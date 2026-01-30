Bốn "ông lớn" thương mại điện tử có doanh thu năm 2025 ước đạt 429,66 nghìn tỷ

Quý 4/2025, thương mại điện tử ghi nhận doanh thu 123,73 nghìn tỷ đồng, tăng 35,74% so với cùng kỳ và tăng 19,43% so với quý trước, trở thành giai đoạn đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng cả năm...

Năm 2025, doanh số thương mại điện tử trên bốn sàn lớn gồm: Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki ước đạt 429,66 nghìn tỷ đồng, tăng 34,75% so với năm 2024, theo số liệu mới nhất từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn.

Riêng quý 4/2025 ghi nhận doanh số 123,73 nghìn tỷ đồng, tăng 35,74% so với cùng kỳ và tăng 19,43% so với quý trước, trở thành giai đoạn đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng cả năm. Các tháng 10, 11 và 12 lần lượt đạt 39,73 nghìn tỷ đồng, 40,33 nghìn tỷ đồng và 43,67 nghìn tỷ đồng, phản ánh xu hướng mua sắm trực tuyến đạt đỉnh vào cuối năm.

Tổng sản lượng hàng hóa tiêu thụ năm 2025 đạt gần 3,94 tỷ sản phẩm, tăng 15,23%, trong khi số lượng shop có phát sinh doanh thu giảm còn 601,8 nghìn shop, tương đương mức giảm 7,43%.

Riêng trong quý 4/2025, có hơn 20.700 shop không phát sinh doanh thu dù từng ghi nhận kết quả bán hàng trong 9 tháng đầu năm, cho thấy áp lực sàng lọc ngày càng rõ nét.

Shopee tiếp tục giữ vị thế thống lĩnh với 56,04% thị phần doanh số năm 2025, dù tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. TikTok Shop nổi lên mạnh mẽ, mở rộng thị phần lên 41,31%. Trong khi đó, Lazada tiếp tục giữ thị phần ổn định.

Xu hướng “Shop Mall hóa” ngày càng rõ rệt. Dù chỉ chiếm 2,12% tổng số shop trên Shopee và TikTok Shop, nhóm cửa hàng chính hãng đóng góp tới 32,6% tổng doanh số. Đáng chú ý, TikTok Shop ghi nhận số lượng Shop Mall chỉ tăng 1,14% nhưng doanh số tăng tới 99,14%, trong khi Shopee duy trì mức tăng cân bằng hơn với số lượng Shop Mall tăng 11,81% và doanh số tăng 63,54%.

Các ngành hàng Làm đẹp (74,4 nghìn tỷ đồng), Nhà cửa – Đời sống (56,6 nghìn tỷ đồng) và Thời trang nữ (54,5 nghìn tỷ đồng) tiếp tục dẫn đầu về quy mô doanh số. Trong khi đó, các nhóm Sức khỏe (+46,89%), Thời trang trẻ em (+80,46%) và Văn phòng phẩm (+54,76%) ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội, trở thành điểm sáng trong cơ cấu ngành hàng.

Về phân khúc giá, nhóm sản phẩm có giá dưới 100.000 đồng và 100.000–200.000 đồng tiếp tục chiếm ưu thế, lần lượt đạt 22,6% và 25,3% thị phần doanh số. Tuy nhiên, phân khúc giá thấp có xu hướng thu hẹp, phản ánh sự dịch chuyển của người tiêu dùng sang các sản phẩm có giá trị và chất lượng cao hơn.

Apple dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu với doanh số 9.132 tỷ đồng, tăng 68,24%, theo sau là Samsung và Xiaomi. Đáng chú ý, nhiều thương hiệu làm đẹp và nhà cửa – đời sống ghi nhận mức tăng trưởng trên 100%, cho thấy sự ưu tiên ngày càng rõ của người tiêu dùng đối với công nghệ, chăm sóc cá nhân và cải thiện không gian sống.

Về địa lý, doanh số nội địa trên Shopee đạt 224,2 nghìn tỷ đồng, trong đó TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đóng góp hơn 80%. Các tỉnh công nghiệp lân cận như Bình Dương, Long An và Hưng Yên nổi lên với mức tăng trưởng cao, phản ánh xu hướng dịch chuyển kho vận và mở rộng mạng lưới phân phối.

Các từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất tiếp tục xoay quanh thời trang và phụ kiện, với “ốp lưng iPhone”,... dẫn đầu hơn 39 triệu lượt tìm kiếm, theo sau là các sản phẩm thời trang nữ và phụ kiện cá nhân, cho thấy nhu cầu tiêu dùng đa dạng nhưng vẫn tập trung mạnh vào nhóm hàng phổ thông và dễ tiếp cận.

Năm 2025 ghi dấu một làn sóng điều chỉnh chính sách phí và chương trình hỗ trợ trên các sàn thương mại điện tử lớn, phản ánh rõ xu hướng tối ưu vận hành và tái định vị chiến lược tăng trưởng.

Shopee cập nhật chính sách từ tháng 9/2025 với việc tăng phí cố định, điều chỉnh tổng phí cơ bản áp dụng cho người bán Shopee Mall và chấm dứt Gói Freeship Xtra Plus từ ngày 8/9/2025. Song song với đó, nền tảng này chuyển trọng tâm sang nội dung, khi từ 15/9/2025 triển khai ưu đãi mới cho Gói Voucher Xtra, cho phép giảm giá livestream và video lên tới 25% mỗi tuần.

TikTok Shop áp dụng chính sách phí vận chuyển mới từ tháng 9/2025, thu phí chiều đi tối đa 40.000 đồng/đơn đối với các đơn giao không thành công hoặc bị hoàn trả. Động thái này nhằm tăng tính minh bạch chi phí và thúc đẩy người bán chuyên nghiệp hóa quy trình xử lý đơn hàng.

Trong khi đó, Lazada đã điều chỉnh tăng phí cố định từ tháng 4/2025 và ngừng Freeship MAX, nhưng bù đắp bằng các chính sách hỗ trợ nhà bán mới như miễn phí 30 ngày đầu hoạt động và triển khai cơ chế khấu trừ, nộp thuế thay từ ngày 1/7/2025.

Tổng thể, các điều chỉnh này cho thấy các sàn đang dần rời bỏ chiến lược “đốt tiền”, hướng người bán tới những kênh có hiệu quả chuyển đổi cao hơn như livestream và nội dung sáng tạo.

Trong quý 1/2026, doanh số thương mại điện tử được nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn dự báo đạt khoảng 134,6 nghìn tỷ đồng, với sản lượng tiêu thụ ước đạt 1,036 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 32,74% và 9% so với cùng kỳ năm 2025.