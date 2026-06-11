Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn cao đột biến tới 5,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng chủ yếu ở mức 5 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một đơn vị đặt chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn nới rộng lên mức 5,5 triệu đồng/lượng...

Xu hướng giảm tiếp tục được duy trì trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (11/6). Kể từ phiên giao dịch đầu tháng 6, thị trường vàng miếng ghi nhận 10 phiên lao dốc liên tiếp. Tuy nhiên biên độ giảm dần thu hẹp so với phiên đầu tháng. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng miếng tại 131 triệu đồng/lượng và giá bán là 136 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (10/6). Tính đến 13 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng cao là 5 triệu đồng/lượng kể từ phiên đầu tuần (8/6). Trong khi đó, giá bán vàng miếng tại Mi Hồng thấp nhất thị trường trong phiên sáng, đi kèm chênh lệch chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp còn lại.

Mức giá giao dịch 131 triệu – 136 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 10/6, giá mua, bán vàng miếng SJC tại DOJI, PNJ và Phú Quý giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC tại cả hai doanh nghiệp này giảm 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, biên độ điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn mạnh hơn so với khu vực phía Bắc, kéo theo giá giao dịch dưới ngưỡng mặt bằng chung.

Giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng chốt phiên sáng niêm yết tại 131,5 triệu – 134 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì sáng phiên chiều. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 3 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Tính đến 13 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 130 triệu – 135 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 11/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá niêm yết tại các hệ thống lớn cũng chạy đua giảm giá. Trong phiên sáng, biên độ giảm giá giữa các doanh nghiệp phổ rộng hơn, dao động từ 1,7 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 130,9 triệu đồng/lượng và giá bán là 135,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 10/6, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn phổ biến neo ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn mở rộng lên mức 5,5 triệu đồng/lượng cho thấy rủi ro nằm ở phía người mua càng lớn.

Giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ chốt phiên sáng neo tại 131 triệu – 136 triệu đồng/lượng. Tính đến 13 giờ 30 phút, hai doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên, giảm 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Phú Quý, thương hiệu này cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 tại 131 triệu – 136 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Mở cửa phiên chiều, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Tính đến 13 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 3,5 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 126 triệu – 131 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 11/6 so với 10/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bán giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở ngưỡng 136 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn neo tại 130,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp giảm lần lượt 2,5 triệu và 2,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu là hai đơn vị neo giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC.

Tính đến 13 giờ 30 phút, DOJI niêm yết giá bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 136,5 triệu trong khi giá mua neo tại 132 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 2,3 triệu đồng/lượng và 1,8 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán xuống 4,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đóng cửa phiên sáng giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 132 triệu – 137 triệu đồng/lượng. Tính đến 13 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.