Phát triển công nghệ chiến lược không chạy theo phong trào

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phát triển mạnh công nghệ chiến lược, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng theo bài toán lớn, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể, có cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát...

Ngày 11/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

CÓ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ, CHẤP NHẬN RỦI RO CÓ KIỂM SOÁT

Thời gian qua, thể chế, cơ chế, chính sách được tập trung hoàn thiện với việc tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội phê duyệt 05 luật (Luật an ninh dữ liệu, Luật Bưu chính, Luật Tần số vô tuyến sửa đổi, Luật Đo lường sửa đổi và Luật Viễn thông); ban hành các nghị định, văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, 27,7 triệu thẻ căn cước theo mẫu mới đã được cấp, kích hoạt hơn 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử, nền tảng VNeID đã cung cấp 50 tiện ích; đã tích hợp 20,2 triệu giấy phép lái xe, 7,4 triệu đăng ký xe, 26,4 triệu thẻ bảo hiểm y tế; xác thực hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng ngân hàng; nền tảng "Bình dân học vụ số" thu hút hơn 1,6 triệu học viên.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả cụ thể; đã điều chỉnh, phê duyệt 10 nhóm công nghệ chiến lược trọng điểm, 30 sản phẩm công nghệ chiến lược; công bố quốc tế tăng 11,3%; rà soát danh mục 2.441 tiêu chuẩn, quy chuẩn; doanh thu lĩnh vực công nghệ số tháng 4/2026 ước đạt 24 tỷ USD.

Mạng 3G, 4G phủ trên 99% dân số, 5G đạt 91,9% và dự kiến đạt 97% vào cuối năm 2026. Tốc độ Internet di động xếp thứ 11/104 và Internet cố định xếp thứ 12/154 quốc gia...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, còn khá lớn các nhiệm vụ chậm, quá hạn. Thể chế, cơ chế, chính sách còn phân tán, chồng chéo, thiếu hướng dẫn cụ thể; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), cơ chế đặt hàng còn thiếu hoặc chưa rõ ràng.

Tiến độ xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu còn chậm. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; mới có 201/794 thủ tục hành chính được sửa đổi để thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu (đạt 25,31%).

Cùng với đó là những tồn tại, hạn chế liên quan phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; hạ tầng số, an ninh mạng, trang thiết bị; nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ chế đãi ngộ; kỷ luật, kỷ cương và phối hợp liên ngành, liên cấp…

Thủ tướng nhấn mạnh người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai nhiệm vụ, làm có hiệu quả, thực chất, tuyệt đối không "làm cho có" hay làm đối phó; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06 làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu từ năm 2026.

Về các mục tiêu, Thủ tướng nêu rõ, cần hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ đã quá hạn trong tháng 5/2026; không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Phát triển mạnh công nghệ chiến lược, có kết quả cụ thể trong năm 2026, không chạy theo phong trào. Đẩy mạnh thực chất mô hình hợp tác "3 nhà" có kết quả cụ thể trong năm 2026; chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng theo bài toán lớn, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể, có cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

KHẨN TRƯƠNG ĐƯA TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀO KHAI THÁC

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, nghiệm thu theo kết quả đầu ra đối với sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo cáo trong tháng 7/2026; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế định giá, mua sắm, thuê dịch vụ đối với phần mềm nội bộ, dịch vụ công nghệ số, dữ liệu số, báo cáo chậm nhất trong tháng 6/2026.

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, đặc biệt là công nghệ chiến lược và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát, hệ thống hóa các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ giao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, chủ chốt.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo tiềm năng, lợi thế của từng bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 6/2026; rà soát, đề xuất nâng cấp, khai thác hiệu quả, dùng chung các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược, hoàn thành trong tháng 7/2026; ban hành tiêu chí phân loại sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược và sản phẩm ứng dụng thông thường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào khai thác hiệu quả, cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 6/2026; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào giữa tháng 6. Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc khắc phục "lõm sóng", "lõm điện" trên cả nước.

Các Bộ quản lý chuyên ngành, nhất là các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng… khẩn trương xây dựng danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, xác định các bài toán lớn, định hướng phát triển sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quản lý, hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2026.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng về nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao.

Về cải cách hành chính, điều kiện kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương rà soát các phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thực thi, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Thủ tướng yêu cầu ngay sau phiên họp, các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật ngay kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ nào hoàn thành trong từng tháng, quý, năm theo lộ trình với quyết tâm rất cao; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.