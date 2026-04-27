Thứ Hai, 27/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thương mại điện tử hạ nhiệt trong quý 2, doanh thu có thể giảm gần 5%

Hạ Chi

27/04/2026, 09:22

Metric.vn dự báo trong quý 2/2026, doanh số của bốn sàn thương mại điện tử hàng đầu (Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop) ước đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,28% (tương đương giảm 6,4 tỷ đồng) so với quý 1/2026...

Doanh số thị trường 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu qua các quý năm 2024, 2025, 2026 và dự báo quý 2/2026 (đơn vị nghìn tỷ đồng) - Ảnh: Metric.vn.

Trong quý 1/2026, tổng doanh số của bốn sàn bán lẻ trực tuyến gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop đạt 148,6 nghìn tỷ đồng, tăng 46,60% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng đạt 1.138,6 triệu sản phẩm, tăng 19,76%. Bên cạnh đó, số lượng shop phát sinh đơn hàng đạt 490,9 nghìn, tăng 3,91%.

Dù vậy, theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong bối cảnh các chính sách về thuế, phí sàn, yêu cầu định danh, kê khai và tiêu chuẩn vận hành ngày càng chặt chẽ, việc gia tăng số lượng shop không đồng nghĩa với cạnh tranh trở nên dễ dàng hơn.

Làm đẹp và thời trang là hai lĩnh vực có doanh số cao nhất. 

Về ngành hàng, ba lĩnh vực có doanh số lớn nhất gồm làm đẹp (24.427,30 tỷ đồng), thời trang nữ (20.953,71 tỷ đồng) và nhà cửa – đời sống (18.246,02 tỷ đồng). Xét về tăng trưởng, thời trang nam dẫn đầu với mức tăng 151,08% về doanh số và 98,91% về sản lượng, tiếp theo là phụ kiện thời trang (tăng 92,88% doanh số và 11,39% sản lượng) và thời trang nữ (tăng 74,75% doanh số và 43,88% sản lượng). 

Trong khi đó, ngành sức khỏe giảm 2,86% doanh số và 7,02% sản lượng, có thể liên quan đến việc siết chặt quản lý chất lượng, quảng cáo và nguồn gốc sản phẩm. Diễn biến này cho thấy các ngành hàng tiêu dùng phổ biến tiếp tục tăng trưởng, trong khi những nhóm sản phẩm nhạy cảm về niềm tin và tuân thủ đang chịu áp lực sàng lọc cao hơn.

Về phân khúc giá, nhóm sản phẩm có giá 100.000–200.000 đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24,8% thị phần doanh số, tiếp theo là phân khúc dưới 100.000 đồng (21,2%) và 200.000–350.000 đồng (17,5%).

So với cùng kỳ năm trước, các phân khúc trung và cận cao cấp có xu hướng mở rộng thị phần, nhóm sản phẩm 200.000–350.000 đồng tăng từ 16,6% lên 17,5%; 350.000–500.000 đồng từ 8,6% lên 9,4%, 500.000–750.000 đồng từ 6,5% lên 7,1%.

Ngược lại, phân khúc trên 1 triệu đồng giảm từ 17,2% xuống 15,8%, còn nhóm 100.000–200.000 đồng giảm nhẹ từ 25,9% xuống 24,8%.

VnEconomy

Về  thương hiệu, nhóm công nghệ tiếp tục chiếm ưu thế khi Apple dẫn đầu với doanh số 2.203 tỷ đồng, tăng 24,27% so với quý 1/2025. Samsung đạt doanh số 1.287 tỷ đồng, tăng 141,30%, và Xiaomi đạt 667 tỷ đồng, tăng 72,23%. Trong các ngành khác, Top Gia (Nhà cửa – Đời sống) đạt 590 tỷ đồng, tăng 112,81%.

Ở ngành làm đẹp, nhiều thương hiệu ghi nhận tăng trưởng cao như Cocoon đạt 514 tỷ đồng (tăng 115,46%), Colorkey đạt 459 tỷ đồng (tăng 83,50%) và L’Oréal Paris đạt 431 tỷ đồng (tăng 43,25%). Đáng chú ý, Hapas là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong top 10 với mức tăng 198,65%, đạt doanh số 400 tỷ đồng.

Dự báo trong quý 2/2026, doanh số thị trường của bốn sàn thương mại điện tử ước đạt 142,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,28% so với quý 1/2026. Ngược lại, sản lượng dự kiến đạt khoảng 1.153 triệu sản phẩm, tăng 1,27% so với quý trước.

Metric nhận định trong báo cáo: diễn biến này cho thấy quy mô tiêu thụ hàng hóa duy trì tăng nhẹ về lượng, nhưng giá trị doanh số trong quý được dự báo thấp hơn so với quý 1/2026.

Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu từ thương mại điện tử và kinh tế số trong quý 1/2026 đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Đây là một chỉ báo quan trọng cho thấy quy mô giao dịch số tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực online đang được cải thiện rõ rệt.

Đối với nhà bán và doanh nghiệp vận hành trên sàn, xu hướng này đồng nghĩa với việc các yêu cầu về định danh, kê khai, đối soát và tuân thủ thuế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong các quý tiếp theo.

Đọc thêm

Các đơn vị vận hành lưới điện Trung Quốc dự kiến sẽ mua hàng nghìn robot ngay trong năm 2026 để phục vụ kiểm tra, giám sát và bảo trì các công trình trọng yếu…

Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển của Thủ đô...

Trong định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030, công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm…

Nền tảng thiết kế Canva chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái Canva AI 2.0 và công bố chuẩn bị cho ra mắt 500 font chữ tiếng Việt hoá cho người dùng...

Các cơ quan quản lý Trung Quốc đang lên kế hoạch siết chặt việc các công ty công nghệ trong nước tiếp nhận vốn đầu tư từ Mỹ nếu chưa có sự chấp thuận của chính phủ...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy