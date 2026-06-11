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Tạp chí Kinh tế Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025

Mỹ Văn

11/06/2026, 14:12

Trong số hơn 1.050 tác phẩm tham dự Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy)/Vietnam Economic Times (VET) đã ghi dấu ấn với tác phẩm “Chiến lược bảo hiểm Việt Nam – những trụ cột mới trong tầm nhìn 2030” và “Addressing Exposure” đoạt Giải Khuyến khích, tiếp tục khẳng định thế mạnh ở các tuyến bài chuyên sâu về kinh tế, chính sách và thị trường bảo hiểm...

Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 và phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026. Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 và phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026. Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Ngày 10/6/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 và phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026. 

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự quan tâm lớn của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trên cả nước với 1.050 tác phẩm dự thi, thuộc đầy đủ các loại hình báo chí. Qua các vòng sơ loại và sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 79 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo thống nhất trao 23 giải thưởng, gồm 4 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Trong số hơn 1.000 tác phẩm dự thi trên cả nước, Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy)/Vietnam Economic Times (VET) đã ghi dấu ấn với tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích, khẳng định dấu ấn chuyên môn trong mảng báo chí kinh tế - chính sách về bảo hiểm.

Tác phẩm được trao giải gồm “Chiến lược bảo hiểm Việt Nam – những trụ cột mới trong tầm nhìn 2030” (tiếng Việt) và “Addressing Exposure” (tiếng Anh), của tác giả Nam Sơn, thuộc Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy)/Vietnam Economic Times (VET).

Theo Ban Tổ chức, mùa giải năm nay ghi nhận nhiều sản phẩm báo chí được đầu tư công phu, trong đó có các tuyến bài chuyên sâu, longform và phóng sự giàu dữ liệu, phản ánh đa chiều các vấn đề của thị trường bảo hiểm. Các tác phẩm không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần lý giải chính sách, tăng cường hiểu biết của công chúng về vai trò của bảo hiểm trong quản trị rủi ro và bảo vệ tài chính.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết năm 2025 tiếp tục là giai đoạn thị trường bảo hiểm có nhiều chuyển động, từ quá trình tái cấu trúc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đến tác động của thiên tai lớn tại nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, báo chí đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc cung cấp góc nhìn khách quan, góp phần giúp người dân và doanh nghiệp hiểu đúng hơn về chức năng và ý nghĩa của bảo hiểm.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo, đánh giá điểm nổi bật của mùa giải nằm ở chiều sâu phân tích, tinh thần phản biện xây dựng và trách nhiệm xã hội của các tác phẩm dự thi. Theo ông, báo chí không chỉ phản ánh diễn biến thị trường mà còn đặt ra những câu hỏi chính sách cần thiết, góp phần thúc đẩy đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và công chúng.

Việc VnEconomy được vinh danh tại Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 cho thấy nỗ lực theo đuổi các chủ đề chuyên sâu, có tính phân tích và giá trị chính sách của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đứng trước yêu cầu đổi mới, minh bạch và phát triển bền vững, những tác phẩm báo chí có chiều sâu không chỉ góp phần phản ánh thực tiễn thị trường mà còn đóng vai trò kết nối thông tin, thúc đẩy nhận thức xã hội và hỗ trợ quá trình hoàn thiện chính sách.

Giải thưởng cũng là sự ghi nhận đối với định hướng phát triển nội dung chuyên sâu, đa nền tảng và tiếp cận độc giả trong nước cũng như quốc tế mà VnEconomy/VET đang theo đuổi.

Từ khóa:

báo chí kinh tế bảo hiểm Việt Nam chính sách bảo hiểm Giải Báo chí về Bảo hiểm 2025 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nguyễn anh tuấn phát triển bền vững tác phẩm đoạt giải Tạp chí kinh tế Việt Nam vai trò của bảo hiểm

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