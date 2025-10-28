Phú Long cất nóc Essensia Sky: Dấu mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Nam Sài Gòn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Tuấn Sơn
28/10/2025, 16:12
Ngày 28/10/2025 - Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long đã tổ chức Lễ cất nóc tòa tháp đôi Essensia Sky - dự án căn hộ xanh - sức khỏe đầu tiên trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn.
Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Phú Long về tiến độ, chất lượng thi công. Với sự tham gia của hơn 900 kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm, cùng hơn 10.000 giờ lao động, dự án đã vượt tiến độ 60 ngày và hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý 4/2026.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Anthony Simon Dowden - Phó Tổng giám đốc Phú Long nhấn mạnh: “Lễ cất nóc Essensia Sky là minh chứng cho tinh thần kỷ luật, hợp lực và khát vọng vươn cao của toàn đội ngũ. Chúng tôi tự hào khi dự án vượt tiến độ đề ra và hướng tới bàn giao cho khách hàng vào năm sau, khẳng định uy tín và cam kết của Phú Long trong việc kiến tạo những không gian sống xanh, nhân văn và đẳng cấp.”
Đại diện Tổng thầu cũng cho biết, quá trình thi công Essensia Sky luôn tuân thủ quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và an toàn lao động. Dự án đã trải qua hơn 1.000 lần kiểm tra vật liệu và cấu kiện, hơn 10.000 giờ giám sát, 4 vòng nghiệm thu độc lập, với 99,99% hạng mục hoàn thiện đúng hoặc vượt chuẩn, minh chứng cho năng lực tổ chức thi công bài bản và cam kết của Phú Long về tiến độ, chất lượng và tính bền vững lâu dài.
Khởi công từ ngày 10/9/2024, chỉ sau hơn 14 tháng với 424 ngày thi công liên tục, Essensia Sky đã hiện hữu rõ nét trên trục đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ và sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán, tạo điểm tựa an tâm cho khách hàng. Sau lễ cất nóc, dự án sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện cơ điện, nội thất và cảnh quan, đồng thời phát triển các tiện ích xanh – sức khỏe, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân.
Essensia Sky – gồm tòa tháp đôi cao 26 tầng với cầu nối trên không, 424 căn hộ và penthouse, do Tange Associates (Nhật Bản) thiết kế. Dự án theo đuổi triết lý “sống xanh – sống khỏe” từ thiết kế đến thi công, ứng dụng bê tông hấp thụ CO₂ CarbonCure, sơn và kính thân thiện môi trường, đèn năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước uống tại vòi. Nhờ chiến lược xanh nhất quán, Essensia Sky đạt Chứng chỉ EDGE của IFC – World Bank, hướng tới bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí vận hành.
Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM và liền kề Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Metro 4, Essensia Sky thừa hưởng tiện ích hoàn chỉnh của Nam Sài Gòn cùng môi trường tự nhiên hiếm có với mặt nước và mảng xanh rộng. Trong bán kính 2–3 km, cư dân dễ dàng tiếp cận trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, bến du thuyền và khu vui chơi giải trí.
Dự án dành nhiều diện tích cho cảnh quan và hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe như khoáng nóng Onsen, hồ bơi vô cực, đường chạy bộ, vườn thiền, spa, phòng gym, nuôi dưỡng thân – tâm – trí. Essensia Sky còn là Branded Residences đầu tiên tại TP.HCM do WorldHotels™ quản lý vận hành, thiết lập chuẩn dịch vụ khách sạn 5 sao quốc tế, nâng tầm trải nghiệm sống và giá trị tài sản cho cộng đồng cư dân tương lai.
Tối 24/10/2025 tại TP.HCM, KN Holdings đã gây ấn tượng mạnh khi được vinh danh cùng lúc ở ba hạng mục danh giá của Vietnam Property Awards 2025 do PropertyGuru tổ chức, gồm “Best Multi-Sector Developer” dành cho Tập đoàn, “Best Coastal Mega Township Development” cho siêu đô thị biển CaraWorld và “Best Coastal Housing Development” cho khu đô thị Sông Town.
Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng thuộc đô thị Mizuki Park đang tạo sức hút lớn trên thị trường giữa bối cảnh nguồn cung mới tại khu Nam TP.HCM vẫn duy trì đà khan hiếm.
CapitaLand Development (CLD) ghi nhận sức hấp thụ mạnh mẽ với The Fullton Edition – dự án nhà ở thấp tầng hạng sang đầu tiên đồng phát triển cùng Far East Organization, tọa lạc tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nội mở rộng, Việt Nam.
Cư dân Swanlake Residences được thưởng thức cuộc sống với tầm nhìn trực diện hồ Thiên Nga, sông Lam - nơi ngắm bình minh đẹp nhất Nghệ An; thư giãn chăm sóc bản thân và gia đình với hệ tiện ích tiêu chuẩn resort 5 sao: Bể bơi bốn mùa trong nhà theo công nghệ điện phân muối, phòng gym/yoga, phòng tập golf 3D, phòng gia đình, phòng giải trí…
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: