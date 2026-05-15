Trang chủ Kinh tế số

Quy mô thương mại điện tử Đông Nam Á ước đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029

Hạ Chi

15/05/2026, 09:54

Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh, với quy mô được dự báo đạt 289,8 tỷ USD vào năm 2029, gần gấp quy mô 156,3 tỷ USD của năm 2024, theo báo cáo của nền tảng thanh toán 2C2P by Antom.

Theo đó, mức tăng trưởng này tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) đạt 13,2% trong giai đoạn 2024-2029, đưa Đông Nam Á trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ, với CAGR là 22,1%.

Theo nghiên cứu do International Data Corporation (IDC) thực hiện, thanh toán số sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thương mại điện tử trong khu vực. Đến năm 2029, các phương thức thanh toán số được dự báo chiếm tới 97% tổng giao dịch thương mại điện tử, tăng mạnh so với mức 89% của năm 2024.

Trong số đó, thẻ thanh toán, thanh toán nội địa (chuyển khoản theo thời gian thực và các hệ thống thanh toán dựa trên ngân hàng địa phương) và ví điện tử được dự báo tiếp tục là ba phương thức thanh toán số phổ biến nhất tại Đông Nam Á.

Trong đó, Antom dự báo phương thức thanh toán nội địa sẽ tăng trưởng mạnh nhất tại Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Giá trị giao dịch của nhóm này được dự báo tăng 104%, từ 45,1 tỷ USD năm 2024 lên 92 tỷ USD vào năm 2029. Khi đó, thanh toán nội địa được dự báo sẽ chiếm khoảng 32% thị phần phương thức thanh toán trong thương mại điện tử khu vực, và vượt qua thẻ thanh toán truyền thống.

Ví điện tử cũng được dự báo tăng trưởng 107%, đạt khoảng 79 tỷ USD vào năm 2029, so với 38,2 tỷ USD năm 2024. Thị phần của ví điện tử trong thương mại điện tử Đông Nam Á được kỳ vọng tăng từ 24% lên 27%.

Trong khi đó, mô hình “mua trước, trả sau” (BNPL) có thể ghi nhận mức tăng trưởng tới 174%, với quy mô thị trường đạt 18,9 tỷ USD vào năm 2029, tăng mạnh từ 6,9 tỷ USD hiện nay.

“Đến năm 2029, các phương thức thanh toán ngoại tuyến được dự báo chỉ còn chiếm khoảng 3% tổng giao dịch thương mại điện tử, giảm mạnh so với mức 11% của năm 2024”, báo cáo cho biết.

Thông qua khảo sát với 600 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại 6 thị trường Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, tập trung vào chiến lược kinh doanh, khả năng ứng dụng thanh toán số,... kết quả cho thấy SMEs có thể sẽ đóng góp khoảng 58% tổng giá trị thương mại điện tử của Đông Nam Á vào năm 2029, tăng nhẹ so với mức 57% của năm 2024.

IDC ước tính việc tạo điều kiện để SMEs tham gia sâu hơn vào thương mại điện tử xuyên biên giới có thể giúp khu vực tạo thêm khoảng 20,8 tỷ USD doanh thu vào năm 2029, tương đương mức tăng 7,1% giá trị thương mại điện tử toàn khu vực.

Khảo sát cũng cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đông Nam Á hiện đã tham gia bán hàng trực tuyến, phản ánh tốc độ hòa nhập ngày càng mạnh vào nền kinh tế số.

Tuy nhiên, mới chỉ khoảng 49% SMEs tham gia hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Dù vậy, ba phần tư số doanh nghiệp được hỏi cho biết họ có kế hoạch mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế trong vòng hai năm tới.

Xu hướng này đặc biệt phát triển tại Indonesia và Thái Lan, nơi nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ưu tiên mở rộng sang các nhóm khách hàng mới ngoài thị trường nội địa.

Nghiên cứu ước tính việc tạo điều kiện để SMEs tham gia sâu rộng hơn vào thương mại điện tử xuyên biên giới có thể giúp khu vực bổ sung thêm khoảng 20,8 tỷ USD doanh thu vào năm 2029, tương đương mức tăng 7,1% giá trị thương mại điện tử toàn khu vực.

Ông Worachat Luxkanalode, Giám đốc điều hành 2C2P by Antom, nhận định các doanh nghiệp Đông Nam Á, đặc biệt là khối SMEs, đang giữ vai trò trung tâm trong tăng trưởng kinh tế khu vực. Theo ông, nhóm doanh nghiệp này đóng góp hơn 50% GDP tại các nền kinh tế lớn trong khu vực và sử dụng khoảng 64,6% lực lượng lao động, song nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay trước những thách thức của quá trình chuyển đổi số.

