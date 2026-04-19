“Khe cửa hẹp” với sàn thương mại điện tử Việt

Hơn 96% thị phần thương mại điện tử Việt Nam hiện nằm trong tay các nền tảng xuyên biên giới. Thực tế khắc nghiệt này không còn chỗ để các sàn nội địa làm kinh tế theo cách “mơ mộng” khi bước qua "khe cửa hẹp"…
Sự "bành trướng" từ các ông lớn nước ngoài, đã khiến các sàn nội địa, những cái tên từng được đặt nhiều kỳ vọng, nay hoặc phải rút lui, hoặc dần mờ nhạt ngay trên sân nhà chỉ trong vài năm trở lại đây.
ÁP LỰC THỊ PHẦN TỪ CÁC SÀN NGOẠI
Tính đến cuối năm 2025, chỉ riêng hai nền tảng nước ngoài Shopee và TikTok Shop đã gần như “nuốt trọn” thị trường thương mại điện tử Việt Nam, khi nắm tới 96% thị phần, tăng mạnh từ mức 83% của cuối năm 2024, theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh Metric.vn (thống kê 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki).
Tất nhiên, dù chưa thể phản ánh trọn vẹn toàn bộ bức tranh, nhưng những con số này vẫn đủ cho thấy sức ép từ các nền tảng xuyên biên giới, cũng như áp lực mà các sàn nội địa hiện phải đối mặt. Vậy trước thách thức hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam nên cạnh tranh theo cách nào?
Phản hồi với VnEconomy, ông Trần Minh Tuấn, CEO Metric, khẳng định "luôn còn cơ hội cho doanh nghiệp Việt". Ông dẫn chứng thị trường Trung Quốc hiện nay, bên cạnh các sàn lớn như Alibaba, Taobao, vẫn tồn tại hàng trăm nền tảng nhỏ hơn, phục vụ các phân khúc ngách mà các ông lớn chưa tối ưu. Thương mại điện tử Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ vận động theo quỹ đạo tương tự.
Thực tế trong nước, sau những cú vấp của không ít doanh nghiệp đi trước, các sàn nội địa cũng đang dần lựa chọn hướng đi thận trọng và vừa sức hơn. Ông Cao Thế Anh, Chủ tịch VnShop (nền tảng thương mại điện tử trên ứng dụng ngân hàng do VNPAY phát triển), tại sự kiện công bố chiến lược và định vị mới ngày 15/4, khi trao đổi với VnEconomy, nói rằng: "nền tảng thương mại VnShop không đặt mình đối đầu trực diện với những gã khổng lồ, thị trường luôn tồn tại những ngách riêng".
"Nếu đi theo con đường cạnh tranh bằng cách đốt tiền, thì đây là cuộc chơi chúng tôi không thể tham gia. Quan trọng cùng xây dựng, cùng phát triển. Trụ cột để VnShop tăng trưởng bền vững là sự an tâm của khách hàng. Niềm tin rất quan trọng. Nhưng thực ra các sàn thương mại điện tử hiện chưa đề cao yếu tố này”, Chủ tịch VnShop nói thêm.
Theo ông Thế Anh, khác biệt lớn nhất của nền tảng với phần còn lại của thị trường là không chạy theo xu hướng hàng giá rẻ. Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) của VnShop hiện trên 650.000 đồng, nghĩa là top đầu thị trường, thế nhưng tỷ lệ hoàn trả không tới 1% và tỷ lệ thanh toán trước gần như tuyệt đối. “Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng và 100% sản phẩm xuất hoá đơn. Bài toán hàng giả, hàng nhái là nỗi đau của thị trường và chúng tôi muốn giải quyết điều đó”, vị này cho hay.
TÌM THỊ TRƯỜNG NGÁCH
Mặc dù chọn hướng đi khác biệt nhưng giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt, và những bài học nhãn tiền từ những người đi trước vẫn còn hiện hữu, lãnh đạo VnShop cũng thừa nhận thực tế không "màu hồng". Theo ông, nếu nền tảng thương mại điện tử VnShop không tích hợp trong hệ sinh thái của VNPAY và cả trong nhiều ngân hàng số, thì sẽ không thể cạnh tranh trong thời điểm hiện tại.
Nền tảng thương mại điện tử này thậm chí vừa được trao Kỷ lục Việt Nam vì hiện diện trên 19 ứng dụng ngân hàng cùng ứng dụng VNPAY, cũng nhờ đó, có thể tiếp cận tới hơn 62 triệu người dùng.
Trong bối cảnh thị trường còn nhiều dư địa phát triển, đứng từ góc độ của đơn vị nghiên cứu, CEO Metric cho hay để một nền tảng thương mại điện tử nội địa có thể phát triển tốt, cần đáp ứng được các yếu tố sau.
Thứ nhất, nền tảng phải xây dựng được niềm tin, sản phẩm cần đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu, chất lượng đảm bảo để khách hàng yên tâm mua sắm, và dĩ nhiên, giá cả mặc định là tiêu chí quan trọng để cạnh tranh.
Thứ hai, các sàn sẽ phải duy trì được lượng khách hàng truy cập thường xuyên. Cuối cùng, để giữ chân khách hàng, chất lượng dịch vụ phải được bảo đảm nhất quán, từ chính sách giao hàng, chăm sóc sau mua đến hỗ trợ bảo hành.
Đáng chú ý, ông Tuấn cho hay hiện thị trường vẫn còn nhiều dư địa cho các sàn phát triển. Ông lấy ví dụ những sản phẩm yêu cầu lắp đặt, bảo hành hay chăm sóc sau mua thường xuyên, là mảng mà các sàn thương mại điện tử hiện chưa đáp ứng hết nhu cầu người dùng, vì vậy vẫn còn dư địa cho những người chơi khác.
“Trong bối cảnh các sàn lớn đã phát triển tốt, các doanh nghiệp mới cần có điểm cạnh tranh đột phá. Nếu làm giống, nhưng chỉ dừng ở mức khá thì rất khó cạnh tranh”, ông Tuấn khẳng định.
Theo các dự báo, thương mại điện tử Việt Nam sẽ còn phát triển bùng nổ trong giai đoạn tới, với tăng trưởng tối thiểu khoảng 20% một năm, hướng tới quy mô trên 70 - 72 tỷ USD vào năm 2030.
Bốn "ông lớn" thương mại điện tử có doanh thu năm 2025 ước đạt 429,66 nghìn tỷ
18:03, 30/01/2026
Thị trường thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ
15:37, 20/01/2026
Nhiều sàn thương mại điện tử điều chỉnh tăng phí trước mùa mua sắm cao điểm
Trong quý 4/2025, về dịch vụ sản xuất và đóng gói chip, Intel Foundry có doanh thu lớn thứ hai toàn cầu, sau TSMC...
Hai trung tâm khoa học dạng II của Việt Nam được UNESCO gia hạn
Hai trung tâm khoa học của Việt Nam vượt qua đánh giá độc lập của UNESCO, được đề xuất gia hạn hoạt động đến năm 2034 - dấu mốc khẳng định năng lực và vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế…
Trung Quốc đang nhập khẩu công cụ chip từ những thị trường nào?
Nhập khẩu thiết bị sản xuất chip của Trung Quốc từ Hà Lan và Nhật Bản trong năm qua vẫn ghi nhận tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, hai thị trường đang gây chú ý là Malaysia và Singapore...
Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh vốn 500 tỷ đồng
Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh được thành lập với số vốn ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố đóng góp 40%, tương đương 200 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nhà đầu tư tư nhân và tổ chức tài chính uy tín uy tín…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: