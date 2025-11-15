Thứ Bảy, 15/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cả nước có 12.300 chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phúc Minh

15/11/2025, 20:57

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thống kê đến nay, cả nước có hơn 12.300 chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một số địa phương có số chủ hộ tham gia lớn như: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo cả nước có hơn 12.300 người là chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bình quân chung toàn quốc của chủ hộ khoảng 3,5 triệu đồng/tháng.

Một số địa phương có số chủ hộ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lớn như: TP.HCM (trên 1.960 người), Hà Nội (trên 1.160 người); Vĩnh Long (trên 780 người), Hải Phòng (trên 720 người), Đồng Nai (trên 750 người); Thái Nguyên, Lâm Đồng (gần 600 người)…

Qua rà soát cho thấy, bên cạnh các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội theo diện là chủ hộ kinh doanh, thì có số lượng lớn chủ hộ kinh doanh đã và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng với người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức (những người này vừa là chủ hộ vừa là người làm việc theo hợp đồng lao động với các doanh nghiệp).

Cũng có những trường hợp là chủ hộ kinh doanh nhưng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, nên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Theo quy định, chủ hộ kinh doanh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc với mức 29,5% trên mức tiền lương tháng do chủ hộ chọn làm căn cứ đóng, nhưng không thấp hơn mức tham chiếu (hiện bằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng), và không cao hơn 20 lần mức tham chiếu.

Thông tin về chế độ bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh. Ảnh: Duy Nguyễn.
Thông tin về chế độ bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh. Ảnh: Duy Nguyễn.

Tỷ lệ 29,5% gồm: 22% đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 4,5% vào Quỹ Bảo hiểm y tế. Như vậy, với mức tham chiếu hiện hành, mức đóng của chủ hộ kinh doanh hiện nay như sau: Mức đóng thấp nhất là 29,5% × 2.340.000 = 690.300 đồng/tháng; mức đóng cao nhất (20 lần mức tham chiếu) là 29,5% × 20 × 2.340.000 = 13.806.000 đồng/tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trốn đóng bảo hiểm xã hội là hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó, cá nhân, người sử dụng lao động vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 39 của Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, mức phạt đối với người sử dụng lao động (trong đó có hộ kinh doanh) vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được chia thành ba nhóm hành vi cụ thể.

Một là, phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng, đối với các hành vi: chậm đóng; đóng không đúng mức quy định; đóng không đủ số người thuộc diện tham gia hoặc chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Hai là, phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không quá 75 triệu đồng, đối với trường hợp không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện bắt buộc, song chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ba là, phạt tiền từ 50 triệu đến 75 triệu đồng đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ để đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn quy định vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nhiệp, nhưng các trường hợp này chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài phạt tiền, chủ hộ kinh doanh vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, buộc người vi phạm phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp phải đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, nộp khoản tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất đầu tư quỹ Bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề, tính trên số tiền và thời gian chậm đóng, không đóng hoặc trốn đóng.

Trường hợp người vi phạm không thực hiện nghĩa vụ, ngân hàng, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước sẽ trích tiền từ tài khoản của chủ hộ kinh doanh để chuyển nộp theo quy định.

Việc này nhằm bảo đảm việc thu hồi đầy đủ các khoản phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…Đồng thời, gia tăng quyền lợi chính đáng của người lao động, thể hiện sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Không phải mọi chủ hộ kinh doanh đều phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/7/2025

16:13, 29/07/2025

Không phải mọi chủ hộ kinh doanh đều phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/7/2025

Giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội cho các chủ hộ kinh doanh đủ điều kiện hưởng theo quy định

11:17, 23/07/2025

Giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội cho các chủ hộ kinh doanh đủ điều kiện hưởng theo quy định

Chủ hộ kinh doanh được ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm trước 1/7/2025 để tính lương hưu

12:27, 08/06/2025

Chủ hộ kinh doanh được ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm trước 1/7/2025 để tính lương hưu

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội bắt buộc chủ hộ kinh doanh Luật Bảo hiểm xã hội 2024 phạt vi phạm bảo hiểm

Đọc thêm

Xây dựng lộ trình ưu tiên phù hợp khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Xây dựng lộ trình ưu tiên phù hợp khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị việc xây dựng nội dung hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người dân cần bám sát, chặt chẽ theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW. Có lộ trình ưu tiên để phù hợp với điều kiện của các tỉnh, thành phố...

Nghiên cứu điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều để phát triển bền vững

Nghiên cứu điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều để phát triển bền vững

Việc điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện đời sống của người dân, mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam...

Khánh thành Công trình Tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

Khánh thành Công trình Tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

​Sáng ngày 14/11/2025, không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm tại Km 19, đường tỉnh lộ 562 (Đường 20 Quyết thắng), thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 08 thanh niên xung phong và 05 chiến sĩ pháo binh vào đúng ngày này 53 năm trước, ngày 14/11/1972.

Quy định mới về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu đường sắt

Quy định mới về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái tàu đường sắt

Bộ Y tế nêu rõ người mắc một số tình trạng bệnh, tật theo quy định thì không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông đường sắt...

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tạm dừng phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô hay chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu, cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hoàn thiện quy hoạch và chính sách để phát triển nhà ở xã hội bền vững

Bất động sản

2

Thanh Hóa – Đà Nẵng kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đa ngành

Doanh nghiệp

3

Sau khi Mỹ công bố thuế quan, nhiều khách hàng đang trở lại các Khu công nghiệp thuê đất

Chứng khoán

4

Xây dựng lộ trình ưu tiên phù hợp khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Dân sinh

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy