Bắc Ninh: Khởi tố 12 bị can giả danh bác sĩ, chuyên gia để lừa dối khách hàng
Như Nguyệt
11/06/2026, 17:29
Quá trình thăm khám, các đối tượng này cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng rồi đưa ra các gói dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng đăng ký với giá hàng chục triệu đồng...
Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh
cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và tạm giam các bị can về
tội Lừa dối khách hàng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị
nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng lợi dụng nhu cầu chăm
sóc sức khỏe, sắc đẹp cũng như chữa trị một số bệnh liên quan đến phụ khoa nên
đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng.
Các đối tượng tư vấn và điều hướng khách đến các cơ sở “Trung
tâm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp” để trị liệu.
Để thu hút khách hàng, các đối tượng quảng cáo về dịch vụ hiệu
quả cao nhưng chi phí giá rẻ, chỉ từ 199.000 đồng, 299.000 đồng, 599.000 đồng
và cam kết điều trị khỏi dứt điểm, bảo hành lâu năm, thậm chí bảo hành trọn đời
không tái phát, hoàn tiền gấp đôi nếu không hiệu quả…
Đồng thời, các đối tượng tư vấn, quảng cáo có các bác sĩ,
chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội về thăm khám
và có các máy, thiết bị công nghệ cao hiệu quả nhanh ngay lần đầu sử dụng…
Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh giao Phòng An
ninh chính nội bộ chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh.
Đến ngày 11/5/2026, Ban
chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp đối với 2 cơ sở: Korea Beauty Center
68 (địa chỉ ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Đông Á Beauty Center (địa chỉ
ở phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên).
Ban chuyên án cũng phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kiểm
tra hành chính đối với cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network, địa chỉ ở phường
Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn
60 loại thuốc, mỹ phẩm, bơm kim tiêm, mỏ vịt phụ khoa, chỉ phẫu phuật, lưỡi dao
mổ, gel siêu âm, các sản phẩm vật tư y tế và nhiều sản phẩm không có tem nhãn
phụ, không có thông tin nhà sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ;
Cùng hơn 50 máy móc các loại (Máy OPT light doctor, Picoway,
Space oxygen, Máy Hironic Doblo-V...) đều không có tem nhãn phụ, không rõ nguồn
gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ mua bán để phục vụ hành vi lừa đảo, lừa
dối khách hàng.
Ngày 18/5, Ban Chuyên án tiếp tục khám xét cơ sở Đông Á
Beauty Center có địa chỉ ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
Tính đến nay, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc
Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội “Lừa dối
khách hàng”.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1991, ở Hà Nội)
khai nhận bản thân đã góp vốn thành lập và điều hành, quản lý 4 cơ sở spa trên
để hoạt động khám, chữa bệnh không đúng với ngành nghề kinh doanh; quảng cáo
khám chữa bệnh không đúng sự thật; xây dựng kịch bản lừa đảo, giả làm bác sĩ để
chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều khách hàng.
Thủ đoạn của các đối tượng này là đánh vào tâm lý khách
hàng. Theo đó các đối tượng đã chuẩn bị các kịch bản từ trước như cho nhân viên
lễ tân đón tiếp lấy thông tin tư vấn cho khách; bố trí người đóng giả khách
hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở để tiếp cận khách hàng mới rồi quảng
cáo thêm rằng dịch vụ tại cơ sở này rất tốt, hiệu quả nhanh.
Đồng thời, để khách hàng mới tin tưởng và sử dụng dịch vụ,
nhân viên cơ sở còn quảng cáo là có các bác sỹ, chuyên gia thẩm mỹ có kinh nghiệm
sẽ trực tiếp thăm khám điều trị...
Tiếp đó, quá trình thăm khám, các đối tượng
này còn cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm
lý lo sợ cho khách hàng rồi đưa ra các gói dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng
đăng ký với giá hàng chục triệu đồng. Khi thanh toán, nếu khách thanh toán đủ
100% thì sẽ được ký cam kết và viết thẻ liệu trình cho khách hàng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều
tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.
Cơ quan công an xác định tất cả các đối tượng được gọi là
“bác sĩ, chuyên gia” tại các cơ sở trên đều không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa.
Thậm chí, có trường hợp mới chỉ học hết lớp 9, làm nghề
shipper vẫn tham gia “điều trị” cho khách như: tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt,
cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa… Các sơ sở kinh doanh trên đều không được cấp
phép hoạt động khám, chữa bệnh.
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