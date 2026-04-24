Quản trị vốn đa kênh: Doanh nghiệp tìm lời giải tối ưu cùng VietCredit
P.V
24/04/2026, 15:37
Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng đa dạng và cạnh tranh, việc doanh nghiệp phụ thuộc vào một kênh duy nhất để quản trị dòng tiền đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Thay vào đó, xu hướng mới là phân bổ nguồn vốn theo mục tiêu sử dụng và kết hợp linh hoạt giữa các kênh tài chính nhằm tối ưu hiệu quả.
Thực tiễn cho thấy, mô hình “một ngân hàng cho mọi nhu cầu” không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Các giám đốc tài chính (CFO) đang chuyển sang chiến lược phân tách dòng tiền: hệ thống ngân hàng phục vụ thanh toán, bảo lãnh; trong khi các công ty tài chính được lựa chọn như một kênh bổ trợ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đối với nguồn vốn nhàn rỗi ngắn và trung hạn.
DỊCH CHUYỂN TƯ DUY QUẢN TRỊ VỐN VÀ BA ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY XU HƯỚNG
Sự chuyển dịch này phản ánh yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các định chế tài chính phi ngân hàng trong hệ sinh thái tài chính doanh nghiệp.
Thứ nhất, yêu cầu minh bạch ngày càng cao.
Trong số các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam, chỉ một số ít đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, trong đó có VietCredit (TIN) và EVNFinance (EVF). Việc niêm yết kéo theo nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, từ đó tạo nền tảng minh bạch – yếu tố then chốt trong việc xây dựng niềm tin với khách hàng doanh nghiệp.
Thứ hai, năng lực tài chính và uy tín thị trường.
Niềm tin của doanh nghiệp ngày càng gắn với các chỉ số tài chính cụ thể. Năm 2025, VietCredit ghi nhận lợi nhuận hơn 1.300 tỷ đồng và góp mặt trong bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Bên cạnh đó, việc được vinh danh tại Giải thưởng “Make in Vietnam” cho hệ thống phê duyệt tự động cho thấy nỗ lực ứng dụng công nghệ trong quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành. Những yếu tố này góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp khi lựa chọn đối tác tài chính.
Thứ ba, số hóa quy trình quản trị.
Một trong những rào cản khi tiếp cận các kênh tài chính mới là thủ tục hành chính phức tạp. Tuy nhiên, xu hướng số hóa đã góp phần giải quyết bài toán này.
Các nền tảng quản trị trực tuyến cho phép doanh nghiệp mở hợp đồng, theo dõi lợi suất và quản lý dòng tiền theo thời gian thực mà không cần giao dịch trực tiếp. Điều này giúp bộ phận tài chính nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời hỗ trợ nhà quản trị đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.
GIA TĂNG HIỆU QUẢ TỪ NGUỒN VỐN NHÀN RỖI
Trong bối cảnh chi phí vốn và áp lực lợi nhuận ngày càng lớn, việc tối ưu dòng tiền nhàn rỗi trở thành một trong những ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp. Các sản phẩm tiền gửi tại công ty tài chính đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ mức lợi suất cạnh tranh và tính linh hoạt.
Hiện nay, VietCredit cung cấp sản phẩm tiền gửi doanh nghiệp với lợi suất mục tiêu lên đến 9,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn ngắn hơn như 6 tháng và 9 tháng lần lượt có mức lợi suất khoảng 9,1% và 9,2%/năm. Đáng chú ý, chính sách áp dụng đồng nhất cho nhiều quy mô tiền gửi, không kèm điều kiện về sản phẩm bổ trợ hay số dư duy trì, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn vốn sẵn có.
Việc hợp tác với các định chế tài chính phi ngân hàng có năng lực công nghệ và nền tảng vận hành minh bạch không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn phản ánh tư duy quản trị linh hoạt của doanh nghiệp.
Trong kỷ nguyên số, yếu tố an toàn không còn đơn thuần nằm ở thói quen sử dụng các kênh truyền thống, mà phụ thuộc vào khả năng đánh giá, lựa chọn đối tác dựa trên nền tảng pháp lý, năng lực tài chính và mức độ minh bạch. Đây được xem là chìa khóa để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị vốn và duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
