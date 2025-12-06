Quan hệ thương mại Trung Quốc - Canada mở ra giai đoạn phát triển mới

Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Ren Hongbin - Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT) - nhấn mạnh rằng năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Canada. Đây là thời điểm thuận lợi để hai nước thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại.

TĂNG TỐC HỢP TÁC DỰA TRÊN ĐỒNG THUẬN CHIẾN LƯỢC

Theo ông Ren, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại APEC Hàn Quốc gần đây đã đạt “đồng thuận quan trọng” và “định hướng chiến lược”, tạo nền tảng mới cho việc cải thiện quan hệ và mở rộng hợp tác. Trên cơ sở đó, CCPIT đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp gồm các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, logistics và thiết bị y tế tới Toronto nhằm thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông cho biết: “Quan hệ thương mại Trung Quốc - Canada đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với nền tảng bền vững và nhiều cơ hội mới trong các lĩnh vực năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu và đổi mới sáng tạo.”

Năm 2024, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada trong 22 năm liên tiếp, với kim ngạch thương mại song phương đạt 93 tỷ USD. Xuất khẩu của Canada sang Trung Quốc tăng 6,1%, lên 46,6 tỷ USD, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm Canada ghi nhận thặng dư thương mại với Trung Quốc.

Ông Ren nhận định hai nền kinh tế sở hữu nguồn lực bổ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện lý tưởng để mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng. Ông cũng mời các doanh nghiệp Canada tham gia Triển lãm Chuỗi Cung ứng Quốc tế Trung Quốc - sự kiện thương mại toàn cầu đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Canada, ông Bijan Ahmadi - Giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp Canada - Trung Quốc đánh giá cuộc gặp cấp cao gần đây giữa hai nước đã tạo “động lực mới” cho quan hệ song phương.

ĐỘNG LỰC MỚI TỪ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Ông cho rằng diễn đàn tại Toronto là dấu hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp hai bên đang sẵn sàng trở lại quỹ đạo hợp tác mạnh mẽ. Đây cũng là đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên đến Canada trong bảy năm, phản ánh rõ sự cải thiện trong môi trường hợp tác kinh tế.

Theo ông Ahmadi: “Nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao. Canada có nhiều mặt hàng mà Trung Quốc muốn mua, và sản phẩm của Trung Quốc cũng đem lại lợi ích rõ rệt cho nền kinh tế Canada.” Ông nhấn mạnh thương mại và đầu tư hai chiều đã đạt mức độ sâu rộng, nhưng dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.

Doanh nghiệp hai nước kỳ vọng việc nối lại đối thoại thường xuyên và mở rộng đầu tư sẽ giúp ổn định quan hệ, tạo môi trường minh bạch và thuận lợi hơn cho các hoạt động thương mại - đầu tư trong thời gian tới.

Ông Ren Hongbin cũng bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng kinh tế Trung Quốc. GDP Trung Quốc tăng 5,2% trong ba quý đầu năm 2025, và Hội nghị Trung ương 4 khóa XX đã tái khẳng định định hướng phát triển chất lượng cao và mở cửa ở mức độ sâu hơn. Với đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, Trung Quốc tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đối mặt nhiều thách thức, lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc thương mại tự do và tăng cường hợp tác trong các diễn đàn đa phương như APEC.