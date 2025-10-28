Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Mai Phương

28/10/2025, 07:56

Cư dân Swanlake Residences được thưởng thức cuộc sống với tầm nhìn trực diện hồ Thiên Nga, sông Lam - nơi ngắm bình minh đẹp nhất Nghệ An; thư giãn chăm sóc bản thân và gia đình với hệ tiện ích tiêu chuẩn resort 5 sao: Bể bơi bốn mùa trong nhà theo công nghệ điện phân muối, phòng gym/yoga, phòng tập golf 3D, phòng gia đình, phòng giải trí…

Với người thích sáng tạo, khu vườn riêng trên không với diện tích lên đến 120m2 ngoài trời là không gian để cư dân thỏa mãn đam mê.

Trung tầng Swanlake Residences.
Trung tầng Swanlake Residences.

THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG DÀNH RIÊNG CHO BỘ SƯU TẬP 108 CĂN HỘ ĐẶC BIỆT

Tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm mới của Nghệ An, tại đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park (rộng gần 200ha), nhà sáng lập Ecopark vừa cho ra mắt tòa căn hộ trung tầng Swanlake Residences. Đây cũng là dòng căn hộ trung tầng cao cấp đặc biệt lần đầu tiên có mặt tại tại thị trường Nghệ An.

Swanlake Residences có
Swanlake Residences có "view" kép hồ Thiên Nga và sông Lam.

Đón cư dân Swanlake Residences trở về nhà là không gian của hơn 18.000m2 bóng cây xanh, 21ha mặt hồ trong đó có 4ha mặt hồ Thiên Nga được "view" trọn trong tầm mắt cư dân. Bên cạnh "view" hồ, tầm nhìn kép ra sông Lam huyền thoại cũng được đánh giá cao bởi từ bao thế hệ nay, người Nghệ đi đâu cũng đều hướng về con sông quê hương.

Sảnh chờ sang trọng sẽ có tại Swanlake Residences.
Sảnh chờ sang trọng sẽ có tại Swanlake Residences.

Tại sảnh đón tòa nhà, nhà sáng lập Ecopark thiết kế sảnh chờ hiện đại, khoáng đạt với tiêu chuẩn resort 5 sao. “Cư dân trở về nhà sau mỗi ngày làm việc hay tiếp đón khách, người thân tới thăm nhà thì những trải nghiệm đầu tiên của họ cũng rất quan trọng. Chúng tôi muốn Swanlake Residences sẽ đem lại sự thư thái, tận hưởng cho bất cứ ai bước chân vào tòa nhà. Tại đây, sảnh đón rộng lớn và sang trọng, phòng chờ thiết kế theo tiêu chuẩn của các vip lounge tại các resort để phục vụ cư dân”, ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Bước qua sảnh chờ, cư dân dễ dàng di chuyển đến căn hộ của mình mà không mất nhiều thời gian chờ đợi khi tòa nhà được chia tách thành 5 trục thang máy riêng biệt. Với 108 căn hộ, trung bình 1 thang máy phục vụ cho 20 căn hộ. Con số này vượt trội hoàn toàn so với tiêu chuẩn chung của căn hộ cao cấp trên thị trường hiện nay (khoảng 60 – 70 căn hộ/thang máy).

Thiên nhiên được mang vào từng ban công căn hộ tại Swanlake Residences.
Thiên nhiên được mang vào từng ban công căn hộ tại Swanlake Residences.

Tại mỗi căn hộ của cư dân, để tận hưởng tầm nhìn ôm trọn hồ Thiên Nga, tầm nhìn sông Lam huyền thoại, nhà sáng lập Ecopark thiết kế kính tràn, hệ ban công lớn. Thiết kế này kết hợp chiều cao tầng được thiết kế cao hơn so với chiều cao thông thường, lên đến 3.6m giúp cho căn hộ trở nên sang trọng, thoáng đãng hơn khi đón trọn ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa không gian bên trong ngôi nhà và thiên nhiên bên ngoài.

Tầm nhìn đắt giá hướng trọn hồ Thiên Nga.
Tầm nhìn đắt giá hướng trọn hồ Thiên Nga.

Tại Swanlake Residences, nhà sáng lập Ecopark cũng dành 50% diện tích để thiết kế các dòng căn hộ đặc biệt, gồm 16 căn duplex view trực diện hồ Thiên Nga, 10 căn sky villa sở hữu tầm nhìn kép: Vừa "view" hồ Thiên Nga, vừa ngắm sông Lam.

Đặc biệt, phiên bản giới hạn 4 penthouse, mỗi penthouse nằm trọn 1 tầng, ở vị trí cao nhất tòa nhà, "view" 360 độ là cảnh quan mặt nước trải rộng từ Hồ Thiên Nga, "view" đảo, "view" Sông Lam. Đây được xem là tòa căn hộ có tỷ lệ sản phẩm hạng sang cao nhất hiện nay tại Nghệ An. Điều này mang đến định vị sẵn có về cộng đồng cư dân sẽ sinh sống tại đây, đều là những khách hàng sở hữu biệt thự trên không, hình thành một phong cách sống và thưởng thức trọn vẹn.

Đặc biệt các sản phẩm phiên bản giới hạn này còn có sân vườn riêng, diện tích vườn lên đến hơn 120m2, được tích hợp tải trọng phù hợp để thi công bể bơi, bể sục hay tiểu cảnh, non bộ độc đáo giúp tăng trải nghiệm sống khi thiết lập một vị thế penthouse được bao quanh bởi vườn riêng trên cao, vừa riêng tư như biệt thự, vừa có tầm nhìn mãn nhãn.

