Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức Trung tâm tài chính quốc tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Năm, 23/10/2025
Hoàng Sơn
22/10/2025, 20:00
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo nền tảng cho việc hình thành khung pháp lý đồng bộ…
Chiều ngày 22/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành thảo luận Dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Trước đó, nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng TTTC tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 1/8/2025 thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời ban hành kế hoạch hành động và phân công các bộ, ngành xây dựng 8 nghị định liên quan.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành đã trao đổi, góp ý về nhiều nội dung trong Dự thảo Nghị định. Đặc biệt là nội dung liên quan đến các đề xuất về địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát trung tâm tài chính quốc tế,một trong những điểm then chốt quyết định tính khả thi của mô hình.
Trong đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì soạn thảo hai nghị định và một trong hai nghị định này là Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với đó, Bộ Công Thương, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công an và Tài nguyên - Môi trường mỗi cơ quan đảm nhiệm một nghị định.
Báo cáo tại cuộc họp về tình hình xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết Bộ đã thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Sau đó, Bộ cũng triển khai gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành và hai địa phương về dự thảo Nghị định cũng như xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đồng thời tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, trình Chính phủ tại Tờ trình số 722/TTr-BTC ngày 13/10/2025.
Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành đã trao đổi, góp ý về nhiều nội dung trong Dự thảo Nghị định. Đặc biệt là nội dung liên quan đến các đề xuất về địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát trung tâm tài chính quốc tế, một trong những điểm then chốt quyết định tính khả thi của mô hình.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia quốc tế để hoàn thiện mô hình tổ chức của Trung tâm tài chính quốc tế.
“Mô hình tổ chức của Trung tâm tài chính quốc tế phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để bảo đảm tính hiện đại, minh bạch và hiệu quả trong quản trị, giám sát.”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Song song, Phó Thủ tướng cũng phân tích, cho ý kiến cụ thể về các phương án tổ chức bộ máy của Trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm cơ quan điều hành, cơ quan giám sát và cơ quan giải quyết tranh chấp, nhằm làm rõ chức năng và tính khả thi của từng mô hình do Bộ Tài chính đề xuất.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục góp ý cho toàn bộ 8 nghị định. Trong đó TP. Hồ Chí Minh cần soạn thảo kỹ quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và tham khảo ý kiến từ TP. Đà Nẵng trước khi trình Chính phủ ban hành, Phó Thủ tướng cho biết.
Tám nghị định tạo khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế bao gồm:
(1) Nghị định quy định về thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
(2) Nghị định hướng dẫn về chính sách tài chính trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
(3) Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
(4) Nghị định hướng dẫn về chính sách xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa và dịch vụ, sàn giao dịch, nền tảng giao dịch trong trung tâm tài chính quốc tế
(5) Nghị định hướng dẫn về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong trung tâm tài chính quốc tế
(6) Nghị định hướng dẫn về chính sách đất đai, xây dựng và môi trường trong trung tâm tài chính quốc tế
(7) Nghị định quy định về trung tâm trọng tài quốc tế thuộc trung tâm tài chính quốc tế và việc áp dụng pháp luật, giải quyết tranh chấp tại trung tâm tài chính quốc tế
(8) Nghị định hướng dẫn về chính sách cư trú, xuất nhập cảnh trong trung tâm tài chính quốc tế
