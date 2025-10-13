PPL tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp logistics Việt tại APEA 2025

Ngày 9/10/2025, tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, đầu tiên PPL được vinh danh là Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình khẳng định vị thế của doanh nghiệp logistics Việt Nam trên trường quốc tế.

Với chủ đề “Showcasing Future-Ready Enterprises - Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, APEA 2025 tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân tiên phong trong việc tái định nghĩa giới hạn của kinh doanh, thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến, quản trị rủi ro hiệu quả và phát triển bền vững. Các doanh nghiệp được vinh danh đều là đại diện cho văn hóa đổi mới, linh hoạt và thích ứng liên tục, sẵn sàng dẫn dắt nền kinh tế khu vực bước vào kỷ nguyên xanh - số - bền vững.

Trong bức tranh ấy, PPL nổi bật như một hình mẫu doanh nghiệp “đón đầu tương lai” của Việt Nam. Với những đóng góp lớn cho ngành Logistics, PPL đã được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á”.

PPL được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” APEA2025.

Thành lập năm 2014, PPL sớm xác định con đường phát triển riêng trong lĩnh vực vận tải siêu trường – siêu trọng, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và nhân lực để từng bước làm chủ toàn bộ quy trình kỹ thuật phức tạp. Công ty hiện sở hữu hệ thống rơ-mooc thủy lực tự hành (SPMT) hiện đại nhập khẩu từ Đức, phần mềm quản lý Bentley (Anh), cùng đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao – nền tảng giúp PPL đảm nhận trọn vẹn những dự án lớn trong và ngoài nước.

Đặc biệt, tháng 6/2025, tại Cảng PV Shipyard (Vũng Tàu), PPL đã tạo nên kỷ lục mới cho ngành logistics Việt Nam khi vận chuyển và hạ thủy thành công khối thượng tầng trạm biến áp ngoài khơi (Topside) nặng gần 4.000 tấn. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam tự lực đảm nhận toàn bộ quy trình vận hành – từ thiết kế giải pháp, điều phối thiết bị đến quản lý an toàn. Thành công này không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật nội địa mà còn khẳng định PPL đã đạt trình độ tương đương các doanh nghiệp logistics hàng đầu khu vực.

Tháng 6/2025, PPL ghi dấu ấn với kỷ lục vận chuyển khối thượng tầng trạm biến áp ngoài khơi nặng 4,000 tấn.

Không dừng lại ở đó, PPL còn là lực lượng nòng cốt trong việc vận chuyển tại bãi và hạ thủy toàn bộ 33 trụ điện gió ngoài khơi cho PTSC. Dự án này bao gồm gần 800 kiện hàng, từ 350 đến 2.387 tấn/kiện không tách rời, được PPL thực hiện vận chuyển trong 18 tháng và hoàn thành xuất sắc, đóng góp vào 9,7 triệu giờ làm việc an toàn của toàn bộ dự án. Đây là điểm sáng lớn nhất giai đoạn 2024–2025, khẳng định vị thế dẫn đầu của PPL trong lĩnh vực vận tải siêu trường siêu trọng cho điện gió ngoài khơi.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Hoàng Phương – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PPL, chia sẻ: “Giải thưởng Corporate Excellence Award là niềm tự hào lớn lao của tập thể PPL, khẳng định nỗ lực đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực. Chúng tôi coi đây là động lực để tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng năng lực và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Việt Nam trên trường quốc tế.”

Ông Đỗ Hoàng Phương phát biểu tại lễ trao giải APEA 2025.

Trước khi được vinh danh tại APEA 2025, PPL từng liên tiếp đạt nhiều giải thưởng uy tín như Top 10 Thương hiệu Mạnh – Tăng trưởng Ấn tượng 2022–2023 và Top 100 Doanh nghiệp Triển vọng FAST100, Top 10 thương hiệu hàng đầu ASEAN 2025. Việc tiếp tục được ghi nhận ở cấp độ châu lục là bước khẳng định mạnh mẽ cho tầm vóc và uy tín của doanh nghiệp logistics Việt.

Từ triết lý “Giữ chữ Tín để kiến tạo niềm tin”, PPL đang từng bước dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh, số hóa và tự chủ công nghệ – đúng tinh thần của chủ đề APEA 2025.

Giải thưởng năm nay không chỉ là sự tôn vinh một thương hiệu, mà còn là minh chứng cho khả năng của doanh nghiệp Việt trong việc đón đầu tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.