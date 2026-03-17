SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm người quản trị công ty và công bố thông tin
Trần Bình
17/03/2026, 16:29
Việc bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Người quản trị công ty và Công bố thông tin cho thấy sự ghi nhận của SACOMBANK đối với một nhân sự quản lý có cả chiều sâu chuyên môn, kinh nghiệm điều hành, khả năng tham mưu quản trị và tư duy tổ chức triển khai…
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) vừa công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, kiêm nhiệm vai trò là Người quản trị công ty và Công bố thông tin. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở ghi nhận năng lực quản trị và tuân thủ, khả năng kết nối, điều phối công việc và hiện thực hóa mục tiêu của bà Kiều Anh.
Việc giao thêm trọng trách cho bà Nguyễn Thị Kiều Anh diễn ra vào thời điểm SACOMBANK chính thức vận hành mô hình tổ chức mới từ ngày 16/03/2026. Trong bối cảnh bộ máy được tái cấu trúc theo hướng giảm tầng nấc trung gian, tăng tốc độ phối hợp và đề cao trách nhiệm thực thi, vai trò Người quản trị công ty và Công bố thông tin càng trở nên quan trọng. Đây là bước kiện toàn cần thiết để củng cố đầu mối tham mưu và điều phối các vấn đề liên quan đến quản trị, hỗ trợ Hội đồng quản trị, đồng thời bảo đảm hoạt động công bố thông tin được kịp thời, chuẩn xác và tuân thủ quy định pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập và được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SACOMBANK, bà có 18 năm công tác tại VPBank, trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên tín dụng, trưởng phòng tín dụng, giám đốc chi nhánh đến giám đốc khu vực.
Giai đoạn 2023-2025, bà Kiều Anh tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại LPBank như Giám đốc chi nhánh, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Phó Tổng Giám đốc. Bà cũng từng tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Chứng khoán LPBank, Công ty Quản lý Quỹ LPB.
Việc bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Người quản trị công ty và Công bố thông tin cho thấy sự ghi nhận của SACOMBANK đối với một nhân sự quản lý có cả chiều sâu chuyên môn, kinh nghiệm điều hành, khả năng tham mưu quản trị và tư duy tổ chức triển khai. Điều này thể hiện sự nhất quán trong chiến lược đầu tư đào tạo, phát triển nhân sự từ nguồn nội bộ và định hướng xây dựng bộ máy tinh gọn đi cùng năng lực vững vàng, cơ chế phối hợp đồng bộ và chất lượng thực thi cao của Ngân hàng.
Hiện SACOMBANK đã tinh gọn bộ máy từ 12 xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự front - back điều chỉnh về tỷ lệ tối ưu 80% - 20%, chuyển mô hình theo ngành dọc với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.
Ngân hàng đang tập trung xử lý các tồn đọng còn lại, giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện biên lợi nhuận (NIM), đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng theo lộ trình. SACOMBANK cũng đã thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới, đánh dấu một giai đoạn phát triển năng động, chuyên nghiệp, gần gũi và thân thiện hơn.
Đề xuất mở “room tín dụng”, ngân hàng được cấp tối đa 38% vốn tự có với 1 khách hàng
Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép cấp tín dụng vượt giới hạn với trần lên tới 38% vốn tự có cho một khách hàng và 52% cho khách hàng và người liên quan, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các dự án lớn, đặc biệt tại Hà Nội…
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng bám sát trần của Ngân hàng Nhà nước
Ngày 17/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng đi ngang, chạm trần của nhà điều hành, trong khi đó, tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh so với phiên liền trước, lên 27.340 đồng ở chiều mua và 27.390 đồng ở chiều bán...
Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025
Trong 5 năm qua, so với các kênh vốn khác, tín dụng vẫn là kênh chủ đạo trong nền kinh tế, mức độ thâm dụng đạt tới 123%/GDP, vượt quá ngưỡng cảnh báo của WB. Mặt khác, cơ cấu kỳ hạn tiền gửi ngắn hạn – trung dài hạn diễn biến ngược chiều với cơ cấu kỳ hạn tiền vay ngắn hạn – trung dài hạn; từ đó dẫn đến nguy cơ rủi ro thanh khoản kỳ hạn đối với hệ thống ngân hàng như từng xảy ở giai đoạn 2011 – 2013. So sánh 7 kênh dẫn vốn trong nền kinh tế thì ở kênh tín dụng ngân hàng, tốc độ tăng trưởng của cho vay trung dài hạn có biểu hiện bất bình thường, cụ thể: năm 2022 đang là 17,9% thì 2023 hạ thấp xuống 3,4%; từ mức thấp của 2023 tăng vọt lên 17% trong năm 2024 và đạt mức gần gấp đôi (31,8%) trong năm 2025. Những biểu đồ dưới đây cho thấy nền kinh tế bị “nghiện tín dụng”. Kéo theo đó là bất ổn về cơ cấu kỳ hạn hai chiều, quy mô tăng giảm thất thường gắn với chu kỳ lên, xuống của các thị trường tài sản hàm chứa nhiều rủi ro.
Giá vàng miếng SJC “giằng co”
Trong phiên sáng 17/3, giá vàng miếng SJC liên tục điều chỉnh lên xuống với biên độ lớn. Dù có thời điểm phục hồi, mặt bằng giá vàng miếng SJC vẫn nghiêng về xu hướng giảm, trong khi thị trường vàng nhẫn xuất hiện sự phân hóa rõ rệt…
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường
Nghị quyết số 79-NQ/TW yêu cầu 4 ngân hàng thương mại nhà nước phải giữ vai trò dẫn dắt và điều tiết thị trường. Đồng thời, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được kỳ vọng sẽ xử lý hiệu quả “cục máu đông” nợ xấu, qua đó giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), về vấn đề nêu trên.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: