Xây dựng lộ trình ưu tiên phù hợp khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị việc xây dựng nội dung hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người dân cần bám sát, chặt chẽ theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW. Có lộ trình ưu tiên để phù hợp với điều kiện của các tỉnh, thành phố...

Bộ Y tế vừa tổ chức họp tổng hợp, đánh giá tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nội dung hướng dẫn “Khám sức khỏe định kỳ cho người dân”.

GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ Y TẾ CHO NGƯỜI DÂN

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được ban hành.

Một trong những điểm nhấn là nội dung được nêu: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế” và “Triển khai khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên”.

Theo dự thảo hướng dẫn, Bộ Y tế đề xuất gói khám sức khỏe định kỳ có tổng chi phí khoảng 300.000 đồng/người/lần. Thành phần gói khám gồm: Gói khám cho người lớn trên 18 tuổi; gói khám cho người dưới 18 tuổi.

Về đối tượng khám, dự thảo khu trú 8 nhóm như sau: Trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên; bảo trợ xã hội; người có công với cách mạng; người lao động quy định tại khoản 1, Điều 21, Luật An toàn, vệ sinh lao động; lực lượng vũ trang; người cao tuổi (không bao gồm người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội); đối tượng khác (không thuộc các đối tượng nêu trên).

Dự thảo cũng nêu về kinh phí triển khai, dự kiến ở 5 nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí kinh phí tổ chức triển khai khám sức khỏe đối với đối tượng quy định tại điểm a, khoản 5 mục III – trẻ em dưới 6 tuổi; người sử dụng lao động quy định tại khoản 1, Điều 21, Luật An toàn, vệ sinh lao động cấp kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; nguồn bảo hiểm y tế thanh toán các dịch vụ thuộc danh mục chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; nguồn xã hội hóa, viện trợ, tài trợ hợp pháp huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, dự án, chương trình y tế, các tổ chức quốc tế (nếu có).

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Trần Thị Trang thống nhất với ý kiến về việc “tổ chức khám định kỳ trước, phân nhóm đối tượng ưu tiên, thời gian sau mới tổ chức khám sàng lọc”.

Cùng với bổ sung nội dung này vào trong Luật Phòng bệnh thì cũng cần chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về khám sức khỏe định kỳ đồng bộ với sổ sức khỏe điện tử để tránh khám trùng lặp, sai sót.

Hiện nay, đối với ngành Y tế đã có 3 nguồn thông tin để cập nhật, gồm: Thông tin từ hệ thống thanh quyết toán bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội; nguồn tiêm chủng và trẻ em. Vấn đề tiếp theo là lập dữ liệu cho một trường thông tin thống nhất, đồng bộ.

XÂY DỰNG LỘ TRÌNH VỚI CÁC NHÓM ƯU TIÊN

Nội dung “khám sàng lọc” cũng được các đơn vị đề nghị làm rõ, thống nhất với Luật Phòng bệnh, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các Thông tư chuyên môn đã có; không dùng cụm từ “miễn phí 100%” cho khám sàng lọc.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, dự thảo hướng dẫn cần bám sát, chặt chẽ theo Nghị quyết 72-NQ/TW. Tất cả đều thận trọng, từng bước, có lộ trình ưu tiên để phù hợp với điều kiện của các tỉnh, thành phố, làm đến đâu chắc đến đó.

Đơn vị đầu mối tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo với hai mảng khám sàng lọc, khám định kỳ đều tuân thủ theo hướng: Đối tượng khám như thế nào? Lộ trình ưu tiên là gì? Đối tượng cũng lọc, lựa rõ để xác định hướng, nhóm ưu tiên dần; đối tượng nào đã có sẵn, đối tượng nào chưa có thì xác định ra để ưu tiên theo lộ trình bắt đầu từ 2026, và mở rộng dần ra vào các năm kế tiếp, với các tiêu chí cơ bản.

Bộ trưởng đề nghị đơn vị đầu mối tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, biên tập dự thảo hướng dẫn và quyết định theo hướng khu trú: Bệnh nghề nghiệp cập nhật thông tin theo sổ sức khỏe điện tử với những người đã từng đi khám bệnh nghề nghiệp. Việc khám sức khỏe cho người lao động mỗi năm một lần theo Bộ luật Lao động thì loại trừ.

Trong thực hiện khám sức khỏe theo bảo hiểm y tế thuộc nội dung khám sức khỏe định kỳ ở thời điểm năm 2026, áp dụng với nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, còn đối tượng khác có bảo hiểm y tế vẫn có thể khám tại nơi đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu.

Bộ trưởng cũng lưu ý, việc xây dựng hyớng dẫn cần cẩn trọng, khoa học, không bỏ lọt đối tượng, cũng như chủ động trên cơ sở vòng đời phân loại đối tượng.

Với nhóm đối tượng khám sức khỏe định kỳ đã có chính sách thì tiếp tục thực hiện. Còn đối tượng chưa có chính sách, trước mắt theo hai cách: Chuyển về trạm y tế xã, phường, đặc khu nơi công dân đang sinh sống để khám; chuyển về nơi đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu.

Còn với nội dung khám sàng lọc, nếu đang làm ở tuyến y tế xã thì vẫn thực hiện, nhưng nếu yêu cầu cao hơn, chuyên sâu hơn, nhiều mặt bệnh hơn thì cần có lộ trình và theo từng bước, nhằm đảm bảo đúng chính sách.

Cùng với đó, phân cấp, phân quyền về địa phương để căn cứ tình hình thực tiễn, quy mô dân số, năng lực cơ sở hạ tầng của từng nơi mà tỉnh, thành phố đó quyết định quy mô, hình thức, mức độ, địa điểm triển khai khám.