Kèm theo đó, các căn hộ được thiết kế theo nguyên tắc song lập, nghĩa là 2 cặp căn liền nhau sẽ luôn có khoảng cách bên hông, tạo ra trải nghiệm sống trong căn hộ tương tự như sống trong căn biệt thự song lập. Đây là một nét đặc sắc được chủ đầu tư kỳ công phát triển để đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe trong tiêu chuẩn sống của giới thành đạt tại Nghệ An – Hà Tĩnh.

Sân vườn penthouse lên đến 120m2.
Sân vườn penthouse lên đến 120m2.

SỐNG RESORT TẠI TRUNG TẦNG ĐẦU TIÊN CỦA NGHỆ AN

Thiết kế đặc biệt nằm tại vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá nhất Eco Central Park, Swanlake Residences thừa hưởng trực tiếp các tiện ích rộng lớn tại công viên Hồ Thiên Nga, nơi hội tụ điểm nhấn đặc sắc về cảnh quan, lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí. Đặc biệt, toàn bộ khu vực công viên tiếp giáp với trung tầng Swanlake Residences sẽ được chủ đầu tư nâng cấp cảnh quan để gia tăng trải nghiệm tiện ích trực tiếp dành cho cư dân khu trung tầng.

Bể bơi 4 mùa trong nhà, công nghệ điện phân muối lần đầu tiên có tại Nghệ An, nằm tại Swanlake Residences.
Bể bơi 4 mùa trong nhà, công nghệ điện phân muối lần đầu tiên có tại Nghệ An, nằm tại Swanlake Residences.

Chưa dừng lại ở đó, nhà sáng lập Ecopark thiết kế những tiện ích riêng biệt, bài bản dành riêng cho cư dân Swanlake Residences. Đầu tiên phải kể đến bể bơi bốn mùa trong nhà, công nghệ điện phân muối. Đây là bể bơi bốn mùa điện phân muối trong nhà lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An. Công nghệ này giúp khử trùng nước cực mạnh vì hợp chất HOCl mạnh hơn OCl - đến 100 lần, không gây kích ứng cho da và mắt, an toàn cho cả người lớn và trẻ em.

Sau khi bơi xong, cư dân có thể chuyển sang phòng xông hơi bên cạnh giúp làm ấm cơ thể, thư giãn, phục hồi cơ bắp, thải độc tố và làm sạch sâu lỗ chân lông. Quá trình bơi – xông hơi cũng giúp cải thiện lưu thông máu và làm làn da trở nên mịn màng hơn.

Phòng tập gym hiện đại.
Phòng tập gym hiện đại.

Cũng tại tầng 1 tiện ích, chủ đầu tư bố trí khu trò chơi trẻ em, phòng gym, phòng yoga, đặc biệt còn có các phòng giải trí đa thế hệ dành cho gia đình tại tầng lửng như phòng tập golf, phòng chơi game, phòng thư giãn đọc sách/làm việc. Đây là không gian để tăng cường lối sống kết nối với cộng đồng - những người sống có gu, đề cao môi trường sống gần gũi với thiên nhiên để hưởng lợi ích của thiên nhiên mang lại.

Phòng tập golf.
Phòng tập golf.

“Swanlake Residences được kiến tạo không với mục đích có thêm một tòa nhà mà để kiến tạo một biểu tượng sống mới tại đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung. Mỗi vùng đất gắn với một biểu tượng và tại Eco Central Park, trung tầng Swanlake Residences trở thành biểu tượng với thiết kế, tầm nhìn, giá trị, tiện ích không thể nhân bản”, ông Nguyễn Thành Quang nói thêm.

* Khách hàng quan tâm dự án, có thể liên hệ 1 trong 17 đại lý chính thức Eco Central Park để được thông tin, tư vấn.

VnEconomy

Từ khóa:

Eco Central Park tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga trung tầng Swanlake Residences

Đọc thêm

CapitaLand Development đạt mốc 91% căn hộ được bán tại The Fullton Edition

CapitaLand Development đạt mốc 91% căn hộ được bán tại The Fullton Edition

CapitaLand Development (CLD) ghi nhận sức hấp thụ mạnh mẽ với The Fullton Edition – dự án nhà ở thấp tầng hạng sang đầu tiên đồng phát triển cùng Far East Organization, tọa lạc tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nội mở rộng, Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

Thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một xu hướng mới khi các căn hộ chung cư hỗn hợp được phép cho thuê lưu trú du lịch nếu đáp ứng điều kiện kỹ thuật, pháp lý và được công bố đủ tiêu chuẩn…

Đà Nẵng: Đất nền và căn hộ dẫn dắt thị trường quý 3/2025

Đà Nẵng: Đất nền và căn hộ dẫn dắt thị trường quý 3/2025

Thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 3/2025 ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Đất nền và căn hộ tiếp tục tăng trưởng; trong khi nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng vẫn trầm lắng. Diễn biến này cho thấy thị trường phục hồi chưa đồng đều, dòng tiền tập trung vào các sản phẩm có pháp lý rõ ràng…

Hà Nội bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Hà Nội bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội nhằm đảm bảo an sinh và phát triển đô thị bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp không ít vướng mắc liên quan đến cơ chế. Vì vậy, việc hoàn thiện khung chính sách phù hợp, linh hoạt và khả thi trở thành yêu cầu cấp thiết…

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Côn Đảo

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Côn Đảo

Côn Đảo, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình quan trọng với Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đến năm 2045, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của đặc khu…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ tin tốt về thương mại, giá dầu giảm vì OPEC+ lại tính tăng sản lượng

Thế giới

2

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Bất động sản

3

Áp lực tỷ giá vẫn lớn

Chứng khoán

4

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Dân sinh

5

Thủ tướng đề xuất ba trọng tâm làm sâu sắc hơn hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy