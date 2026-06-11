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VN-Index giảm nhẹ, rủi ro rung lắc tiếp diễn

Hà Anh

11/06/2026, 22:54

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/6/2026

Theo SSI, đà hồi phục của chỉ số cần chờ đợi thêm tín hiệu củng cố, trong bối cảnh xu hướng Giảm duy trì ưu thế với hỗ trợ gần quanh 1740 – 1750.
Theo SSI, đà hồi phục của chỉ số cần chờ đợi thêm tín hiệu củng cố, trong bối cảnh xu hướng Giảm duy trì ưu thế với hỗ trợ gần quanh 1740 – 1750.

Kết phiên 11/6 VN-Index giảm 5,1 điểm, tương đương 0,28% xuống mốc 1798,61 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,06 điểm, tương đương 0,35% xuống 300,09 điểm.

Thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro rung lắc, giảm điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index giảm điểm ngay từ đầu phiên và đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm. Thị trường giảm điểm trên diện rộng với thanh khoản sụt giảm mạnh. Diễn biến này cho thấy sự thận trọng của dòng tiền qua đó khiến thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro rung lắc, giảm điểm trong các phiên tiếp theo, nhất là khi có nhiều thông tin, sự kiện quan trọng sẽ diễn ra vào tuần tới. Trong kịch bản điều chỉnh, chỉ số có thể sẽ cần phải kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 200 phiên, tương ứng vùng 1745-1755 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu tối thiểu ở mức 50% và tiếp tục tận dụng các phiên tăng điểm của thị trường để thực hiện cơ cấu lại tỷ trọng danh mục và chốt lời dần các vị thế ngắn hạn”.

VN-Index vẫn đang hình thành đáy quanh ngưỡng 1800

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1788 – 1799 và đóng cửa tại mốc 1798,61 điểm, giảm nhẹ hơn 5 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Bán lẻ, Công nghệ thông tin… Ở chiều ngược lại, ngành Hóa chất tiếp tục có phiên tăng tốt. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. VN-Index vẫn đang hình thành đáy quanh ngưỡng 1800; dòng tiền luân chuyển nhanh, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Ngắn hạn VN-Index đang cân bằng ở vùng giá quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026 đến nay. Ngắn hạn VN-Index đang cân bằng ở vùng giá quanh 1800 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ khá quan trọng tương ứng với vùng giá cao nhất năm 2025. Xu hướng của VN-Index chỉ có thể cải thiện khi đường xu hướng giảm giá từ 5/2026 đến nay với khối lượng tăng tốt và chất lượng thị trường cải thiện. Trong khi VN30 xu hướng có thể suy yếu hơn nếu không giữ được vùng hỗ trợ khá quan trọng giá trung bình 200 phiên.

Thị trường có phiên giao dịch với thanh khoản rất thấp, dòng tiền vẫn suy yếu khi trên thị trường không có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng chất lượng. Đa số vẫn tích lũy, suy giảm kéo dài và phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh. Hiện tại đa phần các nhóm ngành đều quay trở lại vùng giá đầu năm 2026. Nhiều cổ phiếu bất động sản, khu công nghiệp vốn hóa trung bình quay trở lại vùng giá tháng 4/2025... Do đó áp lực cung ngắn hạn giảm, dẫn đến thanh khoản thị trường suy giảm mạnh.

