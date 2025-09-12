Quy định mới về thu và sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn

Công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn, theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có hướng dẫn mới về công tác tài chính, tài sản của hệ thống công đoàn theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung về tài chính, tài sản của hệ thống công đoàn cấp tỉnh, công đoàn xã, phường, công đoàn đặc khu với nội dung như trong hướng dẫn.

Cụ thể, về thu kinh phí công đoàn, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh thực hiện thu kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động đóng theo quy định của Luật Công đoàn, và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, qua Kho bạc nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch.

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, qua tài khoản chuyên thu của Công đoàn Việt Nam.

Theo hướng dẫn, công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn. Ở những nơi có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, số kinh phí công đoàn dành cho cấp cơ sở được phân phối cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, theo số thành viên của tổ chức này tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số tiền đóng, tổng số người lao động tại doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng và phân cấp cho công đoàn cơ sở thu. Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Đối với nguồn thu khác, đơn vị công đoàn được để lại và sử dụng 100% nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.