TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

Thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một xu hướng mới khi các căn hộ chung cư hỗn hợp được phép cho thuê lưu trú du lịch nếu đáp ứng điều kiện kỹ thuật, pháp lý và được công bố đủ tiêu chuẩn…

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cho dự thảo hướng dẫn sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú du lịch ngắn hạn; trong đó quy định chỉ những chung cư có chức năng sử dụng hỗn hợp, đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật và pháp lý mới được xem xét cho thuê trú du lịch…

Theo dự thảo, quy định này chỉ áp dụng cho các căn hộ thuộc chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, tức công trình kết hợp chức năng nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Các tòa nhà được phép cho thuê phải bảo đảm hệ thống kỹ thuật hạ tầng gồm: cấp điện, cấp thoát nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy, xử lý rác thải... được xây dựng đúng hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi rà soát, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ công bố danh mục các dự án đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch ngắn hạn.

Ngoài ra, chủ sở hữu căn hộ có nhu cầu cho thuê phải đăng ký với UBND cấp xã, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về khai báo lưu trú, nộp thuế, bảo hiểm, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

Hoạt động cho thuê lưu trú ngắn hạn chỉ được triển khai khi hội nghị nhà chung cư thông qua nghị quyết chấp thuận, trong đó xác định số lượng căn hộ được phép kinh doanh, số lượng khách tối đa và mức phí quản lý vận hành tăng thêm đối với các căn hộ cho thuê lưu trú.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu căn hộ cho thuê phải hướng dẫn khách lưu trú trình diện với ban quản lý tòa nhà khi nhận phòng và yêu cầu tuân thủ nội quy chung cư, không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, vệ sinh và đời sống cư dân.

Những trường hợp vi phạm quy định về lưu trú, thuế, phòng cháy chữa cháy hoặc an ninh trật tự sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu tái phạm nhiều lần hoặc có dấu hiệu phạm tội, chủ hộ có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Sở Xây dựng, việc ban hành hướng dẫn này nhằm thiết lập hành lang pháp lý cụ thể cho hoạt động cho thuê ngắn hạn trong các tòa nhà chung cư, vừa tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ nhà ở, vừa đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cư dân sinh sống lâu dài.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an Thành phố và UBND phường, xã để rà soát, công bố danh mục các chung cư đáp ứng tiêu chí lưu trú du lịch ngắn hạn.

Đối với các dự án chỉ có chức năng nhà ở, Thành phố yêu cầu nghiên cứu cơ chế khai thác phù hợp cho mục đích du lịch, nhưng vẫn phải đặt yếu tố an toàn và ổn định đời sống cư dân lên hàng đầu.

Hiện, TP. Hồ Chí Minh vẫn đang áp dụng Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định căn hộ chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho thuê theo giờ hoặc theo ngày.

Tuy nhiên, quy định này đã vấp phải nhiều phản ánh từ các chủ căn hộ cho thuê qua nền tảng Airbnb và các nhà đầu tư dịch vụ lưu trú, cho rằng cần có hướng dẫn rõ ràng và linh hoạt hơn để phù hợp với xu hướng cho thuê ngắn hạn phục vụ khách du lịch.

Do đó, Dự thảo mới được xem là bước điều chỉnh cần thiết, nhằm hợp pháp hóa hoạt động cho thuê ngắn hạn trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn và quản lý thống nhất công năng nhà ở đô thị.