Trong trường hợp tích cực có thể xu hướng, chất lượng thị trường sẽ cải thiện hơn trong nửa cuối năm 2026. Động lực cho kỳ vọng tích cực là nền kinh tế, doanh nghiệp tăng trưởng tốt hơn trong 06 tháng cuối năm so với đầu năm và cùng kỳ. Tuy nhiên để xác nhận có thể vào giai đoạn tăng trưởng mới, chỉ số VN-Index cần vượt lên đường xu hướng giảm giá hiện nay với thanh khoản gia tăng mạnh trở lại. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, chờ chất lượng thị trường, thanh khoản cải thiện tốt hơn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể giảm trở lại và hướng đến kiểm định mức 1750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 5,1 điểm (-0,3%), đóng cửa tại mức 1798,6 điểm. Chỉ số giảm điểm ngay từ đầu phiên sáng với áp lực bán lan tỏa trên thị trường, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu trụ (VHM, VJC và HPG). Mặc dù được hỗ trợ từ sự hồi phục vào cuối phiên của cổ phiếu VIC, VN-Index vẫn đóng cửa giảm về dưới mốc 1800. Thanh khoản giảm gần 50% so với phiên hôm trước với GTGD đạt 10.1 tỷ VND.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng cần thận trọng hơn với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới. VN-Index đã suy yếu và quay đầu giảm sau khi đi vào vùng kháng cự mạnh 1800 - 1810. Sự hồi phục của cổ phiếu VIC chưa đủ để hạn chế tác động giảm từ hầu hết các nhóm ngành, trong khi chính cổ phiếu VIC cũng đang kiểm định lại kháng cự mạnh tại MA50 ngày với thanh khoản giảm mạnh. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể giảm trở lại và hướng đến kiểm định hỗ trợ quanh MA200 ngày tương đương mức 1750. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và theo dõi sát diễn biến của thị trường quanh vùng hỗ trợ 1750”.

Xu hướng giảm ngắn hạn sẽ đảo ngược khi chỉ số vượt lên 1850 điểm với khối lượng giao dịch vượt trội

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index đang biến động hẹp trong 2 phiên gần nhất với thanh khoản ở mức thấp cho thấy cung cầu thị trường vẫn khá thận trọng. Chỉ số đang được neo quanh MA5 phiên và có xu hướng quay lại các đường MA10 và MA20 cho thấy áp diễn biến hồi phục có thể tiếp diễn lên vùng 1811-1830 trong ngắn hạn. Đồng thời, chúng tôi vẫn nhìn nhận nhịp hồi phục hiện tại mang tính hồi phục kỹ thuật ngắn hạn. Xu hướng giảm ngắn hạn sẽ đảo ngược khi chỉ số vượt lên 1850 điểm với khối lượng giao dịch vượt trội.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến hồi phục trong các phiên tới khi xu hướng Giảm được đảo ngược”.

Xác suất cao thị trường sẽ tìm lại được điểm cân bằng và sớm phục hồi trở lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên với sự phân hoá rõ rệt của dòng tiền.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo DI- đang suy yêu mạnh cùng với đó là VN-Index vẫn đang giữ vững khu vực 1790 - 1800 tương đương với mốc 0.618 của thang đo Fibonacci thoái lui cho thấy xác suất cao thị trường sẽ tìm lại được điểm cân bằng và sớm phục hồi trở lại.

Ở khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo động lượng là RSI và MACD vẫn đang hướng lên sau khi hình thành phân kì dương cho thấy xác suất VN-Index vẫn sẽ nối tiếp mạch phục hồi và hướng lên khu vực 1940 - 1945.

Thị trường tiếp tục duy trì trạng thái giằng co quanh vùng 1800 điểm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng danh mục, cân nhắc giải ngân từng phần đối với những mã cổ phiếu đang giữ vững vùng hỗ trợ thuộc các nhóm ngành như bản lẻ, ngân hàng, và ưu tiên tiêu giao dịch ngắn hạn với tỉ suất lợi nhuận 3-5%”.

Thị trường quay trở lại trạng thái giằng co và rung lắc bên dưới vùng 1800 – 1810

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thị trường quay trở lại trạng thái giằng co và rung lắc bên dưới vùng 1800 – 1810. Đà hồi phục của chỉ số cần chờ đợi thêm tín hiệu củng cố, trong bối cảnh xu hướng Giảm duy trì ưu thế với hỗ trợ gần quanh 1740 – 1750”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

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Từ khóa:

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