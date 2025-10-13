Ra mắt 35 căn shop khối đế dự án The Gió Riverside

Các sản phẩm căn hộ thương mại tại khối đế dự án The Gió Riverside được nhà đầu tư quan tâm, phù hợp kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền hoặc đầu tư tích lũy trong trung - dài hạn…

Theo chủ đầu tư, loại hình shop khối đế là hạng mục đầu tư “hot” trên thị trường nhờ thanh khoản tốt, tỉ suất cho thuê cao cùng số lượng giới hạn, chỉ chiếm 1-1,5% tổng sản phẩm dự án.

THIẾT KẾ KINH HOẠT, ĐA DẠNG TIỆN ÍCH

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm shop khối đế The Gió Riverside là thiết kế linh hoạt gồm 1 trệt 1 lầu, 2 lối ra vào riêng biệt, diện tích trung bình từ 100-150m2. Thiết kế không chỉ tối ưu công năng mà còn gia tăng hiệu quả khai thác kinh doanh và tiềm năng đầu tư.

Tầng trệt sở hữu mặt tiền rộng rãi, dễ dàng tiếp cận luồng khách hàng nội khu và khu vực lân cận. Đây là không gian phù hợp cho các loại hình kinh doanh như F&B, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc… đóng vai trò là mặt bằng kinh doanh chính, tạo nguồn thu ổn định và gia tăng giá trị nhận diện thương hiệu.

Trong khi đó, khu vực tầng trên có thiết kế linh hoạt để mở rộng công năng. Chủ sở hữu có thể sử dụng làm văn phòng điều hành, kho hàng hoặc mở rộng dịch vụ như spa, nails, studio, quán cà phê… Việc tận dụng tầng trên không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn cho phép doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh mà không cần thuê thêm mặt bằng bên ngoài.

Mặt khác, cấu trúc này cũng giúp mỗi căn shop khối đế trở thành một hệ sinh thái thương mại thu nhỏ, có thể khai thác nhiều nguồn thu cùng lúc: vừa kinh doanh trực tiếp, vừa cho thuê linh hoạt. Chủ sở hữu có thể vận hành tầng trệt và cho thuê tầng lầu, hoặc ngược lại, tạo dòng tiền kép và tối đa hiệu suất đầu tư trên cùng diện tích.

PHỤC VỤ TRỰC TIẾP HƠN 12.000 KHÁCH HÀNG

Đại diện An Gia cho biết, với lợi thế mặt tiền sầm uất, các sản phẩm khối đế The Gió Riverside ước tính phục vụ trực tiếp khoảng 10.000 cư dân sinh sống nội khu. Đồng thời, có thể tiếp cận thêm khoảng 2.000 khách hàng, phụ huynh học sinh từ các trường mầm non Blue Sky, trường liên cấp Tiểu học - Trung học Pathway School tại dự án và cư dân khu vực lân cận.

Vị trí mặt tiền giúp shop khối đế tiếp cận lượng khách hàng “khủng”.

Khi đi vào hoạt động, The Gió Riverside sẽ tập trung đầy đủ các loại hình thương mại - dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực đến thư giãn, giải trí, chăm sóc sức khỏe... với sự tham gia của các tên tuổi lớn trong lĩnh vực F&B, hệ thống bán lẻ và cửa hàng tiện lợi.

Trong đó, Kingfoodmart là thương hiệu đầu tiên có mặt và khai thác kinh doanh dài hạn tại khối đế thương mại The Gió Riverside. Đây là chuỗi siêu thị thực phẩm trung cao cấp với hơn 100 siêu thị tại TP.HCM.

Đại diện An Gia nhận định, việc thu hút các thương hiệu lớn, uy tín ngay từ giai đoạn đầu phát triển dự án là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng vận hành và khai thác thương mại rõ ràng.

“Khi cộng đồng cư dân đã hình thành và các cửa hàng đi vào khai thác thực tế, giá trị cho thuê, khả năng sang nhượng và thanh khoản của dòng sản phẩm shop khối đế sẽ được kích hoạt mạnh mẽ. Điều này vừa góp phần gia tăng giá trị đầu tư dài hạn, vừa củng cố vị thế của The Gió Riverside như một điểm đến thương mại - dịch vụ sôi động mới tại khu Đông TP.HCM”, đại diện An Gia nói.

Thực tế, dòng sản phẩm shop khối đế tại các dự án của An Gia như Westgate hay Skyline đều ghi nhận hiệu suất cho thuê và khai thác kinh doanh tốt. Đặc biệt, sự hiện diện của nhiều thương hiệu lớn như GS25, 7-Eleven, Pharmacity, Kingfoodmart… không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu hằng ngày, mà còn nâng cao chất lượng sống của cư dân và gia tăng giá trị thương mại cho dự án.

GIÁ BẰNG 10-30% THỊ TRƯỜNG, THANH TOÁN 21%

Theo An Gia, số lượng giới hạn là yếu tố khiến giá bán shop khối đế liên tục xác lập mặt bằng mới qua các năm, trong khi lực cầu đầu tư và khai thác thực tế duy trì ổn định.

Đáng chú ý, trong khi các sản phẩm đã “chạm” ngưỡng giá khoảng 22 tỷ đồng tại Vinhomes Grand Park (quận 9 cũ), 40 tỷ đồng tại The Sun Avenue (quận 2 cũ) và lên tới 70 tỷ đồng tại Metropole Thủ Thiêm, dòng shop khối đế tại The Gió Riverside gây chú ý với mức giá chỉ khoảng 7 tỷ đồng/căn, diện tích khoảng 100m2.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside quy mô 3.000 căn hộ.

Sự chênh lệch này thể hiện ưu thế về vốn, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận bất động sản thương mại ngay trong khu phức hợp cao cấp, quy mô 3.000 căn hộ. Nếu so sánh tương quan, giá shop khối đế The Gió Riverside chỉ bằng khoảng 30% so với khu vực quận 9 và khoảng 10-20% so với khu vực quận 2. Đây là ngưỡng đầu tư phù hợp với nhiều nhà đầu tư cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, đồng thời tạo điều kiện để phân bổ dòng vốn linh hoạt và giảm áp lực đòn bẩy tài chính.

Để sở hữu shop khối đế The Gió Riverside, người mua chỉ cần thanh toán 21% giá trị sản phẩm theo tiến độ, tương đương gần 1,5 tỷ đồng. Còn lại, ngân hàng hỗ trợ vay, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (kéo dài đến 12 tháng sau khi bàn giao).

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng ưu đãi chiết khấu lên đến 18,5%. Đây là mức chiết khấu hiếm có, tạo thêm “lớp” lợi nhuận ngay tại thời điểm giao dịch.

Theo giới đầu tư, trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu sở hữu và thuê mặt bằng có chiều hướng tăng nên các shop khối đế tại chung cư cao tầng đang được “săn đón” bởi tính khan hiếm, thanh khoản cao.

“Với chính sách thanh toán linh hoạt cùng mức giá khoảng 68 triệu đồng/m2, shop khối đế The Gió Riverside nổi bật trong bối cảnh thị trường shophouse trung tâm đang “chạm đỉnh”. Sản phẩm phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền thực, tối ưu khả năng khai thác và tiềm năng tăng giá trong trung - dài hạn”, đại diện An Gia nói.

* Thông tin chi tiết: https://www.thegio.vn/