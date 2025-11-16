Samsung: 30 năm hành trình kiến tạo giá trị chung cho nền kinh tế Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong 30 năm từ năm 1995 đến năm 2025, Samsung đã đầu tư vào Việt Nam 23,2 tỷ USD, nguồn đầu tư này đã đóng góp lớn cho sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Một minh chứng cho mô hình hợp tác kinh tế hiệu quả giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, câu chuyện kỷ niệm 30 năm đồng hành qua của Samsung tại Việt Nam (10/11/1995- 10/11/2025) nổi lên như một biểu tượng thành công của hợp tác quốc tế. Từ những bước chân đầu tiên năm 1995 với nhà máy sản xuất TV tại TP. Hồ Chí Minh, Samsung đã vươn mình thành nhà đầu tư FDI lớn nhất, với tổng vốn đạt 23,2 tỷ USD tính đến hết năm 2024.
Hành trình này không chỉ là câu chuyện tăng trưởng của một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới mà còn là minh chứng sống động cho sự phát triển đồng bộ của kinh tế Việt Nam, nơi FDI được biến thành động lực then chốt thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Ba mươi năm qua, Samsung đã không ngừng mở rộng quy mô, vận hành 6 nhà máy hiện đại cùng trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội (khánh thành năm 2022), xuất xưởng hơn 2,35 tỷ sản phẩm thông minh thuộc hệ sinh thái Galaxy.
Quan trọng hơn, Sam Sung đã kiến tạo nên một hệ sinh thái kinh tế toàn diện tại Việt Nam, nơi lợi ích của tập đoàn và quốc gia đan xen hài hòa, tạo nên mô hình hợp tác điển hình mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét "Thành công của Samsung là thành công của Việt Nam".
Bắt đầu từ nhà máy TV năm 1995, Samsung mở rộng với 6 nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, và các tỉnh khác, đạt tổng vốn đầu tư 23,2 tỷ USD đến 2024, giải ngân hơn 20 tỷ USD. Samsung đóng góp khoảng 10%-13% kim ngạch xuất khẩu quốc gia.
Về việc làm, Samsung đã tạo hàng trăm nghìn việc làm trực tiếp, với tỷ lệ lao động nữ rất cao góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp hiện đại. Tại Thái Nguyên, vốn đầu tư 7,5 tỷ USD (73% FDI tỉnh) thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng/năm. Lãnh đạo Bắc Ninh và Thái Nguyên coi Samsung là yếu tố quan trọng giúp địa phương dẫn đầu sản xuất và xuất khẩu.
Samsung hỗ trợ 306 nhà cung cấp Việt Nam từ 2014, triển khai chương trình cải tiến doanh nghiệp và nhà máy thông minh, nâng tỷ lệ nội địa hóa lên khoảng 35%. Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội của Samsung (khánh thành 2022) là minh chứng cho cam kết đổi mới, với kỹ sư Việt Nam dẫn dắt các dự án AI và bán dẫn. Đưa Việt Nam thành “cửa ngõ” mở rộng giải pháp AI sang Đông Nam Á và châu Đại Dương.
Samsung cũng tiên phong trong trách nhiệm xã hội, với các chương trình như Samsung Solve for Tomorrow và Innovation Campus, bồi dưỡng kỹ năng STEM cho hàng nghìn thanh niên Việt Nam, khuyến khích tư duy sáng tạo và tinh thần tiên phong. Cam kết phát triển bền vững được thể hiện qua chiến lược trung hòa carbon, mở rộng năng lượng tái tạo, và giảm phát thải trong chuỗi sản xuất, phù hợp với mục tiêu môi trường của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Samsung trong chuyển đổi số và kinh tế xanh. Thủ tướng nhấn mạnh: "Samsung không chỉ sản xuất mà còn đồng hành cùng Việt Nam trong R&D, đào tạo nhân tài".
Chính sách thu hút FDI của Việt Nam, khởi nguồn từ chính sách Đổi mới 1986 và Luật Đầu tư ra đời năm1987. Đến năm 1988 nguồn vốn FDI chính thức bắt đầu vào Việt Nam. Trong 37 năm thu hút nguồn vốn FDI, SamSung là điểm sáng về hiệu quả trong việc biến dòng vốn ngoại thành động lực phát triển.
Cốt lõi thành công thu hút FDI nằm ở ba trụ cột: Môi trường kinh doanh thuận lợi, ưu đãi chiến lược và kết nối địa phương. Luật Đầu tư 1987 và các sửa đổi sau (như Nghị định 31/2021) tạo hành lang pháp lý minh bạch, giúp Samsung giải ngân 2 tỷ USD/năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, khi tiếp xúc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sam Sung vào tháng 3/2025, đã khẳng định: "Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh ba đột phá (thể chế, hạ tầng, nhân lực), phấn đấu tăng trưởng 8% năm 2025".
Các chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ hạ tầng đã tạo điều kiện giúp Samsung xây nhà máy lớn nhất thế giới chỉ trong thời gian rất ngắn. Ngoài sự ưu đãi, chính sách của Việt Nam còn nhấn mạnh chuyển giao công nghệ và nội địa hóa, phù hợp kỷ nguyên 4.0. Chiến lược FDI thế hệ mới của Việt Nam ưu tiên công nghệ cao, kết nối doanh nghiệp nội – ngoại, như yêu cầu Samsung tăng tỷ lệ nội địa hóa và bố trí lãnh đạo Việt.
Kết quả: Việt Nam từ điểm gia công thành trung tâm R&D, với kỹ sư Việt dẫn dắt dự án AI. Rất nhiều đánh giá từ các chuyên gia rằng "Samsung là hình mẫu FDI thành công, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng".
Ngay trong thời kỳ đại dịch Covid-19, với chính sách hỗ trợ đặc biệt linh hoạt của Chính phủ cũng đã giúp Samsung duy trì sản xuất, đóng góp phục hồi kinh tế.
Hành trình 30 năm của Samsung tại Việt Nam là minh chứng sống động cho sức mạnh của hợp tác hai bên cùng có lợi. Với đóng góp khổng lồ vào xuất khẩu, việc làm và công nghệ, Samsung đã giúp Việt Nam vươn tầm trung tâm khu vực, đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái năng động.
Chính sách thu hút FDI của Chính phủ – cởi mở, chiến lược và đồng hành – chính là nền tảng, cần tiếp tục hoàn thiện để giảm rủi ro, tăng lan tỏa. Hướng tới 2045, Việt Nam có thể nhân rộng mô hình này để tiép đón làn sóng FDI thứ tư vào Việt Nam, biến thách thức toàn cầu thành cơ hội, cùng các đối tác khác kiến tạo tương lai bền vững.
