Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Phú Long cất nóc Essensia Sky: Dấu mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Nam Sài Gòn

Tuấn Sơn

28/10/2025, 16:12

Ngày 28/10/2025 - Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long đã tổ chức Lễ cất nóc tòa tháp đôi Essensia Sky - dự án căn hộ xanh - sức khỏe đầu tiên trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Phú Long về tiến độ, chất lượng thi công. Với sự tham gia của hơn 900 kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm, cùng hơn 10.000 giờ lao động, dự án đã vượt tiến độ 60 ngày và hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý 4/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anthony Simon Dowden - Phó Tổng giám đốc Phú Long nhấn mạnh: “Lễ cất nóc Essensia Sky là minh chứng cho tinh thần kỷ luật, hợp lực và khát vọng vươn cao của toàn đội ngũ. Chúng tôi tự hào khi dự án vượt tiến độ đề ra và hướng tới bàn giao cho khách hàng vào năm sau, khẳng định uy tín và cam kết của Phú Long trong việc kiến tạo những không gian sống xanh, nhân văn và đẳng cấp.”

Đại diện Tổng thầu cũng cho biết, quá trình thi công Essensia Sky luôn tuân thủ quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và an toàn lao động. Dự án đã trải qua hơn 1.000 lần kiểm tra vật liệu và cấu kiện, hơn 10.000 giờ giám sát, 4 vòng nghiệm thu độc lập, với 99,99% hạng mục hoàn thiện đúng hoặc vượt chuẩn, minh chứng cho năng lực tổ chức thi công bài bản và cam kết của Phú Long về tiến độ, chất lượng và tính bền vững lâu dài.

Lãnh đạo xã Nhà Bè, Chủ đầu tư Phú Long và các đối tác chiến lược tại lễ cất nóc dự án Essensia Sky. Ảnh: Phú Long.
Lãnh đạo xã Nhà Bè, Chủ đầu tư Phú Long và các đối tác chiến lược tại lễ cất nóc dự án Essensia Sky. Ảnh: Phú Long.

Khởi công từ ngày 10/9/2024, chỉ sau hơn 14 tháng với 424 ngày thi công liên tục, Essensia Sky đã hiện hữu rõ nét trên trục đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ và sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán, tạo điểm tựa an tâm cho khách hàng. Sau lễ cất nóc, dự án sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện cơ điện, nội thất và cảnh quan, đồng thời phát triển các tiện ích xanh – sức khỏe, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng giám đốc Công ty Phú Long (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ Ông Phan Ngọc Phúc - Bí thư Đảng uỷ xã Nhà Bè (bên phải). Ảnh Phú Long.
Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng giám đốc Công ty Phú Long (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ Ông Phan Ngọc Phúc - Bí thư Đảng uỷ xã Nhà Bè (bên phải). Ảnh Phú Long.

Essensia Sky – gồm tòa tháp đôi cao 26 tầng với cầu nối trên không, 424 căn hộ và penthouse, do Tange Associates (Nhật Bản) thiết kế. Dự án theo đuổi triết lý “sống xanh – sống khỏe” từ thiết kế đến thi công, ứng dụng bê tông hấp thụ CO₂ CarbonCure, sơn và kính thân thiện môi trường, đèn năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước uống tại vòi. Nhờ chiến lược xanh nhất quán, Essensia Sky đạt Chứng chỉ EDGE của IFC – World Bank, hướng tới bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí vận hành.

Dự án Essensia Sky vượt tiến độ cất nóc 60 ngày, hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý 4/2026. Ảnh: Phú Long.
Dự án Essensia Sky vượt tiến độ cất nóc 60 ngày, hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý 4/2026. Ảnh: Phú Long.

Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM và liền kề Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Metro 4, Essensia Sky thừa hưởng tiện ích hoàn chỉnh của Nam Sài Gòn cùng môi trường tự nhiên hiếm có với mặt nước và mảng xanh rộng. Trong bán kính 2–3 km, cư dân dễ dàng tiếp cận trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, bến du thuyền và khu vui chơi giải trí.

Dự án dành nhiều diện tích cho cảnh quan và hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe như khoáng nóng Onsen, hồ bơi vô cực, đường chạy bộ, vườn thiền, spa, phòng gym, nuôi dưỡng thân – tâm – trí. Essensia Sky còn là Branded Residences đầu tiên tại TP.HCM do WorldHotels™ quản lý vận hành, thiết lập chuẩn dịch vụ khách sạn 5 sao quốc tế, nâng tầm trải nghiệm sống và giá trị tài sản cho cộng đồng cư dân tương lai.

Từ khóa:

Phú Long cất nóc Essensia Sky

Đọc thêm

KN Holdings lập “hat-trick” ấn tượng tại Vietnam Property Awards 2025

KN Holdings lập “hat-trick” ấn tượng tại Vietnam Property Awards 2025

Tối 24/10/2025 tại TP.HCM, KN Holdings đã gây ấn tượng mạnh khi được vinh danh cùng lúc ở ba hạng mục danh giá của Vietnam Property Awards 2025 do PropertyGuru tổ chức, gồm “Best Multi-Sector Developer” dành cho Tập đoàn, “Best Coastal Mega Township Development” cho siêu đô thị biển CaraWorld và “Best Coastal Housing Development” cho khu đô thị Sông Town.

Phân khu compound cuối cùng tại đô thị Mizuki Park thu hút sự quan tâm

Phân khu compound cuối cùng tại đô thị Mizuki Park thu hút sự quan tâm

Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng thuộc đô thị Mizuki Park đang tạo sức hút lớn trên thị trường giữa bối cảnh nguồn cung mới tại khu Nam TP.HCM vẫn duy trì đà khan hiếm.

CapitaLand Development đạt mốc 91% lượng căn được bán tại The Fullton Edition

CapitaLand Development đạt mốc 91% lượng căn được bán tại The Fullton Edition

CapitaLand Development (CLD) ghi nhận sức hấp thụ mạnh mẽ với The Fullton Edition – dự án nhà ở thấp tầng hạng sang đầu tiên đồng phát triển cùng Far East Organization, tọa lạc tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nội mở rộng, Việt Nam.

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Cư dân Swanlake Residences được thưởng thức cuộc sống với tầm nhìn trực diện hồ Thiên Nga, sông Lam - nơi ngắm bình minh đẹp nhất Nghệ An; thư giãn chăm sóc bản thân và gia đình với hệ tiện ích tiêu chuẩn resort 5 sao: Bể bơi bốn mùa trong nhà theo công nghệ điện phân muối, phòng gym/yoga, phòng tập golf 3D, phòng gia đình, phòng giải trí…

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

Thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một xu hướng mới khi các căn hộ chung cư hỗn hợp được phép cho thuê lưu trú du lịch nếu đáp ứng điều kiện kỹ thuật, pháp lý và được công bố đủ tiêu chuẩn…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Việt Nam thanh khoản cao nhất khu vực, dòng tiền tổ chức đang mạnh lên

Chứng khoán

2

Các quỹ ETF rút ròng 15.500 tỷ từ đầu năm

Chứng khoán

3

Cổ phiếu giảm giá áp đảo, trụ lớn “ép” VN-Index rơi 1,38%

Chứng khoán

4

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khen chính sách tài khóa mở rộng của Nhật Bản

Thế giới

5

Khối ngoại bán ròng hơn 12.000 tỷ từ ngày được xác nhận đạt chuẩn nâng hạng, chuyên gia nói gì?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy