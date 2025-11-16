Xu thế dòng tiền: Không xuất hiện bán tháo, thị trường đã “kiệt cung”?

Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.

Các chuyên gia đánh giá diễn biến “để mất” rồi phục hồi trở lại lên trên mốc 1600 điểm tuần qua khá tích cực. Việc VN-Index chỉ “chớm” mất mốc này sau đó giành lại ngay cho thấy đây vẫn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Đặc biệt việc nhìn nhận mức thanh khoản thấp đã góp phần giảm lo ngại về yếu tố đòn bẩy, dù các số liệu thống kê về quy mô margin đến cuối quý 3/2025 là rất lớn. Các chuyên gia cho rằng vẫn nên thận trọng quan sát rủi ro này, mặc dù không có hiện tượng bán tháo đồng nghĩa với các nhà đầu tư cá nhân khá tự tin. Mặt khác, quy mô margin này có thể tập trung nhiều hơn vào các “deal” riêng lẻ hoặc có yếu tố dài hạn.

Mặc dù nhìn nhận việc VN-Index phục hồi trở lại lên trên mốc 1600 điểm là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật, nhưng sự thận trọng vẫn còn rất cao. Các chuyên gia cho rằng thị trường trong ngắn hạn vẫn đang ở trạng thái điều chỉnh. VN-Index thậm chí chưa vượt qua được đường MA20 – vốn thường là ngưỡng cản trong các nhịp hồi kỹ thuật như vậy. Ngoài ra thanh khoản thấp và không có bán tháo chưa chắc đồng nghĩa với dòng tiền sẽ tham gia mạnh hơn, nhất là trong bối cảnh trống vắng thông tin như hiện tại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã phản ứng khá tích cực tuần qua với phiên phục hồi mạnh lên trên mốc 1600 điểm sau trọn 2 phiên nằm dưới ngưỡng này. Câu hỏi lúc này là liệu 1600 điểm đã thực sự là đáy, hay diễn biến hồi lại này cũng chỉ là một bull-trap như đã từng xảy ra 2 tuần trước đó? Anh chị có thay đổi quan điểm?

Tôi vẫn giữ quan điểm VN-Index đang vận động trong pha điều chỉnh, các phản ứng bật tăng gần đây nghiêng về phục hồi kỹ thuật, nên không loại trừ khả năng chỉ số có thể trở về kiểm định thêm mốc 1600 điểm lần nữa. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Phiên phục hồi đưa chỉ số quay lại mốc 1600 điểm là một tín hiệu tích cực, cho thấy lực cầu đã chấp nhận tham gia khi giá giảm sâu. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra, sự hoài nghi về một “bull-trap” mới là hoàn toàn có cơ sở. Do đó, quan điểm của tôi vẫn là thận trọng. Tôi chưa vội vàng thay đổi quan điểm mà cần thấy sự xác nhận vững chắc hơn, chẳng hạn như thị trường duy trì được nền giá này trong nhiều phiên tới với thanh khoản được cải thiện. Một phiên phục hồi là chưa đủ để xác nhận đáy.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Nhịp hồi phục lên trên mốc 1600 điểm phù hợp kỳ vọng của tôi trong lần chia sẻ gần đây, khi phiên phá vỡ dưới ngưỡng 1600 diễn ra không đi kèm thanh khoản và có phần “vội vã”, thì việc quay lại kiểm định là hợp lý về mặt kỹ thuật. Dù vậy, cấu trúc giá chưa hình thành đáy cao hơn và đỉnh cao hơn, trong khi vùng 1640 –1660 điểm đang là kháng cự quan trọng trong nhịp hồi phục.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Chỉ số VN-Index kết tuần với mức điểm 1635 kèm theo thanh khoản không thật sự bùng nổ. Có thể thấy rằng ở vùng dưới 1600 là khu vực nhà đầu từ bắt đầu giải ngân và kéo điểm lại. Tuy nhiên, ở vùng điểm hiện tại dòng tiền có xu hướng thận trọng để chờ đợi thông tin hỗ trợ hơn là giải ngân tiếp vào thị trường. Chỉ số VN-Index cần vượt qua mức 1650 điểm để phá vỡ xu hướng điều chỉnh giảm ngắn hạn hiện tại.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng thị trường đã xác nhận đáy khu vực 1580 - 1590 điểm. Tín hiệu quan trọng để ủng hộ thêm nhận định trên thì tuần tới chỉ số VN-Index tăng vượt lên mốc 1650 điểm và thanh khoản cao càng tốt. Giai đoạn này không phải là giai đoạn phải dự báo thị trường tạo đáy và hồi phục thế nào mà là việc quản trị danh mục và lựa chọn cổ phiếu. Để có thể “trấn an” nhà đầu tư hơn thì xu hướng thị trường giai đoạn tới tôi vẫn nghĩ là hồi phục tăng điểm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong lần trao đổi tuần trước, mối lo ngại về margin cũng đã được đặt ra. Tuy nhiên thanh khoản thị trường tuần qua khá thấp, đặc biệt là trong hai phiên VN-Index “thủng” 1600 điểm. Có thể coi đó là kết quả tích cực, sức ép giải chấp không có? Vậy quy mô margin lớn như được thống kê không nằm trong các giao dịch ngắn hạn?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Về áp lực margin, như lần chia sẻ trước, việc bán tháo trong ngắn hạn khi mất mốc 1600 khó xảy ra vì có nhiều yếu tố hỗ trợ tại thời điểm đó. Tuy nhiên, áp lực này vẫn sẽ hiện hữu khi tâm lý chung bị ảnh hưởng. Quy mô dư nợ ký quỹ trên thị trường mở rộng lên hơn 368 nghìn tỷ đồng cuối quý 3/2025, tăng mạnh gần 24% so với quý 2 và cũng là tốc độ tăng lớn nhất trong các quý gần đây. Trong khi tỷ lệ dư nợ margin/vốn chủ cũng vượt mức 110%, gần tiếp cận mức đỉnh giai đoạn 2021 - 2022.

Điểm tích cực là tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán cũng tăng lên mức kỷ lục trong quý 3 bất chấp chỉ số vận động trên vùng cao. Điều này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư cá nhân và sức cầu từ thị trường nội địa vẫn rất lớn. Vậy thì, rủi ro giải chấp tôi cho rằng sẽ tiềm ẩn từ hoạt động của các “kho” hoặc “deal” riêng trên thị trường nhiều hơn. Và đây vẫn là một biến số tiềm ẩn không thể bỏ qua.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Quy mô thị trường càng lớn dẫn đến nhu cầu sử dụng ký quỹ của nhà đầu tư càng nhiều. Và khi thị trường tăng mạnh cũng như vào giai đoạn gần cuối năm sẽ có những lo ngại về tình hình căng thẳng margin. Trong những phiên giảm nhanh và mạnh thị trường lại phục hồi khá tốt cho thấy dòng tiền chờ giải ngân cũng nhiều. Trong giai đoạn vừa qua thị trường ngoài áp lực bán mạnh của khối ngoại, dòng tiền còn chuyển sang các “deal” IPO và tăng vốn của doanh nghiệp. Tuy những chuyển biến hiện tại không quá khả quan nhưng có thể thấy dòng tiền vẫn ở trong thị trường và kỳ vọng tương lai tương sáng hơn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi đánh giá thanh khoản thấp trong các phiên thị trường xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng là một kết quả có phần tích cực. Nó cho thấy áp lực bán tháo ồ ạt, đặc biệt là làn sóng giải chấp (call margin), đã không xảy ra như lo ngại. Điều này ngụ ý rằng dù quy mô margin trên thị trường là lớn, có thể đang nằm ở các vị thế trung-dài hạn hơn, hoặc nhà đầu tư vẫn còn sức gồng, thay vì tập trung ở các giao dịch ngắn hạn lướt sóng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Giai đoạn này tôi chỉ ưu tiên việc quản lý danh mục, kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu nào. Việc mua có thể hiệu quả không cao hoặc “âm” cũng không phải quá quan trọng mà quan trọng hơn là việc đợi thị trường “vòng lên” lúc đó nhiều cơ hội rõ nét hơn ít nhất với số đông nhà đầu tư. Cơ hội giao dịch ngắn hạn vẫn không ít nhưng rõ ràng sẽ tiếp tục mở ra cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đang trong giai đoạn trống vắng thông tin hỗ trợ khi mới đi được một nửa tháng 11, mùa báo cáo lợi nhuận cuối năm còn khá xa. Điều này khiến thị trường thiếu động lực kích thích để khởi động sóng tăng mới ngay cả khi đã “cạn cung”. Nếu phải đưa ra “timing” về thời điểm tốt nhất, quan điểm của anh chị thế nào?

