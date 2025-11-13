ROX Living Hồng Lĩnh: Bước ngoặt từ tái khởi động thương hiệu đến tái sinh giá trị đầu tư

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Tuấn Sơn
13/11/2025, 10:03
Để sẵn sàng cho mùa giao dịch bất động sản sôi động nhất trong năm, các đại lý đều đang gấp rút tìm kiếm các dự án uy tín, chất lượng để bổ sung vào giỏ hàng. Trong số đó, HC Land cũng đã nhanh chóng bắt tay hợp tác cùng ROX Living - một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu để phân phối dự án ROX Living Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Chiều 11/11, Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid và Công ty Cổ phần Địa ốc HC Land đã ký kết hợp tác phân phối dự án ROX Living Hồng Lĩnh (tên cũ là TNR Stars Hồng Lĩnh). Sự kiện đánh dấu giai đoạn phát triển mới của dự án với kỳ vọng tạo sức bật cho thị trường bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ.
Tham dự lễ ký kết có đại diện ROX Living – đơn vị phát triển dự án, Công ty Cổ phần Địa ốc HC Land vàcác đối tác như Haka Hub, T2 Land cùng gần 100 chuyên viên kinh doanh, khách mời và Đối tác chiến lược.
Ngay sau chương trinh ký kết, ROX Living đã có buổi đào tạo chuyên sâu cho các đại lý chiến lược nhằm cập nhật thông tin sản phẩm, chính sách bán hàng và xu hướng thị trường cuối năm 2025.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Duy Khánh - Giám đốc Kinh doanh ROX Living cho biết: “Việc lựa chọn HC Land là đối tác chiến lược không chỉ dựa trên năng lực triển khai mạnh mẽ và mạng lưới khách hàng rộng khắp, mà còn là sự đồng hành về chiến lược phát triển lâu dài. Chúng tôi kỳ vọng ROX Living Hồng Lĩnh với đầy đủ yếu tố về pháp lý, hạ tầng và tiềm năng tăng giá bền vững sẽ trở thành điểm đến đầu tư mới của khu vực Hà Tĩnh”.
HC Land được biết đến là đơn vị phân phối chuyên nghiệp, từng triển khai thành công nhiều dự án tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ. Với kinh nghiệm vận hành, hệ thống bán hàng quy củ và chiến lược marketing bài bản, HC Land được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức hút và tính thanh khoản cho ROX Living Hồng Lĩnh trong giai đoạn mới.
Sự kiện hợp tác giữa ROX Living và HC Land không chỉ mở ra giai đoạn kinh doanh mới, mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một dự án biểu tượng tại Hà Tĩnh – nay được nâng tầm với nhận diện mới. Với nền tảng pháp lý vững chắc, sản phẩm hoàn thiện và chiến lược phát triển rõ ràng, ROX Living Hồng Lĩnh đang từng bước khẳng định vị thế.
Với vị trí chiến lược và khả năng khai thác linh hoạt, dòng sản phẩm shophouse ROX Living Hồng Lĩnh được đánh giá cao về nhờ mô hình “3 trong 1” – an cư, kinh doanh và cho thuê sinh lời.
Dự án tọa lạc trên trục đường Nguyễn Đổng Chi, tuyến phố thương mại sầm uất nhất Hồng Lĩnh. Nơi đây liền kề KCN Bắc Hồng Lĩnh hơn 300ha và cụm công nghiệp Nam Hồng nên rất thuận tiện cho việc đón hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân đang dịch chuyển về khu vực này.
Trên diện tích hơn 7,8ha, dự án gồm 221 sản phẩm shophouse, liền kề và biệt thự đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao sổ đỏ. ROX Living Hồng Lĩnh hướng đến hình mẫu khu đô thị hiện đại đầu tiên tại trung tâm Hà Tĩnh. Nhà phát triển ROX Living đã quy hoạch đồng bộ dự án với hệ thống tiện ích gồm công viên cảnh quan, trung tâm thương mại, trường mầm non và nhiều tiện ích nội khu hiện đại khác.
Theo đại diện đơn vị phân phối HC Land, mức giá từ 6,1 tỷ đồng cho một căn shophouse 3,5 tầng cùng pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng đồng bộ được xem là “khoảng giá vàng” cho nhà đầu tư trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm.
Ngay sau lễ ký kết, dự án chính thức mở bán giai đoạn đầu với nhiều ưu đãi hấp dẫn như: hỗ trợ vay 65% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 24 tháng, chiết khấu đặc biệt lên tới 9%. Với chính sách linh hoạt cùng nguồn cung giới hạn, ROX Living Hồng Lĩnh được kỳ vọng nhanh chóng thu hút dòng vốn của giới đầu tư và khách hàng an cư thực.
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định hình sâu sắc, với hạ tầng và quy hoạch đô thị trở thành trục dẫn dắt chính cho dòng vốn đầu tư. Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) nhận định xu hướng này sẽ quyết định cách doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thị trường trong thời gian tới, đồng thời là cơ sở để Phát Đạt xây dựng chiến lược kinh doanh mới.
Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tăng nhanh và biến đổi khí hậu trở thành thách thức toàn cầu, khái niệm “công trình xanh” đã và đang trở thành tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị tại Việt Nam. Xu hướng này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đồng thời mang lại lợi ích kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Hải Phòng đề ra mục tiêu hoàn thành 25 công viên trong giai đoạn 2023 - 2025 nhưng đến nay, nhiều công viên vẫn chờ giải phóng mặt bằng…
Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025 sẽ diễn ra ngày 23/12/2025 tại Hà Nội, với quy mô hơn 600 đại biểu tham dự, nhằm chia sẻ tầm nhìn, kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong xây dựng, phát triển thành phố thông minh…
Bộ Xây dựng đang huy động tối đa nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án quan trọng trước ngày 19/12/2025. Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: