định thương hiệu Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng trong không gian giao lưu văn hóa mang tầm vóc quốc tế.
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