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh đợt rồi và mất ngưỡng 1600 điểm, thị trường cần thời gian hồi phục và thiết lập lại mặt bằng giá mới ổn định. Trong giai đoạn trống vắng thông tin hiện tại cũng là cơ hội để tích luỹ, hồi phục sau chuỗi ngày giảm điểm khá nhanh và mạnh. Kỳ vọng về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết xuất hiện dần trong giai đoạn cuối năm sẽ thúc đẩy thanh khoản dần tăng lại và giúp thị trường bùng nổ.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ vẫn là xu hướng chủ đạo, thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn trong pha tăng vượt đỉnh và điều chỉnh tích lũy sau những phiên vượt đỉnh lịch sử. Bối cảnh kinh tế vĩ mô với nhiều thông tin tích cực đan xen, nhiều góc nhìn thận trọng. “Timing” tốt nhất theo tôi chính là lúc thị trường đang chưa rõ xu hướng, lưỡng lự hoặc chưa có nhiều thông tin hỗ trợ. Điểm khác biệt là đánh giá về khả năng biến động của thị trường theo chiều hướng nào, tốt hay xấu. Trong bối cảnh nhiều lựa chọn mua và nắm giữ hay giao dịch ngắn hạn thì cơ hội nào được chọn và khả năng tăng giá ngắn hạn hay trong phạm vi 1 - 3 tháng trở lên sẽ cao hơn. “Timing” thậm chí có thể là ngay thời điểm này với một số cổ phiếu điển hình ở vài nhóm ngành.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thị trường đang ở trong một “vùng trũng thông tin” điển hình, khiến dòng tiền trở nên thận trọng và thiếu động lực bứt phá, dù áp lực bán có thể đã vơi bớt. Giai đoạn này, thị trường thường cần thời gian để tạo một nền tích lũy kỹ thuật mới.

Nếu phải đưa ra một “timing”, quan điểm của tôi là thời điểm tốt nhất thường không rơi vào giữa tháng 11, mà sẽ là giai đoạn sau đó, có thể là từ nửa cuối tháng 12 trở đi. Đó là lúc thị trường bắt đầu “chạy” cho câu chuyện mới: những ước tính đầu tiên về kết quả kinh doanh Quý 4 và các kế hoạch cho năm 2026. Dòng tiền sẽ cần một lý do rõ ràng để quay lại, và đó là thời điểm hợp lý nhất.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ, thị trường thường dao động đi ngang lưỡng lự cho đến khi có chất xúc tác mới. Với giai đoạn hiện tại, tôi cho rằng chưa nên vội vàng, và “timing” hợp lý nên chờ tín hiệu xác nhận VN-Index hoàn tất mẫu hình tích lũy và bứt phá khỏi vùng 1640 - 1660 điểm. Kèm theo đó là sự cải thiện về thanh khoản cũng như mức đồng thuận chung từ mặt bằng cổ phiếu. Trước thời điểm này, khả năng thị trường còn lình xình và bị nhiễu là khá cao.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần trao đổi trước quan điểm chính của anh chị là bảo toàn nguồn lực, vậy tuần qua đã tăng tỷ trọng cổ phiếu lên chưa, hay vẫn quan sát?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Phiên phục hồi tuần qua là một tín hiệu đáng ghi nhận, nhưng như đã trao đổi, tôi cần thêm sự xác nhận. Do đó, quan điểm chủ đạo vẫn là quan sát. Tôi chưa tăng tỷ trọng cổ phiếu một cách đáng kể. Nguồn lực vẫn được bảo toàn là chính, và tôi chỉ mới bắt đầu giải ngân thăm dò với tỷ trọng rất nhỏ ở các mã có nền tảng tốt để lấy vị thế.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cơ cấu danh mục, mua vào với tỷ trọng vừa phải và quản lý danh mục là chiến lược chủ đạo của tuần giao dịch vừa qua. Việc mua gia tăng và giao dịch chủ động mạnh mẽ sẽ đến với 2 tuần giao dịch quyết định cuối tháng 11. Điều này sẽ tùy thuộc và các phiên hồi phục sắp tới và câu chuyện thanh khoản trên toàn thị trường, nhóm ngành dẫn dắt cũng sẽ là tiêu chí cân nhắc thêm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Quan điểm của tôi vẫn ưu tiên bảo toàn nguồn lực. Nhịp hồi tuần qua là tích cực nhưng chưa đủ xác nhận xu hướng, nên tôi chỉ giữ tỷ trọng ở mức trung bình, chưa vội tăng mạnh. Dù vậy, vẫn có cơ hội giải ngân ở vị thế ngắn hạn, phù hợp khẩu vị lướt sóng (vào nhanh thoát nhanh). Như chia sẻ gần đây, dòng tiền cải thiện ở nhóm Midcap là điểm tích cực, đặc biệt là sự dịch chuyển trên cơ sở tái định giá, khi những cổ phiếu có mức chiết khấu hấp dẫn bắt đầu được chú ý đến. Nổi bật ở các ngành như Dầu khí, Xuất khẩu, Khu công nghiệp, Tiện ích. Nhà đầu tư có thể theo dõi việc kiểm định tốt hỗ trợ với mẫu hình đáy thứ hai cao hơn đang dần hình thành, sẽ là cơ sở cho các điểm giải ngân tiềm năng.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Với việc xác định thị trường chưa vào xu hướng tăng, nhưng nhiều cổ phiếu đã về vùng giá hấp dẫn so với trước đây. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cân bằng giữa tiền và cổ phiếu hoặc hạn chế sử dụng đòn bẩy để phòng hờ những phiên thị trường “test” lại cung-cầu.