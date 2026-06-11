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Cổ đông lớn của ACB tiếp tục tăng sở hữu lên 8,09%

Hà Anh

11/06/2026, 22:56

Ngày 5/6 ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, cổ đông lớn vừa mua vào 1.956.000 cổ phiếu ACB. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tăng từ gần 317,9 triệu cổ phiếu, chiếm 6,19% lên gần 415,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,09%.

Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.

Ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE).

Cụ thể: ngày 5/6 ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, cổ đông lớn vừa mua vào 1.956.000 cổ phiếu ACB. Theo đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 95,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,86% lên hơn 97,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,90% vốn tại ACB.

Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tăng từ gần 317,9 triệu cổ phiếu, chiếm 6,19% lên gần 415,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,09%.

Trước đó, vào ngày 19/5 bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phiếu Âu Lạc (mã ALC-UPCoM) đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB. Qua đó, nâng lượng nắm giữ lên 71,29 triệu cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ ACB.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Ngô Thu Thúy (gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và Công ty cổ phiếu Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương) cũng đang nắm giữ tổng cộng 237,8 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 4,63% vốn điều lệ ACB.

Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Âu Lạc hiện sở hữu tổng cộng hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.

Theo dữ liệu trên HNX, CTCP Âu Lạc (mã ALC) mới lên sàn UPCoM vào ngày 15/1/2026 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.400 đồng/cổ phiếu.

CTCP Âu Lạc được thành lập năm 2002. Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đã định hướng xây dựng chiến lược phát triển và triển khai hoạt động trên lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Công ty đã thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược và trực tiếp ký hợp đồng vận tải với nhiều chủ hàng lớn trong nước như Công ty Saigon Petro, Skypec, Thalexim, Petrolimex, PV Oil, Petimex… Âu Lạc có 8 tàu dầu với tổng trọng tải 119,581DWT, đáp ứng được năng lực quản lý và khai thác đội tàu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Như vậy, nhiều khả năng việc tỷ lệ sở hữu của Nhóm cổ đông này diễn ra ngay trước thời điểm ACB triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Theo kế hoạch, ngày 16/6 tới đây ACB sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Tổng giá trị đợt chi trả dự kiến đạt 10.273 tỷ đồng - trong đó, ACB sẽ dành khoảng 3.595 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với mức 700 đồng/cổ phiếu, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/6.

Đồng thời, ACB sẽ phát hành hơn 667,76 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:13. Nguồn phát hành được lấy từ 6.677 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tính đến ngày 31/12/2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 51.366 tỷ đồng lên khoảng 58.044 tỷ đồng.

Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 4,7% giá mục tiêu đối với ACB xuống 30.500 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị "mua". Theo VCSC, mức giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do mức giảm 6,9% trong tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–2030 và việc hạ P/B mục tiêu từ 1,50 lần xuống 1,25 lần, qua đó bù đắp cho tác động tích cực từ việc cập nhật thời gian định giá mục tiêu từ cuối năm 2026 sang giữa năm 2027.

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô còn nhiều thách thức, VCSC tiếp tục đánh giá cao ACB nhờ vào chất lượng tài sản thuộc nhóm dẫn đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân và mức định giá hấp dẫn. Mặc dù vẫn còn những bất định trong lộ trình chuyển đổi của ngân hàng, VCSC cho rằng ACB đang đi đúng hướng về mặt chuyển dịch chiến lược và năng lực thực thi của ban lãnh đạo sẽ là yếu tố then chốt cần theo dõi trong thời gian tới.

Theo VCSC hiện ACB đang giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2026 là 1,1 lần, với ROE dự phóng năm 2026 đạt 17,6% và mức định giá này rất hấp dẫn so với mức trung vị của các ngân hàng cùng ngành, lần lượt là 1,3 lần và 17,2%. Tuy nhiên rủi ro đối với cổ phiếu này là NIM thấp hơn kỳ vọng.

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