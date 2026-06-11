Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao đột biến tới 5,5 triệu đồng/lượng
Mai Nhi
11/06/2026, 15:02
Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng chủ yếu ở mức 5 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một đơn vị đặt chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn nới rộng lên mức 5,5 triệu đồng/lượng...
Xu hướng giảm tiếp
tục được duy trì trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (11/6). Kể
từ phiên giao dịch đầu tháng 6, thị trường vàng miếng ghi nhận 10 phiên lao dốc
liên tiếp. Tuy nhiên biên độ giảm dần thu hẹp so với phiên đầu tháng. Ngay khi mở
cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng,
Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng tại 131 triệu đồng/lượng và giá bán là 136
triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm
qua (10/6). Tính đến 13 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng cao là 5 triệu đồng/lượng kể từ phiên đầu tuần (8/6). Trong khi đó, giá bán vàng miếng tại Mi Hồng thấp nhất thị trường trong phiên sáng, đi kèm chênh lệch chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp còn lại.
Mức giá giao dịch
131 triệu – 136 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại DOJI, PNJ, Phú
Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong suốt phiên sáng nay. So với giá
chốt phiên 10/6, giá mua, bán vàng miếng SJC tại DOJI, PNJ và Phú Quý giảm 2,3 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Riêng tại Bảo
Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC tại cả hai doanh nghiệp này
giảm 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong khi đó, tại
khu vực phía Nam, biên độ điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn
mạnh hơn so với khu vực phía Bắc, kéo theo giá giao dịch dưới ngưỡng mặt bằng chung.
Giá mua, bán vàng
miếng tại Mi Hồng chốt phiên sáng niêm yết tại 131,5 triệu – 134 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì sáng phiên chiều. Giá vàng miếng tại
doanh nghiệp này giảm lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 3 triệu đồng/lượng
với chiều bán.
Tính đến 13 giờ
30 phút, Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng
130 triệu – 135 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường vàng
nhẫn “4 số 9”, giá niêm yết tại các hệ thống lớn cũng chạy đua giảm giá. Trong phiên
sáng, biên độ giảm giá giữa các doanh nghiệp phổ rộng hơn, dao động từ 1,7 triệu
đồng đến 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng,
Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 130,9 triệu đồng/lượng và giá bán
là 135,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên
duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 10/6, giá vàng nhẫn tại
thương hiệu này giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn phổ biến neo ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn mở rộng lên mức 5,5 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nằm ở phía người mua càng lớn.
Giá mua, bán vàng
nhẫn tại PNJ chốt phiên sáng neo tại 131 triệu – 136 triệu đồng/lượng. Tính đến
13 giờ 30 phút, hai doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên, giảm
2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tại Phú Quý, thương
hiệu này cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại 131 triệu – 136 triệu đồng/lượng
trong suốt phiên sáng. Mở cửa phiên chiều, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ngọc Thẩm là đơn
vị điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Tính đến 13 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 3,5 triệu
đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 126
triệu – 131 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng,
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bán giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở ngưỡng 136 triệu
đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn neo tại 130,5 triệu đồng/lượng. So với
giá chốt phiên 10/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp giảm lần lượt 2,5 triệu
và 2,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, DOJI
và Bảo Tín Minh Châu là hai đơn vị neo giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC.
Tính đến 13 giờ
30 phút, DOJI niêm yết giá bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
ở mức 136,5 triệu trong khi giá mua neo tại 132 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán
vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 2,3 triệu đồng/lượng và 1,8 triệu
đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán xuống 4,5 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá
vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đóng cửa phiên sáng giảm 1,7 triệu
đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá giao
dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 132 triệu – 137 triệu đồng/lượng. Tính đến 13 giờ
30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Trái ngược với
diễn biến trong nước, giá vàng thế giới điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Tính
đến 13 giờ 30 phút ngày 11/6, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,8%, tiến lên
ngưỡng 4.106 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới thu hẹp xuống còn 3,92 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 3,82 triệu – 4,92 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 1
triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng và vàng nhẫn sụt mạnh theo giờ
13:06, 10/06/2026
Vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng
10:40, 09/06/2026
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao 1 năm
Tạp chí Kinh tế Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025
Trong số hơn 1.050 tác phẩm tham dự Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy)/Vietnam Economic Times (VET) đã ghi dấu ấn với tác phẩm “Chiến lược bảo hiểm Việt Nam – những trụ cột mới trong tầm nhìn 2030” và “Addressing Exposure” đoạt Giải Khuyến khích, tiếp tục khẳng định thế mạnh ở các tuyến bài chuyên sâu về kinh tế, chính sách và thị trường bảo hiểm...
Chênh lệch giá mua – bán USD tự do thu hẹp còn 30 đồng
Chênh lệch giá mua – bán USD trên thị trường tự do đã thu hẹp từ mức 40 - 60 đồng/USD trong tháng 5 xuống còn khoảng 20 - 30 đồng/USD và duy trì ổn định từ đầu tháng 6 đến nay. So với mặt bằng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 11/6, tỷ giá tự do tiếp tục cao hơn ở chiều mua nhưng thấp hơn nhẹ ở chiều bán…
Tổng thống Trump vẫn tự tin dù lạm phát ở Mỹ nóng nhất 3 năm
Lạm phát ở Mỹ tăng tốc trong tháng 5 do giá năng lượng leo thang, đặt ra sức ép đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...
Giá vàng “bốc hơi” từng giờ vì tin tức từ Trung Đông và lạm phát Mỹ
Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/6) và đầu giờ sáng nay (11/6), khi Mỹ bắt đầu tấn công một loạt mục tiêu ở Iran và dữ liệu lạm phát cao nhất 3 năm của Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
BIDV tiên phong kiến tạo mô hình chi nhánh thế hệ mới phục vụ doanh nghiệp FDI
Cùng với làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam tiếp tục là “điểm đến” sáng giá của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: