Chuyển đổi xanh của SMEs: Từ áp lực đến hợp lực cùng đối tác

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn, ngành bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng tiêu dùng bền vững. Các chuỗi siêu thị lớn thuộc doanh nghiệp FDI không chỉ nâng cao tiêu chuẩn đầu vào mà còn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, nhất là SMEs chuyển đổi xanh.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) cung cấp hàng hóa cho các siêu thị nội địa đang chịu áp lực “xanh hóa” ngày càng lớn từ các chuỗi bán lẻ lớn như WinMart, Co.opmart, AEON và Lotte Mart... Siết chặt tiêu chuẩn đầu vào, ưu tiên sản phẩm có chứng nhận xanh, bao bì thân thiện môi trường, quy trình sản xuất sạch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng là giải pháp đang được triển khai mạnh mẽ.

Các mặt hàng rau củ sạch được bày bán trong hệ thống các siêu thị tại Việt Nam.

Theo ông Shin JuBack, Tổng giám đốc Lotte Mart, nền kinh tế tiêu dùng xanh, phát triển bền vững không phải là một hoạt động riêng lẻ, mà là định hướng được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị bán lẻ. Với ngành bán lẻ, một chuỗi cung ứng bền vững không chỉ là chuỗi cung ứng xanh hơn, mà còn phải linh hoạt hơn, minh bạch hơn và tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng.

“Chúng tôi bắt đầu từ khâu lựa chọn và làm việc với nhà cung cấp, ưu tiên các đối tác có năng lực sản xuất ổn định, tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và ngày càng chú trọng hơn đến các tiêu chí môi trường. Trong logistics và vận hành, cần liên tục tối ưu quy trình để giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả lưu chuyển hàng hóa, kiểm soát tồn kho và hạn chế thất thoát. Ở cấp độ hệ thống siêu thị, cần thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm sử dụng nhựa dùng một lần, khuyến khích khách hàng sử dụng túi tái sử dụng, đồng thời tăng cường các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường”, ông Shin JuBack cho hay.

Hiện SMEs còn gặp nhiều khó khăn: Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, nguyên liệu xanh ổn định đòi hỏi vốn lớn trong khi nhiều doanh nghiệp còn khó thu xếp về dòng tiền; thiếu nhân sự chuyên trách về môi trường và quản lý bền vững; nhận thức thị trường vẫn nhạy cảm với giá cả, khiến SMEs khó tăng giá thành sau khi đầu tư chuyển đổi.

Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị; tiếp cận gói tín dụng xanh, quỹ hỗ trợ SMEs từ Nhà nước và tổ chức quốc tế, thu hút hợp tác từ nguồn vốn FDI. Trong đó, nguồn vốn FDI cũng chính là cầu nối về công nghệ, quản trị, tiêu chuẩn vận hành và thị trường quốc tế.

Theo các chuyên gia, cần có sự kết nối thực chất hơn giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI trong chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp FDI cần chủ động đồng hành, chia sẻ tiêu chuẩn và mở rộng cơ hội cho nhà cung cấp nội địa; đồng thời, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, bền vững.

Chuyển đổi xanh là hành trình đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ, với sự hỗ trợ từ các nhà bán lẻ FDI và các giải pháp thiết thực, SMEs Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua thách thức, biến áp lực xanh thành lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.

Sự hợp lực giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI trên nền tảng minh bạch, bổ trợ lẫn nhau hướng tới mục tiêu dài hạn chính là sự hợp tác, phát triển bền vững nhất. Khi đó, sự hợp tác không chỉ mang lại tăng trưởng cho từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh chung cho nền kinh tế Việt Nam.