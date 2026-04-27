Thương mại điện tử hạ nhiệt trong quý 2, doanh thu có thể giảm gần 5%

Metric.vn dự báo trong quý 2/2026, doanh số của bốn sàn thương mại điện tử hàng đầu (Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop) ước đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,28% (tương đương giảm 6,4 tỷ đồng) so với quý 1/2026...

Trong quý 1/2026, tổng doanh số của bốn sàn bán lẻ trực tuyến gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop đạt 148,6 nghìn tỷ đồng, tăng 46,60% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng đạt 1.138,6 triệu sản phẩm, tăng 19,76%. Bên cạnh đó, số lượng shop phát sinh đơn hàng đạt 490,9 nghìn, tăng 3,91%.

Dù vậy, theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong bối cảnh các chính sách về thuế, phí sàn, yêu cầu định danh, kê khai và tiêu chuẩn vận hành ngày càng chặt chẽ, việc gia tăng số lượng shop không đồng nghĩa với cạnh tranh trở nên dễ dàng hơn.

Làm đẹp và thời trang là hai lĩnh vực có doanh số cao nhất.

Về ngành hàng, ba lĩnh vực có doanh số lớn nhất gồm làm đẹp (24.427,30 tỷ đồng), thời trang nữ (20.953,71 tỷ đồng) và nhà cửa – đời sống (18.246,02 tỷ đồng). Xét về tăng trưởng, thời trang nam dẫn đầu với mức tăng 151,08% về doanh số và 98,91% về sản lượng, tiếp theo là phụ kiện thời trang (tăng 92,88% doanh số và 11,39% sản lượng) và thời trang nữ (tăng 74,75% doanh số và 43,88% sản lượng).

Trong khi đó, ngành sức khỏe giảm 2,86% doanh số và 7,02% sản lượng, có thể liên quan đến việc siết chặt quản lý chất lượng, quảng cáo và nguồn gốc sản phẩm. Diễn biến này cho thấy các ngành hàng tiêu dùng phổ biến tiếp tục tăng trưởng, trong khi những nhóm sản phẩm nhạy cảm về niềm tin và tuân thủ đang chịu áp lực sàng lọc cao hơn.

Về phân khúc giá, nhóm sản phẩm có giá 100.000–200.000 đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24,8% thị phần doanh số, tiếp theo là phân khúc dưới 100.000 đồng (21,2%) và 200.000–350.000 đồng (17,5%).

So với cùng kỳ năm trước, các phân khúc trung và cận cao cấp có xu hướng mở rộng thị phần, nhóm sản phẩm 200.000–350.000 đồng tăng từ 16,6% lên 17,5%; 350.000–500.000 đồng từ 8,6% lên 9,4%, 500.000–750.000 đồng từ 6,5% lên 7,1%.

Ngược lại, phân khúc trên 1 triệu đồng giảm từ 17,2% xuống 15,8%, còn nhóm 100.000–200.000 đồng giảm nhẹ từ 25,9% xuống 24,8%.

Về thương hiệu, nhóm công nghệ tiếp tục chiếm ưu thế khi Apple dẫn đầu với doanh số 2.203 tỷ đồng, tăng 24,27% so với quý 1/2025. Samsung đạt doanh số 1.287 tỷ đồng, tăng 141,30%, và Xiaomi đạt 667 tỷ đồng, tăng 72,23%. Trong các ngành khác, Top Gia (Nhà cửa – Đời sống) đạt 590 tỷ đồng, tăng 112,81%.

Ở ngành làm đẹp, nhiều thương hiệu ghi nhận tăng trưởng cao như Cocoon đạt 514 tỷ đồng (tăng 115,46%), Colorkey đạt 459 tỷ đồng (tăng 83,50%) và L’Oréal Paris đạt 431 tỷ đồng (tăng 43,25%). Đáng chú ý, Hapas là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong top 10 với mức tăng 198,65%, đạt doanh số 400 tỷ đồng.

Dự báo trong quý 2/2026, doanh số thị trường của bốn sàn thương mại điện tử ước đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,28% so với quý 1/2026. Ngược lại, sản lượng dự kiến đạt khoảng 1.153 triệu sản phẩm, tăng 1,27% so với quý trước.

Metric nhận định trong báo cáo: diễn biến này cho thấy quy mô tiêu thụ hàng hóa duy trì tăng nhẹ về lượng, nhưng giá trị doanh số trong quý được dự báo thấp hơn so với quý 1/2026.

Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu từ thương mại điện tử và kinh tế số trong quý 1/2026 đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Đây là một chỉ báo quan trọng cho thấy quy mô giao dịch số tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực online đang được cải thiện rõ rệt.

Đối với nhà bán và doanh nghiệp vận hành trên sàn, xu hướng này đồng nghĩa với việc các yêu cầu về định danh, kê khai, đối soát và tuân thủ thuế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong các quý tiếp theo.