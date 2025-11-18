Quảng trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Chiều 17/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung về công tác cán bộ và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII đối với ông Trần Phong. Việc miễn nhiệm được thực hiện theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khi ông Trần Phong được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ công tác mới.
Sau nội dung miễn nhiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với sự tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy – được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, ông Lê Văn Bảo, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, công tác nhân sự được tỉnh thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, trên tinh thần thận trọng, khách quan, dựa trên đánh giá kỹ lưỡng về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm và uy tín của từng cán bộ. Việc lựa chọn nhân sự, theo ông, phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Hồng Vinh bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Hội đồng nhân dân tỉnh và khẳng định đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh sẽ cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.
Theo ông Lê Hồng Vinh, nhiệm vụ trước mắt là tập trung chỉ đạo hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; phát huy vai trò kiến tạo của chính quyền cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả hoạt động.
Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Quảng Trị sẽ ưu tiên thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phấn đấu sớm trở thành trung tâm năng lượng sạch và trung tâm du lịch – dịch vụ mới của miền Trung và cả nước. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, hướng tới xây dựng một địa phương phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc.
Ông Lê Hồng Vinh nhấn mạnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thể hiện quyết tâm cao và hành động quyết liệt nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
