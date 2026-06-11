TP. Hồ Chí Minh: Khởi động chương trình thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã

Chương trình được thí điểm tại phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo, giao cho ba doanh nghiệp phối hợp chính quyền địa phương phối hợp triển khai…

Ngày 11/6, TP. Hồ Chí Minh chính thức khởi động chương trình thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã, đánh dấu bước đi mới trong lộ trình xây dựng chính quyền số và nâng cao năng lực quản trị địa phương dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Chương trình sẽ được triển khai tại ba khu vực phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết đây là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Thắng, sau quá trình khảo sát hạ tầng số và nhu cầu thực tế tại các địa phương, TP. Hồ Chí Minh lựa chọn triển khai thí điểm hai nhóm mô hình đô thị thông minh sau:

Thứ nhất là triển khai chương trình “Chuyển đổi số toàn diện Đặc khu Côn Đảo” định hướng phát triển theo mô hình “Đặc khu thông minh” với sự tham gia của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam - VNTT (thuộc Tập đoàn Becamex). Đến nay, địa phương đã hoàn thành giai đoạn đầu của dự án với Trung tâm Điều hành thông minh, hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội và hệ thống giám sát an ninh giao thông.

Điểm nổi bật của mô hình này là việc ứng dụng công nghệ “Bản sao số” (Digital Twin), cho phép số hóa toàn bộ không gian quản lý nhằm hỗ trợ chính quyền ra quyết định trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường và quản lý tàu thuyền.

Thứ hai là triển khai các “Tiện ích đô thị thông minh cấp xã” tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu, do Tập đoàn Viettel triển khai các giải pháp phục vụ trực tiếp công tác quản trị đô thị và đời sống dân sinh. Hai địa phương này sẽ vận hành hệ thống Dashboard điều hành thời gian thực nhằm số hóa quy trình báo cáo và giám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, phường Phú Nhuận sẽ theo dõi 45 chỉ tiêu, còn phường Vũng Tàu giám sát 42 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí được TP. Hồ Chí Minh ban hành.

Bên cạnh đó, hệ thống Bản sao số kết hợp trí tuệ nhân tạo sẽ được tích hợp với mạng lưới camera hiện hữu để nhận diện phương tiện, phân tích lưu lượng giao thông, phát hiện đám đông bất thường hoặc các hành vi có dấu hiệu mất an ninh trật tự nhằm đưa ra cảnh báo sớm cho cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, tại các địa bàn ven biển như phường Vũng Tàu, hệ thống còn được mở rộng để hỗ trợ cảnh báo trực quan tại những khu vực tắm biển nguy hiểm, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người dân và du khách.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đề xuất giao Viettel TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu, trong khi VNTT tiếp tục hoàn thiện mô hình tại Đặc khu Côn Đảo. Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ hỗ trợ kết nối và chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các hệ thống.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục khảo sát và mở rộng mô hình sang các phường, xã khác. Thành phố cũng nghiên cứu bổ sung các bài toán dân sinh như quản lý trật tự đô thị, an sinh xã hội, cảnh báo ngập lụt và các dịch vụ công trực tuyến.

Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để TP.HCM xây dựng bộ tiêu chí và chuẩn hóa mô hình đô thị thông minh cấp xã trước khi triển khai trên diện rộng, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng sống và xây dựng môi trường đô thị hiện đại, an toàn cho người dân.

Tại hội nghị, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) đã trao tặng 10 kiosk thông minh phục vụ hành chính công cho 10 địa phương đủ điều kiện kỹ thuật nhằm sớm đưa công nghệ số đến gần hơn với đời sống thường nhật.